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Truyện thiếu nhi: "Chuẩn bị cho mùa đông"
Thứ Sáu, 21:00, 02/10/2026

Truyện thiếu nhi: "Chuẩn bị cho mùa đông"

VOV.VN - Mùa đông đến, cây cối cũng có những cách riêng để thích nghi với thời tiết lạnh giá. Các bé hãy cùng Sóc Nâu khám phá hành trình “Chuẩn bị cho mùa đông” và tìm hiểu những điều kỳ thú về thế giới cây cối.

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