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Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ: Chưa tìm hết các anh, chưa ngơi nghỉ
Thứ Năm, 10:36, 23/07/2026

Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ: Chưa tìm hết các anh, chưa ngơi nghỉ

VOV.VN - Dưới cái nắng gắt, những cơn mưa bất chợt của miền Nam, cán bộ, chiến sĩ Đội K72, các cựu chiến binh và nhiều tình nguyện viên miệt mài tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Mỗi nhát cuốc, mỗi kỷ vật tìm thấy không chỉ thắp lên hy vọng đưa các anh trở về, mà còn tiếp nối đạo lý tri ân, uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

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Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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