Thứ Năm, 10:00, 06/08/2026

Vì một phút buông thả sau hơi men, tôi bàng hoàng phát hiện mắc bệnh tình dục

VOV.VN - Vì chén rượu, ly bia khi hội họp cùng anh em bạn bè tôi đã có quan hệ bên ngoài và mắc bệnh tình dục. Tuy đi khám và điều trị thuốc theo đơn chỉ định nhưng vẫn không khỏi. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải đưa lời tư vấn cho nhân vật giúp hiểu rõ tình trạng của bản thân.