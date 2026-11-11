Lễ hội cà phê 2027: Đắk Lắk phát động sáng tác ảnh về cà phê

Với chủ đề “Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới”, cuộc vận động dành cho nghệ sĩ nhiếp ảnh và những người yêu nhiếp ảnh trong cả nước, diễn ra đến hết ngày 20/2/2027. Nội dung sáng tác tập trung vào vùng đất cà phê, đời sống người trồng, chế biến, kinh doanh cà phê, các hoạt động lễ hội và nét đẹp văn hóa Tây Nguyên.

Ban tổ chức khuyến khích các tác giả tìm cách thể hiện mới về sự gắn bó của cà phê với đời sống, di sản và văn hóa các dân tộc. Những tác phẩm được tuyển chọn sẽ phục vụ trưng bày, triển lãm, quảng bá trong dịp Lễ hội Cà phê lần thứ X.

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk phát động cuộc vận động sáng tác ảnh nghệ thuật với chủ đề “Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới”, hướng tới Lễ hội Cà phê lần thứ X.

Nhà văn Niê Thanh Mai, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk cho biết, cuộc vận động là bước khởi đầu để thu hút các nghệ sĩ đến địa phương tìm hiểu, sáng tác về cà phê bằng những góc nhìn mới.

“Chúng tôi mong muốn rằng hoạt động sáng tác ảnh về chuyên đề sẽ được triển khai rộng rãi, thu hút được nhiều tay máy và nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh trong cả nước đến Đắk Lắk sáng tác và tìm hiểu về những phong cảnh văn hóa đặc sắc, đặc biệt tìm hiểu sự thể hiện về cà phê, sẽ có cách thể hiện mới mang đậm hơi thở thời đại”, bà Niê Thanh Mai bày tỏ.

Giới thiệu 80 tác phẩm ảnh nghệ thuật chuyên đề “Thiên nhiên và văn hóa các dân tộc Việt Nam” hưởng ứng Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Đắk Lắk.

Dịp này, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk giới thiệu 80 tác phẩm ảnh nghệ thuật chuyên đề “Thiên nhiên và văn hóa các dân tộc Việt Nam”. Bộ ảnh gồm những tác phẩm được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tuyển chọn qua các cuộc thi, trao tặng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, cùng các tác phẩm được tuyển chọn qua hoạt động sáng tác, cuộc thi của Hội.

“Thiên nhiên và văn hóa các dân tộc Việt Nam” thể hiện qua góc nhìn nghệ thuật của các nghệ sĩ nhiếp ảnh, được Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk giới thiệu tại nhiều không gian trưng bày trong tỉnh.

Sau trưng bày tại Bảo tàng Thế giới Cà phê, bộ ảnh sẽ được giới thiệu tại Trường Văn hóa Công an nhân dân trong hai ngày 13 và 14/11. Hội dự kiến tiếp tục đưa ảnh đến trường học, các xã vùng sâu, vùng xa ở cả phía Đông và phía Tây tỉnh, tạo thêm cơ hội để học sinh và người dân tiếp cận tác phẩm nghệ thuật.

Mưa lớn gây ngập cục bộ tại một số khu vực ở Đắk Lắk VOV.VN - Mưa lớn kéo dài trong chiều ngày 9 và 10/11 khiến nhiều khu vực ở tỉnh Đắk Lắk xảy ra ngập lụt cục bộ, nước dâng tại các cầu, ngầm tràn và khu dân cư. Chính quyền các địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, cảnh báo người dân chủ động bảo đảm an toàn.