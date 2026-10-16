Truyện cổ tích: Vương Chất gặp tiên

Truyện cổ tích Nhật Bản “Cây dẻ trả ơn”

VOV.VN - Một cô gái kết bạn với cây dẻ trong rừng và giữa họ dần hình thành một tình bạn đặc biệt. Nhưng khi cây dẻ bị đốn hạ để đóng thuyền, điều gì sẽ xảy ra? Cùng lắng nghe truyện cổ tích Nhật Bản “Cây dẻ trả ơn” để khám phá câu chuyện cảm động về tình bạn và lòng biết ơn.