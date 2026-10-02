Truyện thiếu nhi: "Chuẩn bị cho mùa đông"

VOV.VN - Mùa đông đến, cây cối cũng có những cách riêng để thích nghi với thời tiết lạnh giá. Các bé hãy cùng Sóc Nâu khám phá hành trình “Chuẩn bị cho mùa đông” và tìm hiểu những điều kỳ thú về thế giới cây cối.
VOV.VN - Từ câu chuyện của một chú rùa con suýt mất mạng vì rác thải nhựa, các em nhỏ sẽ cùng khám phá bài học ý nghĩa về ý thức bảo vệ môi trường và gìn giữ ngôi nhà chung của muôn loài.
VOV.VN - Một chú sóc đất nhỏ bé nhưng dũng cảm sẽ đưa các em nhỏ bước vào thế giới thiên nhiên kỳ thú, khám phá những tập tính độc đáo của muông thú và bài học ý nghĩa về tinh thần cảnh giác, trách nhiệm với cộng đồng.
VOV.VN - Những câu chuyện giàu ý nghĩa về trí thông minh, lòng nhân ái và cách ứng xử trong cuộc sống sẽ đưa các em nhỏ bước vào thế giới cổ tích đầy màu sắc, trước khi khép lại bằng những làn điệu hát ru mộc mạc, êm đềm.
VOV.VN - Qua câu chuyện "Sự tích hoa bất tử", các em nhỏ sẽ khám phá nguồn gốc của loài hoa đặc biệt và cảm nhận vẻ đẹp của lòng biết ơn, sự hy sinh cùng tình yêu thương chân thành.