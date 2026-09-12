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NSƯT Huy Thông: Người giữ hồn dân tộc trong điệu múa
Thứ Bảy, 06:00, 12/09/2026

NSƯT Huy Thông: Người giữ hồn dân tộc trong điệu múa

VOV.VN - Từ một diễn viên múa solo rồi trở thành biên đạo múa, NSƯT Huy Thông lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết với nghề. Sáng tạo nghệ thuật trên nền hồn cốt của văn hóa dân tộc để phát triển trong cuộc sống đương đại là mục tiêu anh luôn hướng đến khi thể hiện, dàn dựng một tác phẩm múa.

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