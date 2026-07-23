Du khách xâm hại san hô: Hồi chuông cảnh báo về ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên

Xác minh vụ nhặt, bẻ san hô tại vịnh Nha Trang

VOV.VN - Trong những ngày diễn ra Festival Biển Khánh Hòa 2026, vụ một nhóm người bị phản ánh nhặt, bẻ san hô tại Hòn Chồng tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về bảo vệ hệ sinh thái vịnh Nha Trang. Đây là vấn đề Khánh Hòa đặc biệt quan tâm nhằm gìn giữ tài nguyên biển, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.