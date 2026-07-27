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Tách kỳ thi tốt nghiệp "2 trong 1": Xóa bỏ tiêu cực hay gây lãng phí nguồn lực?
Thứ Hai, 09:32, 27/07/2026

Tách kỳ thi tốt nghiệp "2 trong 1": Xóa bỏ tiêu cực hay gây lãng phí nguồn lực?

VOV.VN - Trước những sai phạm và tiêu cực thi tốt nghiệp THPT, dư luận dấy lên tranh cãi: Liệu có nên tách kỳ thi tốt nghiệp THPT "2 trong 1" thành hai kỳ thi riêng biệt? GS.TS Nguyễn Quý Thanh đưa ra những phân tích sâu sắc về vấn đề này.

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Bá Duy/VOV2

 

 

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