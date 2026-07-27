Tách kỳ thi tốt nghiệp "2 trong 1": Xóa bỏ tiêu cực hay gây lãng phí nguồn lực?

Bê bối thi THPT ở Tuyên Quang, Quảng Trị: Thí sinh thi thật, học thật bị ảnh hưởng

VOV.VN - Theo ý kiến của các luật sư, vụ việc tiêu cực thi cử ở Tuyên Quang và Quảng Trị có thể ảnh hưởng đến tính công bằng của kỳ thi THPT. Trong đó, những người gặp thiệt hại sẽ là các thí sinh dự thi bằng chính năng lực thực sự của mình.