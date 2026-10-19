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Xác định danh tính liệt sĩ: Cuộc chạy đua với thời gian bằng công nghệ ADN
Thứ Hai, 09:13, 19/10/2026

Xác định danh tính liệt sĩ: Cuộc chạy đua với thời gian bằng công nghệ ADN

VOV.VN - Sau hơn nửa thế kỷ, thời gian trở thành thách thức lớn trong hành trình xác định danh tính liệt sĩ. Ngân hàng ADN tập trung giúp đối chiếu dữ liệu di truyền mở ra cơ hội để các liệt sĩ trở về đúng tên tuổi, quê hương và gia đình.

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Bá Duy/VOV2
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