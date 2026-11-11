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Quảng Trị tạnh mưa, nước rút dần, khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở

Thứ Tư, 10:55, 11/11/2026
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VOV.VN - Sáng nay (11/11), mưa đã tạnh, nước trên các sông ở tỉnh Quảng Trị đang rút dần, thời tiết chuyển rét. Đợt mưa lớn những ngày qua đã gây sạt lở nghiêm trọng trên một số tuyến giao thông, ngập lụt gần 300 hộ dân, ảnh hưởng việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Lượng mưa lớn nhất đo được tại tỉnh Quảng Trị trong 2 ngày qua gần 400mm, gây ngập lụt cục bộ nhiều nơi. Do mưa lớn, mực nước dâng cao gây chia cắt giao thông tại các ngầm tràn ở khu vực miền núi; ngập lụt tại các vùng trũng thấp, khu đô thị.

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Tạm thời giải phóng khối lượng đất đá sạt lở trên đường Hồ Chí Minh

Mưa lớn làm sạt lở nặng trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua xã Trường Sơn. Vị trí sạt lở nằm trên tuyến đường vào trung tâm xã Trường Sơn, theo hướng từ Bắc vào Nam. Đất đá sạt lở khiến phương tiện giao thông không thể qua lại trong khu vực này. Cơ quan chức năng đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm, tạm thời cấm người và phương tiện qua lại nhằm bảo đảm an toàn. Hiện Hạt Quản lý đường bộ Rìn Rìn đang triển khai các biện pháp khắc phục tạm thời tại vị trí sạt lở. Đến sáng 11/11, đơn vị đã giải phóng mặt đường để phương tiện có thể lưu thông một làn.

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Sạt lở trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị

Trên Quốc lộ 9C đoạn qua xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũ) bị sạt lở mái taluy dương khối lượng trên 10.000 m3 vùi lấp toàn bộ nền, mặt đường gây ách tắc giao thông toàn bộ. Hiện các đơn vị đã bố trí 2 mũi thi công, dự kiến thi công 3 ca để khắc phục hư hỏng. Tuy nhiên, do khối lượng sạt lở lớn, phạm vi thi công hạn chế không thể bố trí được nhiều thiết bị nên việc khắc phục gặp nhiều khó khăn. Dự kiến trong 3 ngày tới, đơn vị thi công mới hoàn thành việc khắc phục để thông xe.

Mưa lớn cũng gây ngập lụt cục bộ tại một số khu dân cư tại xã Hiếu Giang (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cũ), khoảng 300 hộ dân bị ngập. Một số tuyến giao thông tại các thôn bị ngập cục bộ, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Địa phương đã di dời, sơ tán 30 người thuộc nhóm yếu thế đến nơi an toàn.

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Công an xã Hiếu Giang hỗ trợ người dân vùng trũng thấp kê dọn đồ đạc tránh ngập lụt

Ông Phạm Viết Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị cho biết: Hiện nước đã rút, bà con được trở về nhà an toàn. 

“Hiện tại nước đã rút, mưa lũ làm gần 300 hộ dân với 6 điểm trường bị ngập úng, nhưng vấn đề thiệt hại về người và tài sản chưa xảy ra, chỉ có thiệt hại một ít hoa màu mới gieo trồng. Và chúng tôi nắm lại tình hình, tổ chức sản xuất trở lại và hỗ trợ thêm 1 phần giống hoa màu để bà con tiếp tục sản xuất”, ông Phạm Viết Thanh nói.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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