Thứ Bảy, 21:00, 03/10/2026

Truyện cổ tích thế giới: "Nàng công chúa tham lam"

VOV.VN - Ba vật gia truyền tưởng như bình thường, một phiến đá cẩm thạch, cây sáo và chiếc áo choàng rách lại cất giấu những điều kỳ diệu. Điều gì sẽ xảy ra khi ba anh em khám phá ra sức mạnh của chúng? Cùng bước vào thế giới cổ tích với “Nàng công chúa tham lam” và tìm lời giải.