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Du khách xâm hại san hô: Hồi chuông cảnh báo về ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên
Thứ Năm, 11:45, 23/07/2026

Du khách xâm hại san hô: Hồi chuông cảnh báo về ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên

VOV.VN - Gần đây, vụ việc một nhóm du khách trong quá trình tham quan, tắm biển tại khu vực bãi tắm Hòn Chồng (thuộc phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) có hành vi phá hoại rạn san hô tại khu vực ven bờ đã gây bức xúc trong dư luận.

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