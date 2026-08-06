Vì một phút buông thả sau hơi men, tôi bàng hoàng phát hiện mắc bệnh tình dục

VOV.VN - Vì chén rượu, ly bia khi hội họp cùng anh em bạn bè tôi đã có quan hệ bên ngoài và mắc bệnh tình dục. Tuy đi khám và điều trị thuốc theo đơn chỉ định nhưng vẫn không khỏi. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải đưa lời tư vấn cho nhân vật giúp hiểu rõ tình trạng của bản thân.
VOV.VN - Ngày 17/1/2016, viên đá đầu tiên của Đài tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa được đặt xuống trên đỉnh núi Thới Lới... Trong buổi lễ hôm ấy, tiếng hát ru của bà Đỗ Thị Hảo vang lên đã khiến những người có mặt khi đó lặng đi.
VOV.VN - Hai mối tình đều tan vỡ dù yêu chân thành, nam thanh niên cho rằng nguyên nhân xuất phát từ việc không thể đáp ứng nhu cầu tình dục của bạn gái mỗi khi gặp nhau. Điều này khiến anh mất tự tin, lo lắng sẽ tiếp tục thất bại trong các mối quan hệ sau. Cùng bác sĩ Hoàng Thúy Hải đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Mãn kinh được gần 2 năm, đi khám tôi phát hiện đủ thứ bệnh về tử cung, buồng trứng, gần nhất còn phát hiện ra nhiễm virus HPV, có nguy cơ gây ung thư. Hiện tôi cảm thấy rất lo lắng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải giải thích và đưa lời tư vấn cụ thể cho người phụ nữ.
VOV.VN - Dưa hấu, dưa lưới và đường huyết là mối quan tâm của nhiều người. Chuyên gia cho biết cả hai đều có thể phù hợp nếu ăn đúng khẩu phần.