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TRỰC TIẾP Việt Nam vs Singapore bảng A ASEAN Cup 2026: Đình Bắc sát cánh Son - Hên

Thứ Sáu, 19:56, 31/07/2026
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VOV.VN - TRỰC TIẾP Việt Nam vs Singapore bảng A ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 20h00 ngày 31/7/2026 trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

20:13

12': Nguy hiểm !!! Đình Bắc đột phá từ cánh trái theo hướng tấn công của ĐT Việt Nam vào trung lộ trước khi tung ra cú dứt điểm chân phải trong vòng cấm đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Izwan Mahbud bên phía Singapore.

20:11

10': Sút xa !!! Kyoga tung ra cú dứt điểm chân trái từ cự li khoảng gần 30m đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Lê Giang Patrik bên phía ĐT Việt Nam.

20:10
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ĐT Việt Nam đang nhỉnh hơn về thế trận trước Singapore (Ảnh: Dương Thuật)
20:09

8': Dứt điểm !!! Pha chuyển đổi trạng thái rất nhanh của ĐT Việt Nam. Tiến Anh băng lên trước khi tỉa bóng sang cánh phải theo hướng lên bóng của đội chủ nhà cho Hoàng Hên thả bóng tinh tế vào vòng cấm để Xuân Son xoay người dứt điểm chân phải nhưng bóng trúng hậu vệ Singapore bật ra.

20:00

1': Trận đấu đã bắt đầu !!! ĐT Việt Nam ra sân trong trang phục áo đỏ - quần đỏ truyền thống, trong khi các cầu thủ Singapore mặc áo xanh - quần đen và giành quyền giao bóng trước ở hiệp một.

19:54
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Các cầu thủ Việt Nam khởi động (Ảnh: Hoài Thương)
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19:51
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Các cầu thủ Singapore khởi động trước giờ G (Ảnh: Dương Thuật)
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19:49
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Dàn CĐV hùng hậu đang nhuộm đỏ các khán đài sân Mỹ Đình (Ảnh: Hoài Thương)
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Ảnh: Dương Thuật
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Ảnh: Hoài Thương
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Ảnh: Hoài Thương
CĐV qua cổng soát vé vào sân Mỹ Đình. (Clip: Quách Khiêm)

 

19:10
Bên trong khán đài sân Mỹ Đình trước trận đấu. (Clip: Quách Khiêm)

 

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Việt Nam vs Singapore sẽ là màn thủy chiến ở Mỹ Đình? (Ảnh: Hoài Thương)
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Các CĐV Việt Nam đội mưa vào sân từ rất sớm (Ảnh: Dương Thuật)
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Ảnh: Dương Thuật
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Ảnh: Dương Thuật
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Ảnh: Dương Thuật
18:59
18:53
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Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam trước Singapore (Ảnh: VFF)
12:13
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12:12
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Việt Nam vs Singapore: Lịch sử đứng về phía chủ nhà (Ảnh: H.T)
12:09

Dù đây là lượt trận thứ ba nhưng với ĐT Việt Nam, đây mới là trận thứ hai tại giải (thầy trò HLV Kim Sang Sik được nghỉ ở lượt trận trước).

Sau khi đã có thắng lợi 7-0 ở ngày ra quân, ĐT Việt Nam đang hướng tới chiến thắng tiếp theo. Nếu giành trọn vẹn 3 điểm, cơ hội đi tiếp vào bán kết sẽ rất lớn. Sau những gì các đội Việt Nam và Singapore đã thể hiện từ đầu giải, khả năng ĐT Việt Nam giành chiến thắng là hoàn toàn có thể xảy ra.

Chia sẻ trước trận đấu, HLV Kim Sang Sik nói: "Bước vào giải đấu với tư cách ĐKVĐ, chúng tôi không lấy đó làm áp lực mà coi đây là động lực. Mỗi trận là một trận chung kết. Đặc biệt khi được chơi trên sân nhà, chúng tôi sẽ không chùn bước. Chúng tôi sẽ tập trung để giành kết quả tốt trong trận đấu này.

Chúng tôi có lợi thế 1 tuần nghỉ ngơi và hồi phục trước khi bước vào trận gặp ĐT Singapore. Trước mắt, chúng tôi sẽ cố gắng làm thật tốt và giành kết quả thuận lợi ở trận gặp ĐT Singapore. Sau đó, chúng tôi sẽ tính toán cho trận đấu tiếp theo gặp ĐT Indonesia cũng như làm sao để các cầu thủ hồi phục tốt nhất".

Trong khi đó, nhà cầm quân Gavin Lee của ĐT Singapore nói: "Tôi sẽ không thay đổi cách tư duy cũng như cách tiếp cận trận đấu. ĐT Singapore luôn hướng tới chiến thắng trong mọi trận đấu, cố gắng thể hiện phiên bản tốt nhất của chính mình và hướng tới 3 điểm. ĐT Singapore đã có kết quả tốt ở 2 trận đầu tiên và tôi nghĩ với tiềm năng hiện tại, chúng tôi có thể giành chiến thắng.

ĐT Việt Nam có những cầu thủ tấn công hay như Quang Hải, Đình Bắc, Xuân Son hay Hoàng Hên. Tuy nhiên, sức mạnh của ĐT Việt Nam không nằm ở một vài vị trí. Họ có một tập thể chất lượng, một HLV chất lượng. Vì thế, chúng tôi phải tập trung đối phó với toàn đội chứ không chỉ với một vài cầu thủ".

Về đối thủ Singapore ở trận này, ĐT Việt Nam sẽ cần đặc biệt lưu tâm đến bộ đôi cầu thủ nhập tịch của ĐT Singapore là Kyoga Nakamura (gốc Nhật Bản) và Song Ui Young (gốc Hàn Quốc).

Kyoga Nakamura sinh năm 1996, anh hiện đang khoác áo CLB Lion City Sailors ở Singapore. Nakamura đến chơi bóng ở Singapore từ tháng 1/2019 và hoàn tất thủ tục nhập tịch năm 2024.

Trong sự nghiệp của mình, Nakamura từng khoác áo U17, U18 Nhật Bản. Đáng chú ý, anh từng tham dự U17 World Cup 2013 với ĐT U17 Nhật Bản. Ở giải đấu này, Nakamura và các đồng đội vào đến vòng 1/8, còn bản thân cầu thủ cao 1m65 có 3 lần ra sân với 177 phút thi đấu.

Trong khi đó, Song Ui Young gốc Hàn Quốc, đến thi đấu ở Singapore từ năm 2011 và đã lên khoác áo ĐT Singapore từ kỳ ASEAN Cup 2020 được tổ chức năm 2021.

Thực tế, ĐT Việt Nam đã đối đầu với cả 2 cầu thủ này ở các kỳ ASEAN Cup trước đây. Năm 2022, Song Ui Young góp mặt trong trận đấu ĐT Việt Nam hòa ĐT Singapore 0-0 ở vòng bảng. Trong khi đó, Nakamura góp ở vòng bán kết, nơi ĐT Singapore gặp ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup 2024, Chính Nakamura đã ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam trong trận đấu lượt về ở sân Việt Trì.

Tuy nhiên, đây sẽ là lần đầu tiên ĐT Việt Nam đối đầu với cả 2 cầu thủ trên trong cùng một trận đấu. Đó sẽ là thử thách với hệ thống phòng ngự của ĐT Việt Nam ở màn so tài tối nay.

12:03
12:02

Đội hình dự kiến:

Việt Nam: Lê Giang, Văn Hậu, Thành Chung, Xuân Mạnh, Tiến Anh, Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Vĩ, Đình Bắc, Xuân Son, Hoàng Hên.

Singapore: Mahbud, Fandi Irfan, Harun, Tan Han Wei, Ui Yong Song, Stewart, Nakamura, Shahiran, Abdullah, Kweh Glen, Fandi Ilhan.

TRỰC TIẾP Việt Nam vs Singapore

HLV Kim Sang Sik có thể sẽ trao cơ hội ra sân cho trung vệ cao 1m96 Đinh Quang Kiệt khi ĐT Việt Nam tiếp đón ĐT Singapore tại vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Trung vệ Đinh Quang Kiệt là nhân tố đáng chú ý trong đội hình ĐT Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2026 khi sở hữu chiều cao lên tới 1m96. Vai trò của cầu thủ 19 tuổi này càng được quan tâm sau khi tiền đạo Mitchell Baker lập hat-trick giúp ĐT Indonesia thắng ĐT Campuchia 5-1.

Có ý kiến cho rằng, Quang Kiệt có cùng chiêu cao 1m96 như Mitchell Baker và sẽ là phương án hứa hẹn để theo kèm tiền đạo này khi ĐT Việt Nam tới làm khách của ĐT Indonesia vào ngày 3/8 tới. Do đó, cuộc tiếp đón ĐT Singapore vào tối 31/7 sẽ là dịp lý tưởng để HLV Kim Sang Sik thử nghiệm Đinh Quang Kiệt.

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Ảnh: H.T

Nói về khả năng sử dụng Đinh Quang Kiệt ở trận gặp ĐT Singapore, HLV Kim Sang Sik cho biết: “Tôi chưa thể nói trước liệu cậu ấy có ra sân thi đấu hay không. Tuy nhiên, nếu tình hình cho phép, tôi sẽ trao cơ hội cho Đinh Quang Kiệt. Chúng tôi sẽ cân nhắc sử dụng cậu ấy nếu cần tạo điều kiện cho một số cầu thủ nghỉ ngơi”.

HLV Kim Sang Sik cũng úp mở việc ĐT Việt Nam sẽ xoay tua đội hình và có những tính toán nhân sự hợp lý nhằm hướng tới chuyến làm khách của ĐT Indonesia, sau khi tiếp đón ĐT Singapore trên sân nhà Mỹ Đình.

“Chúng tôi đã theo dõi ĐT Indonesia thi đấu và có những phân tích về đối thủ. Về chiến thuật, tôi chưa thể công bố. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ căn cứ vào thể trạng của các cầu thủ để có tính toán nhân sự hợp lý. Mục tiêu trước mắt của ĐT Việt Nam vẫn là giành kết quả tốt trước ĐT Singapore, sau đó mới tính tới trận gặp ĐT Indonesia” – HLV Kim Sang Sik cho hay.

Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Singapore vào lúc 20h ngày 31/7. Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ bước vào trận gặp ĐT Indonesia trên sân khách vào lúc 20h30 ngày 3/7.

Phạm Ngọc/VOV.VN
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