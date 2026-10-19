Xác định danh tính liệt sĩ: Cuộc chạy đua với thời gian bằng công nghệ ADN

VOV.VN - Sau hơn nửa thế kỷ, thời gian trở thành thách thức lớn trong hành trình xác định danh tính liệt sĩ. Ngân hàng ADN tập trung giúp đối chiếu dữ liệu di truyền mở ra cơ hội để các liệt sĩ trở về đúng tên tuổi, quê hương và gia đình.
VOV.VN - Tính từ tháng 8/2026 đến nay, Đội K76 (Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đồng Nai) đã tìm kiếm và quy tập được 60 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố.
VOV.VN - An Giang tổ chức thu nhận mẫu ADN đợt 2 năm 2026 cho hơn 1.100 thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính, góp phần phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ. Riêng tại phường Tịnh Biên, gần 100 trường hợp được lấy mẫu, trong đó có 7 trường hợp được cán bộ đến tận nhà hỗ trợ.
VOV.VN - Đến ngày 14/10/2026, các lực lượng đã thu, lưu trữ 276.853 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ; trong đó 100.701 mẫu đã được phân tích.