NSƯT Huy Thông: Người giữ hồn dân tộc trong điệu múa

VOV.VN - Từ một diễn viên múa solo rồi trở thành biên đạo múa, NSƯT Huy Thông lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết với nghề. Sáng tạo nghệ thuật trên nền hồn cốt của văn hóa dân tộc để phát triển trong cuộc sống đương đại là mục tiêu anh luôn hướng đến khi thể hiện, dàn dựng một tác phẩm múa.
VOV.VN - Phim về đề tài huyền sử "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" sau hơn 10 ngày ra mắt, doanh thu thấp hơn kỳ vọng so với phim Việt ra rạp cùng thời điểm. Nhà sản xuất cho rằng, đoàn phim đã hết mình với tác phẩm, còn lại phụ thuộc vào khán giả.
VOV.VN - Đạo diễn Minh Beta tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Lumière tại Pháp theo lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron, cùng lãnh đạo Netflix, Disney, NBCUniversal, Sony Pictures và khoảng 200 đại diện ngành điện ảnh toàn cầu.
VOV.VN - Liên hoan phim ASEAN+3 đã chính thức khai mạc vào tối 7/9 tại Thủ đô Praha, Cộng hòa Séc. Đây là ngày hội điện ảnh quy mô với sự góp mặt của 9 quốc gia, bao gồm Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.
VOV.VN - Sau 9 năm, cuộc đối đầu giữa Hyun Bin và Jung Woo-sung trở lại với tham vọng, quyền lực và những món nợ không dễ hóa giải trong mùa 2 của “Made in Korea”.
VOV.VN - Sau hơn một thập kỷ, Harry Potter một lần nữa bước lên màn ảnh. Nhưng lần này, những gương mặt quen thuộc đã được thay bằng một thế hệ diễn viên nhí mới, đứng trước thử thách lớn nhất: Chinh phục những khán giả đã quá yêu phiên bản cũ.