VOV.VN - Mải mê xem tiên đánh cờ trên núi, Vương Chất không ngờ khi trở về, trần gian đã trải qua hàng trăm năm. Cùng khám phá câu chuyện kỳ thú trong truyện cổ tích “Vương Chất gặp tiên”.
VOV.VN - Gấu trắng xinh xắn nhưng lại có một thói quen khiến các bạn không khỏi bất ngờ ,đó là rất lười tắm! Trong một lần đi dự sinh nhật, chú gấu đã gặp phải những tình huống dở khóc dở cười. Cùng lắng nghe “Gấu trắng đi sinh nhật” để khám phá câu chuyện thú vị và bài học nhỏ về giữ gìn vệ sinh nhé!
VOV.VN - Một món quà sinh nhật có thể mang đến niềm vui, nhưng cũng có thể chứa đựng một bài học bất ngờ. Cùng theo chân Kiều trong câu chuyện “Dây chuyền thật, dây chuyền giả” để khám phá câu chuyện thú vị về món quà của mẹ và hiểu thêm ý nghĩa của sự chân thành, trân trọng.
VOV.VN - Một cô gái kết bạn với cây dẻ trong rừng và giữa họ dần hình thành một tình bạn đặc biệt. Nhưng khi cây dẻ bị đốn hạ để đóng thuyền, điều gì sẽ xảy ra? Cùng lắng nghe truyện cổ tích Nhật Bản “Cây dẻ trả ơn” để khám phá câu chuyện cảm động về tình bạn và lòng biết ơn.