Đánh thức hồn cốt di sản từ sân khấu quần chúng

Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, phong trào văn hóa quần chúng lan tỏa rộng khắp từ vùng đồng bằng, bán sơn địa đến các không gian di sản, khẳng định vai trò chủ thể của nhân dân trong việc gìn giữ bản sắc truyền thống và bồi đắp sức mạnh khối đại đoàn kết.

Không khí lễ hội ở Ninh Bình dịp này không chỉ dừng lại ở những sự kiện quy mô cấp tỉnh mà thực sự thẩm thấu sâu rộng vào từng khu dân cư, thôn, xóm, tổ dân phố. Điểm chung dễ nhận thấy ở các địa phương là sự chủ động, sáng tạo trong cách tổ chức, biến mỗi sân vận động, nhà văn hóa hay bến thuyền di sản thành một không gian nghệ thuật mở. Ở đó, người dân vừa là khán giả hưởng thụ, vừa là những nghệ sĩ không chuyên trực tiếp thổi hồn vào các giá trị văn hóa bản địa.

Liên hoan văn nghệ quần chúng được dàn dựng công phu

Trên khắp địa bàn tỉnh, các chương trình liên hoan văn nghệ quần chúng được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa âm hưởng hiện đại với những loại hình nghệ thuật truyền thống đặc trưng của vùng đất Cố đô như hát chèo, hát xẩm, hát văn hay múa chầu văn.

Điển hình như tại phường Yên Thắng, chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Yên Thắng hội tụ, gắn kết và lan tỏa” diễn ra tại sân vận động trung tâm đã trở thành điểm hẹn văn hóa lớn của địa phương. Sự kiện quy tụ tới 18 đơn vị đến từ 12 tổ dân phố, các trường học, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Giáo xứ Quảng Nạp cùng đơn vị kết nghĩa là Tiểu đoàn Phòng hóa (Bộ Tham mưu Quân đoàn 12). Bên cạnh những tiết mục hát múa ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê hương đổi mới, các làn điệu hát xẩm, hát chèo, hài chèo cổ do chính người dân biểu diễn đã mang lại sức hút đặc biệt, cho thấy sức sống bền bỉ của nghệ thuật truyền thống trong đời sống đương đại.

Tinh thần bảo tồn di sản gắn với phát triển văn hóa tiếp tục được thể hiện rõ nét tại các địa phương nằm trong vùng lõi và vùng đệm di sản. Tại phường Nam Hoa Lư, sân khấu bên Bến thuyền Tam Cốc - Bích Động rực rỡ ánh đèn với những tiết mục múa chầu văn, hát chèo, hát văn đậm đà bản sắc dân tộc, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương. Việc đưa nghệ thuật truyền thống vào không gian danh thắng không chỉ làm giàu thêm trải nghiệm cho du khách mà còn cụ thể hóa định hướng gắn bảo tồn di sản với phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch bền vững của địa phương.

Tiết mục hát chầu văn đậm đà bản sắc dân tộc

Tương tự, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (phường Tây Hoa Lư), Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc năm 2026 diễn ra trong không gian linh thiêng, hào hùng của lịch sử, nơi tiếng hát dân ca của học sinh và các đội văn nghệ quần chúng hòa quyện cùng niềm tự hào về truyền thống dựng nước, giữ nước của cha ông.

Ở những địa bàn có sự giao thoa văn hóa đặc thù, các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam lại mang sắc thái gắn kết cộng đồng sâu sắc. Tại phường Yên Sơn - nơi có gần 30% dân số là đồng bào dân tộc Mường - liên hoan văn nghệ quần chúng năm 2026 ghi dấu ấn bởi sự hội tụ của 13 đơn vị gồm các tổ dân phố, trường học, giáo xứ và nhà chùa.

Tiếng cồng chiêng, điệu múa, lời ca của đồng bào Mường hòa cùng các tiết mục của đồng bào lương - giáo đã tạo nên một bức tranh đa sắc màu, thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn. Trong khi đó, tại xã Gia Vân, đêm nghệ thuật với ba chương “Cội nguồn văn hóa”, “Sắc màu văn hóa” và “Gia Vân khát vọng vươn xa” lại là bản hòa ca kết nối quá khứ với hiện tại, khơi dậy khát vọng vươn lên xây dựng quê hương giàu đẹp của cán bộ và nhân dân địa phương.

Cùng với tiếng hát, lời ca, bức tranh chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Ninh Bình còn được tô đậm bởi khí thế sôi nổi của các hoạt động thể dục thể thao quần chúng, thu hút mọi lứa tuổi tham gia.

Khí thế sôi nổi của các hoạt động thể dục thể thao quần chúng

Nếu như tại phường Hoa Lư, không khí lễ hội rộn ràng với màn đồng diễn dân vũ khỏe khoắn, những đường quyền dứt khoát của bộ môn võ thuật Taekwondo và giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng quy tụ 10 đội bóng trẻ tranh tài đầy hào hứng thì tại xã Gia Trấn. Ngày hội Văn hóa năm 2026 lại mang đậm không khí lễ hội truyền thống với tiếng trống hội rộn rã, hội thi cắm trại và các môn thể thao dân gian.

Sự tham gia nhiệt tình của toàn bộ 9 thôn trên địa bàn xã Gia Trấn đã biến ngày hội thành dịp sinh hoạt cộng đồng quy mô lớn, giúp thắt chặt tình làng nghĩa xóm và tạo môi trường rèn luyện thể chất lành mạnh cho thế hệ trẻ.

Tổ chức giao lưu, thi nấu ăn

Cùng với các hoạt động văn nghệ, thể thao, tại một số địa phương còn và các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, tạo không khí vui tươi, gắn kết giữa các gia đình, tổ chức, đoàn thể và người dân. Những hoạt động gần gũi với đời sống góp phần làm phong phú nội dung ngày hội, khuyến khích sự tham gia của người dân và lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Gắn xây dựng đời sống văn hóa với chăm lo an sinh xã hội

Điểm nhấn nhân văn xuyên suốt chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Ninh Bình là sự gắn kết chặt chẽ giữa văn hóa với công tác Mặt trận và hoạt động an sinh xã hội. Văn hóa không chỉ để thưởng thức mà còn được cụ thể hóa bằng tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng.

Xã Ninh Cường phát động ủng hộ Quỹ “An sinh xã hội” năm 2026

Tại xã Ninh Cường, chương trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trang trọng gắn với kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026). Đây là dịp để cán bộ và nhân dân cùng nhìn lại những thành quả ấn tượng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, với tỷ lệ gia đình văn hóa toàn xã đạt 96% (8.131/8.481 hộ) và 100% thôn (10/10 thôn) giữ vững danh hiệu thôn văn hóa. Ngay tại buổi lễ, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã phát động ủng hộ Quỹ “An sinh xã hội” năm 2026 và nhanh chóng tiếp nhận được 270 triệu đồng từ hơn 40 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hảo tâm.

Tinh thần sẻ chia ấy cũng lan tỏa mạnh mẽ tại xã Gia Trấn và nhiều địa phương khác trong tỉnh, khi các nguồn lực xã hội hóa được huy động ngay trong khuôn khổ ngày hội để trao quà cho các hộ gia đình khó khăn và học sinh nghèo vượt khó. Những nghĩa cử thiết thực này đã làm sâu sắc thêm giá trị cốt lõi của văn hóa Việt Nam: lấy con người làm trung tâm, lấy sự đoàn kết, nhân ái làm nền tảng cho sự phát triển.

Xã Gia Trấn trao quà cho các học sinh nghèo vượt khó.

Từ những sân khấu làng quê mộc mạc đến các không gian di sản nổi tiếng, từ tiếng hát giao duyên đến những phần quà ấm áp nghĩa tình, chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Ninh Bình đã tạo nên một dòng chảy văn hóa sôi động, rộng khắp. Sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân chính là minh chứng rõ nét nhất cho sức sống của văn hóa cơ sở, tạo động lực tinh thần to lớn để Ninh Bình tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu bản sắc và phát triển bền vững.