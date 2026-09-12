NSƯT Huy Thông: Người giữ hồn dân tộc trong điệu múa

Harry Potter trở lại với series truyền hình và thế hệ phù thủy mới

VOV.VN - Sau hơn một thập kỷ, Harry Potter một lần nữa bước lên màn ảnh. Nhưng lần này, những gương mặt quen thuộc đã được thay bằng một thế hệ diễn viên nhí mới, đứng trước thử thách lớn nhất: Chinh phục những khán giả đã quá yêu phiên bản cũ.