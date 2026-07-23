Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ: Chưa tìm hết các anh, chưa ngơi nghỉ

VOV.VN - Dưới cái nắng gắt, những cơn mưa bất chợt của miền Nam, cán bộ, chiến sĩ Đội K72, các cựu chiến binh và nhiều tình nguyện viên miệt mài tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Mỗi nhát cuốc, mỗi kỷ vật tìm thấy không chỉ thắp lên hy vọng đưa các anh trở về, mà còn tiếp nối đạo lý tri ân, uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
VOV.VN - Triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Quảng Trị đã quy tập 126 hài cốt liệt sĩ, đẩy nhanh lấy mẫu ADN để phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ thiếu thông tin.
VOV.VN - Sáng 22/7, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thái Nguyên đặt mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu, số hóa thông tin các phần mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin trong tháng 9/2026.
VOV.VN - Giữa tháng Bảy nắng như đổ lửa, khu vực gần ga Hương Thủy, thành phố Huế rộn tiếng máy xúc, cuốc xẻng của Đội Tìm kiếm và Quy tập hài cốt liệt sĩ 192, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế. Họ thận trọng múc từng gàu đất, bóc tách từng lớp đất để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ còn lại nằm lại nơi này.