Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Đại học Waikato

Tiếp tục chương trình chuyến thăm chính thức New Zealand, sáng 14/3 theo giờ địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và đoàn cấp cao Việt Nam đã đến thăm Trường Đại học Waikato, một trường đại học có chất lượng đào tạo hàng đầu thế giới hiện nay. Tại đây, Thủ tướng đã trực tiếp đối thoại với các sinh viên về một số vấn đề quan tâm.

Trường Đại học Waikato, New Zealand. Ảnh: Asian Correspondent.

Thủ tướng đánh giá cao Trường trong việc đào tạo ra những công dân ưu tú không chỉ cho New Zealand mà còn cho nhiều nước trên thế giới, trong đó có Thủ tướng Jacinda Ardern; Ngài cựu Toàn quyền, Trung tướng Jerry Mateparae . Đây cũng là trường có tỷ lệ người Maori theo học cao nhất trong số các Trường Đại học của New Zealand. Đây chính là niềm tự hào và phần thưởng xứng đáng cho toàn thể cán bộ, giảng viên nhà trường.

Với 3.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại New Zealand, Thủ tướng cho rằng đây là cầu nối quan trọng để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Thủ tướng cho biết, trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Jacinda Ardern, hai bên nhất coi giáo dục và đào tạo một trong những trụ cột của quan hệ song phương hiện nay cũng như Đối tác Chiến lược trong tương lai.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng đã thông tin về sự phát triển năng động của Việt Nam với việc hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới, trở thành một trong những nước xuất khẩu hàng đầu thế giới về các mặt hàng nông thủy sản.

Trao đổi với sinh viên của Trường, Thủ tướng cho rằng, sinh viên là những người trẻ, tràn đầy nhiệt huyết, giàu tình yêu cuộc sống, không chỉ mong muốn cống hiến sức trẻ cho đất nước New Zealand tươi đẹp mà chắc chắn đang ấp ủ những mơ ước, hoài bão, được tham gia tiếng nói, đóng góp sức lực cùng với các bạn trẻ trên toàn thế giới trong việc giải quyết những vấn đề khu vực và toàn cầu.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Để thực hiện trọn vẹn ước mơ, hoài bão đó, điều quan trọng đầu tiên là các bạn phải học tập tốt, không những chỉ học trên giảng đường mà cần nghiên cứu, quan sát bồi dưỡng nhận thức, thế giới quan về những xu hướng, những thách thức và diễn biến trên khắp thế giới, đặc biệt là châu Á. Nhân buổi giao lưu hôm nay, tôi xin có lời mời các bạn hãy đến với Việt Nam, một quốc gia giàu bản sắc văn hóa, có truyền thống lịch sử hàng nghìn năm. Đến với Thủ đô Hà Nội, các bạn hãy thăm Văn Miếu – Quốc Tử giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam đươc xây dựng cách đây gần 10 thế kỷ. Ở nơi đó, các bạn sẽ cảm nhận được nét đẹp riêng của một quốc gia có truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo trong suốt chiều dài lịch sử”.

Thủ tướng cho biết, là một đất nước có hơn 40% dân số trong độ tuổi thanh thiếu niên với nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí, sáng tạo khởi nghiệp vươn lên mạnh mẽ, Việt Nam xác định rằng đây là lực lượng tiên phong trong các nỗ lực đổi mới sáng tạo. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba đột phá chiến lược để Việt Nam trở thành một nước công nghiệp hiện đại trong tương lai:

Thủ tướng phát biểu: “Chính vì vậy, chúng tôi đẩy mạnh hợp tác phát triển lĩnh vực giáo dục để có cơ hội giao lưu, học hỏi các mô hình đào tạo mang tính nghiên cứu ứng dụng cao giống như Đại học Waikato để từ đó giải quyết các vấn đề thực tiễn. Thực tế cho thấy việc hợp tác đào tạo đại học và sau đại học giữa Đại học Waikato với Đại học Luật Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đang phát huy hiệu quả tích cực. Nhiều cán bộ Việt Nam đã và đang tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ, được tiếp cận với phương pháp mới, tư duy mới giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”.

Từ thực tế của Trường Đại học Waikato, Thủ tướng đánh giá cao việc New Zealand đặt giáo dục ở vị trí trung tâm trong mọi nỗ lực phát triển kinh tế, xã hội và thông qua giáo dục các bạn phát huy tối đa tiềm năng cá nhân của mỗi học sinh, sinh viên. Điều này cho thấy vì sao nền giáo dục New Zealand được xếp hạng nhất thế giới về chỉ số chuẩn bị cho tương lai.

Nhân dịp này, Thủ tướng đã đối thoại với các sinh viên của Trường về một số vấn đề như triển vọng hợp tác giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và New Zealand; chính sách thu hút nhân tài của Việt Nam; chính sách phát triển công nghệ thông tin và tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng 4.0; cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand sau khi Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vừa được ký kết.

Trần Thị Minh Ngọc, nghiên cứu sinh ngành kinh tế học tại Trường Đại học Waikato đặt câu hỏi: “Thưa Thủ tướng, xin Thủ tướng đánh giá về triển vọng hợp tác giáo dục giữa hai nước cũng như là chính sách thu hút nhân tài đối với du học sinh sau khi họ trở về nước?”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời: “Hợp tác giáo dục đào tạo giữa Việt Nam và New Zealand như chúng tôi nêu là ưu tiên hàng đầu. Hiện có trên 3000 sinh viên Việt Nam đang học ở New Zealand. Và chất lượng đào tạo của các Trường Đại học New Zealand tốt. Trong hội đàm vừa rồi giữa Thủ tướng và Thủ tướng Ardern, hai Thủ tướng nhất trí hợp tác sắp tới ưu tiên đầu tiên là giáo dục và đào tạo. Chính vì vậy sẽ có rất nhiều sinh viên Việt Nam đến New Zealand để học tập, đặc biệt là Trường Đại học Waikato ở đây. Các sinh viên Việt Nam có trình độ khi về nước sẽ có chính sách bố trí ưu tiên. Chính phủ đã ban hành một Nghị định về vấn đề này trong việc lựa chọn nhân tài cho đất nước”.

Một sinh viên khoa Luật Đại học Waikato hỏi: “Xin Thủ tướng cho biết về triển vọng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và New Zealand sau khi Hiệp định CPTPP vừa được ký tại Chile?”

Thủ tướng trả lời: “Hiệp định CPTPP là Hiệp định thế hệ mới với nhiều tiêu chuẩn. Việt Nam và New Zealand là các thành viên quan trọng. Hiệp định dự kiến có hiệu lực từ năm 2019 và sẽ mở ra những chương mới trong hợp tác giữa các nước trong thực thi hiệp định. Việt Nam và Việt Nam và New Zealand sẽ đẩy mạnh hợp tác các lĩnh vực là thế mạnh của nhau và sẽ có những hợp tác cụ thể sau khi Hiệp định có hiệu lực. Nhưng chắc chắn rằng sau khi Hiệp định này có hiệu lực sẽ mở ra tương lai tốt cho hợp tác toàn diện hướng tới Đối tác chiến lược tốt hơn nữa của hai nước Việt Nam –New Zealand”.

Các nước tham gia Hiệp định này chiếm tới 13% GDP toàn cầu với trên 500 triệu dân, chắc chắn sẽ tạo ra một điều kiện mới của sự phát triển của 11 nước, đặc biệt với những nước có quan hệ truyền thống tốt đẹp như Việt Nam và New Zealand.

Trường Đại học Waikato thành lập từ năm 1964, nằm tại thành phố Hamilton, phía Bắc New Zealand. Theo Bảng xếp hạng các trường Đại học trên toàn thế giới QS năm 2016, Trường Waikato thuộc nhóm 1,1% các trường Đại học hàng đầu trên toàn thế giới. Trường cũng thuộc nhóm tinh hoa của 1% các trường về quản trị kinh doanh hàng đầu trên thế giới và được chứng nhận bởi 3 tổ chức chứng nhận quốc tế AACSB, AQUIS và AMBA.

Hiện có hơn 12.000 sinh viên theo học tại trường, trong đó có khoảng 2.000 sinh viên quốc tế đến từ 70 nước. Trong đó có 40 sinh viên Việt Nam đang học tập tại trường, tập trung chủ yếu vào các ngành kinh tế, giáo dục và 26 nghiên cứu sinh tiến sĩ.

Waikato đang hợp tác với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đào tạo cán bộ, và hiện đang đào tạo sinh viên khóa 3 theo chương trình hợp tác này. Những khóa học 8 tuần này sẽ cung cấp thông tin, kiến thức và kinh nghiệm về bảo hiểm xã hội của New Zealand, đồng thời giúp sinh viên Việt Nam nâng cao trình độ tiếng Anh. Các học viên khóa 1, 2 đã hoàn thành khóa học và là những học viên suất sắc, góp phần nâng cao nguồn nhân lực cho BHXH Việt Nam. Ngoài ra, Waikato cũng đang hợp tác với nhiều đơn vị khác của Việt Nam.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Waikato với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Đại học Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Bách khoa Hà Nội./.