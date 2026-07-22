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Sách giáo khoa miễn phí: Quản trị ra sao để hiệu quả?
Thứ Tư, 09:05, 22/07/2026

Sách giáo khoa miễn phí: Quản trị ra sao để hiệu quả?

VOV.VN - Từ năm học 2029-2030, học sinh phổ thông trên cả nước sẽ được mượn sách giáo khoa miễn phí theo mô hình tài sản công. Chính sách nhân văn này giúp giảm gánh nặng chi phí cho phụ huynh, song cũng đặt ra yêu cầu về quản lý, bảo quản và luân chuyển hàng chục triệu cuốn sách để bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí.

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PV/VOV1
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