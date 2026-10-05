Trực tiếp Việt Nam 0-0 Malaysia: Hai Long và Minh Hoàng suýt ghi bàn
VOV.VN - Trực tiếp Việt Nam vs Malaysia trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 16h hôm nay 5/10, Đình Bắc được kỳ vọng sẽ tỏa sáng.
35': CỨU THUA XUẤT SẮC !!! Hàng thủ của Việt Nam mắc sai lầm, cơ hội ghi bàn đến với Bergson, tiền đạo này sút bóng sệt và căng, nhưng thủ môn Lê Giang đã đổ người cứu thua xuất sắc.
33': KHÔNG ĐƯỢC !!! Minh Hoàng làm tường rồi chuyền bóng cho Khoa Ngô bên cánh phải theo hướng tấn công, nhưng trước sự truy cản của hậu vệ đối phương, cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM đã không thể khống chế bóng.
30': Trọng tài cho hai đội nghỉ tiếp nước giữa hiệp 1.
26': KHÔNG ĐƯỢC !!! Việt Nam tấn công nhanh bên cánh trái, nhưng đường chuyền của Hai Long cho Minh Hoàng đã bị hậu vệ Malaysia đoán được ý đồ và cắt bóng thành công.
23': NGUY HIỂM !!! Quentin Cheng đánh đầu về cho thủ môn giúp ĐT Việt Nam được hưởng quả phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công. Tiến Anh treo bóng từ tình huống đá phạt góc, nhưng bóng đi hơi sâu nên bị thủ môn Syihan Hazmi bắt gọn.
19': NGUY HIỂM !!! Malaysia tấn công trung lộ, bóng được nhồi cho Bergson ở trong vòng cấm địa, tiền đạo này thực hiện đường căng ngang đưa bóng cắt ngang khung thành của ĐT Việt Nam, may mắn cho Lê Giang là không cầu thủ đối phương nào kịp ập vào để dứt điểm.
14': Sau khi bị Việt Nam ép sân, Malaysia dần lấy lại thế trận và chơi ngang ngửa với đối thủ. Đội bóng áo vàng vẫn chưa tổ chức được pha bóng hãm thành nào thực sự nguy hiểm.
10': KHÔNG VÀO !!! Minh Hoàng có bóng trước vòng cấm địa, tiền đạo này tung cú sút ngay, nhưng bóng đi nhẹ nên không làm khó được thủ thành Syihan Hazmi.
9': KHÔNG ĐƯỢC !!! ĐT Việt Nam tấn công bên cánh trái, Quang Vinh tạt bóng vào vòng cấm địa, nhưng bóng đi quá sâu nên bị thủ môn Syihan Hazmi bắt gọn.
5': KHÔNG VÀO !!! Hoàng Đức có bóng trước vòng cấm địa, tiền vệ này tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đập chân hậu vệ Daniel Ting bật ngược trở lại. ĐT Việt Nam đang nhập cuộc rất hứng khởi và khiến cho hàng thủ đối phương gặp nhiều khó khăn.
4': KHÔNG VÀO !!! Hai Long đi bóng lắt léo trước vòng cấm địa rồi tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi chệch khung thành của Malaysia. Hai Long đang gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng thủ đối phương.
1': KHÔNG ĐƯỢC !!! ĐT Việt Nam tấn công bên cánh trái Khoa Ngô và Hai Long phối hợp với nhau, nhưng hàng thủ của Malaysia đã can thiệp kịp thời để cắt bóng thành công.
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
Theo ghi nhận của phóng viên Phạm Hà/VOV-Jakarta, nhiều cổ động viên Indonesia đến sân sớm để xem trận đấu giữa Việt Nam với Malaysia. Do đó, các cổ động viên của Việt Nam khó mua vé vào sân cổ vũ cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.
Nắng nóng và những khó khăn về lực lượng không làm giảm quyết tâm của đội tuyển Việt Nam trước trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup với Malaysia. Đồng hành cùng đội tuyển, các cổ động viên Việt Nam cũng vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nỗ lực có mặt trên sân để tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim Sang Sik. Sự cổ vũ của người hâm mộ tiếp thêm động lực để tuyển Việt Nam hướng tới một chiến thắng, đồng thời duy trì chuỗi 12 năm bất bại trước Malaysia.
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VOV.VN - Trận đấu giữa Indonesia vs Thái Lan chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h hôm nay 5/10.
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VOV.VN - Trận đấu giữa Việt Nam vs Malaysia trong khuôn khổ tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 16h hôm nay 5/10.
Chia sẻ với truyền thông trước trận đấu, HLV Kim Sang Sik cho biết sau trận đấu với Pakistan, ĐT Việt Nam đang gặp một số vấn đề về lực lượng. Hoàng Hên và Tài Lộc đang gặp những vấn đề về thể trạng, trong khi Bùi Hoàng Việt Anh cũng bị chấn thương cơ.
“Sau trận đấu với Pakistan, đội hình của chúng ta đã mất một số cầu thủ như Hoàng Hên hay Tài Lộc, hay Việt Anh đang có một số chấn thương về cơ bắp. Trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia, với số lượng cầu thủ có hạn nên kế hoạch chuẩn bị cho phương án vào trong hiệp 2 cũng một phần sẽ có đôi chút khó khăn”, HLV Kim Sang Sik cho biết.
Đối với trường hợp của Việt Anh, HLV Kim Sang Sik cho biết trung vệ này vẫn có khả năng thi đấu trận tranh hạng Ba. Ban huấn luyện sẽ phối hợp với đội ngũ y tế để kiểm tra tình trạng sức khỏe trước khi đưa ra quyết định.
“Với Việt Anh, cậu ấy cũng đang có một chút chấn thương về cơ, nhưng vẫn có khả năng cao để có thể thi đấu vào trận đấu ngày mai. Chúng tôi cùng với ban y tế cũng sẽ kiểm tra sức khỏe của Việt Anh, sau đó sẽ đưa ra các phương án cho trận đấu”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ.
Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng lý giải thêm về tình trạng của Tài Lộc và Hoàng Hên. Theo ông, quá trình thi đấu liên tục trong thời gian qua khiến các cầu thủ tích lũy những vấn đề về chấn thương và thể lực, qua đó ảnh hưởng đến trạng thái của đội tuyển tại giải đấu lần này.
“Tài Lộc trước giải đấu cũng có một chút chấn thương nhẹ nên chưa thể thi đấu tại câu lạc bộ. Sau khi tập trung với đội tuyển thì thời gian khá ngắn nên việc phục hồi thể lực cũng có một chút vấn đề”, HLV Kim Sang Sik nói.
ĐT Việt Nam từng liên tiếp góp mặt ở những trận chung kết dưới thời HLV Kim Sang Sik. Vì vậy, việc không thể cạnh tranh ngôi vô địch tại FIFA ASEAN Cup 2026 mang đến sự hụt hẫng nhất định. HLV Kim Sang Sik thừa nhận cảm giác thất vọng, nhưng khẳng định toàn đội vẫn sẽ dành sự tập trung và nỗ lực cao nhất cho trận tranh hạng Ba.
Nhận định về Malaysia, HLV Kim Sang Sik cho rằng: “Malaysia đã có một lực lượng tốt hơn rất nhiều, mạnh hơn rất nhiều. Đặc biệt đợt này có cầu thủ số 9, cầu thủ mới nhập tịch. Chúng tôi sẽ càng phải cố gắng chuẩn bị tốt hơn để ngăn chặn cầu thủ đó”.
Tuyển Việt Nam cần thể hiện bản lĩnh và khát khao chiến thắng khi đối đầu Malaysia ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026, diễn ra lúc 16h ngày 5/10 trên sân Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia.
Cả hai đội đều không thể góp mặt ở trận chung kết và muốn khép lại giải đấu bằng một chiến thắng. Tuyển Việt Nam chịu nhiều tổn thất về lực lượng khi Quang Hải, Văn Vĩ, Thành Chung, Xuân Son và Hoàng Hên lần lượt vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Bùi Hoàng Việt Anh vẫn bỏ ngỏ.
Malaysia cũng mất những nhân tố quan trọng. Đội trưởng Dion Cools rời đội sau trận thắng Singapore 6-0 để giải quyết việc gia đình, trong khi tiền đạo Faisal Halim không thể thi đấu vì chấn thương bắp chân. Những thiếu vắng này ảnh hưởng đáng kể tới cả hàng thủ lẫn hàng công của Malaysia.
Đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe vẫn có cơ sở để tự tin. Malaysia cho thấy sự tiến bộ so với ASEAN Cup 2026 và từng đánh bại nhiều đối thủ mạnh. HLV Tan Cheng Hoe cũng đánh giá đây là cơ hội tốt để Malaysia tạo bất ngờ trước tuyển Việt Nam.
Ở chiều ngược lại, thất bại trước Thái Lan 0-2 tại vòng bảng và việc hụt vé vào chung kết chắc chắn ảnh hưởng tới tâm lý các cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik vẫn sở hữu lực lượng đủ chất lượng để hướng tới chiến thắng.
Patrick Lê Giang nhiều khả năng tiếp tục bắt chính. Phía trên anh là hàng thủ gồm Việt Anh, Adou Minh và Xuân Mạnh; hai cánh là Tiến Anh và Cao Quang Vinh. Hoàng Đức, Thành Long đá tiền vệ trung tâm, trong khi Hai Long hỗ trợ bộ đôi Minh Hoàng và Đình Bắc trên hàng công.
Malaysia đã mạnh hơn, nhưng tuyển Việt Nam vẫn có sự gắn kết và khát khao chiến thắng. Nếu chơi đúng khả năng, Đình Bắc cùng các đồng đội đủ sức đánh bại đối thủ để giành vị trí thứ ba chung cuộc.
Trực tiếp Việt Nam vs Malaysia trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 16h hôm nay 5/10
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VOV.VN - Nhận định trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 16h ngày 5/10.