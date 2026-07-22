Sách giáo khoa miễn phí: Quản trị ra sao để hiệu quả?

Rà soát cung ứng sách giáo khoa, không để xảy ra thiếu sách đầu năm học

VOV.VN - Bộ GD&ĐT yêu cầu rà soát toàn bộ công tác in ấn, phát hành và cung ứng sách giáo khoa, bảo đảm học sinh trên cả nước có đủ sách trước ngày 15/8, không để xảy ra tình trạng thiếu sách khi bước vào năm học 2026-2027. Dự kiến, hơn 204 triệu bản sách giáo khoa sẽ được phát hành phục vụ năm học mới.