Tách kỳ thi tốt nghiệp "2 trong 1": Xóa bỏ tiêu cực hay gây lãng phí nguồn lực?

VOV.VN - Trước những sai phạm và tiêu cực thi tốt nghiệp THPT, dư luận dấy lên tranh cãi: Liệu có nên tách kỳ thi tốt nghiệp THPT "2 trong 1" thành hai kỳ thi riêng biệt? GS.TS Nguyễn Quý Thanh đưa ra những phân tích sâu sắc về vấn đề này.
VOV.VN - Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT nhiều năm liên tiếp trên 99% khiến không ít ý kiến băn khoăn về sự cần thiết của kỳ thi. Bộ GD-ĐT khẳng định, kỳ thi không chỉ để xét tốt nghiệp mà còn là công cụ đánh giá chuẩn hóa, cung cấp dữ liệu phục vụ quản lý giáo dục và tuyển sinh.
VOV.VN - Sau khi phát hiện vụ tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại điểm trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị tiến hành rà soát toàn bộ công tác tổ chức kỳ thi, kết quả thi tại các điểm thi trên địa bàn.
VOV.VN - Theo ý kiến của các luật sư, vụ việc tiêu cực thi cử ở Tuyên Quang và Quảng Trị có thể ảnh hưởng đến tính công bằng của kỳ thi THPT. Trong đó, những người gặp thiệt hại sẽ là các thí sinh dự thi bằng chính năng lực thực sự của mình.