Sách giáo khoa miễn phí: Quản trị ra sao để hiệu quả?

VOV.VN - Từ năm học 2029-2030, học sinh phổ thông trên cả nước sẽ được mượn sách giáo khoa miễn phí theo mô hình tài sản công. Chính sách nhân văn này giúp giảm gánh nặng chi phí cho phụ huynh, song cũng đặt ra yêu cầu về quản lý, bảo quản và luân chuyển hàng chục triệu cuốn sách để bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí.
VOV.VN - Bộ GD&ĐT yêu cầu rà soát toàn bộ công tác in ấn, phát hành và cung ứng sách giáo khoa, bảo đảm học sinh trên cả nước có đủ sách trước ngày 15/8, không để xảy ra tình trạng thiếu sách khi bước vào năm học 2026-2027. Dự kiến, hơn 204 triệu bản sách giáo khoa sẽ được phát hành phục vụ năm học mới.
VOV.VN - TP.HCM dự kiến chi 567 tỷ đồng để miễn phí sách giáo khoa cho học sinh toàn thành phố, bắt đầu từ năm học 2026-2027.
VOV.VN - Xã Bù Đăng, TP. Đồng Nai (trước là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) vừa quyết định trích khoảng 1,2 tỷ đồng từ nguồn sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề năm 2026 để mua sách giáo khoa trang bị cho thư viện các trường học, phục vụ việc cấp phát miễn phí cho học sinh.