Xác định danh tính liệt sĩ: Cuộc chạy đua với thời gian bằng công nghệ ADN

An Giang thu nhận mẫu ADN đợt 2 cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính

VOV.VN - An Giang tổ chức thu nhận mẫu ADN đợt 2 năm 2026 cho hơn 1.100 thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính, góp phần phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ. Riêng tại phường Tịnh Biên, gần 100 trường hợp được lấy mẫu, trong đó có 7 trường hợp được cán bộ đến tận nhà hỗ trợ.