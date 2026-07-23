Du khách xâm hại san hô: Hồi chuông cảnh báo về ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên

VOV.VN - Gần đây, vụ việc một nhóm du khách trong quá trình tham quan, tắm biển tại khu vực bãi tắm Hòn Chồng (thuộc phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) có hành vi phá hoại rạn san hô tại khu vực ven bờ đã gây bức xúc trong dư luận.
VOV.VN - Trong những ngày diễn ra Festival Biển Khánh Hòa 2026, vụ một nhóm người bị phản ánh nhặt, bẻ san hô tại Hòn Chồng tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về bảo vệ hệ sinh thái vịnh Nha Trang. Đây là vấn đề Khánh Hòa đặc biệt quan tâm nhằm gìn giữ tài nguyên biển, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
VOV.VN - Hướng tới Festival Biển Khánh Hòa 2026 và mùa du lịch cao điểm, UBND phường Nha Trang (Khánh Hòa) vừa phát động lời kêu gọi các cơ sở kinh doanh và người dân cùng chung tay xây dựng hình ảnh điểm đến "Văn minh - Thân thiện - An toàn - Chất lượng", góp phần lan tỏa thương hiệu du lịch Nha Trang.
VOV.VN - Dự án thúc đẩy quản lý bảo tồn rạn san hô gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người dân địa phương mở ra hướng đi bền vững cho kinh tế xanh nơi đây.
VOV.VN - Tại tỉnh Đắk Lắk, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk phối hợp UBND xã Ô Loan đang triển khai dự án Thúc đẩy quản lý bảo tồn rạn san hô gắn với du lịch cộng đồng và phát huy giá trị văn hóa làng biển tại danh thắng quốc gia Hòn Yến.
VOV.VN -Tối 19/7, Festival Biển Khánh Hòa 2026 chính thức khép lại sau ba ngày sôi động với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc. Thành công của sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh Khánh Hòa sau hợp nhất, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác, tạo nền tảng để địa phương đăng cai các sự kiện quốc tế.