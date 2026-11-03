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Đăng Khôi và một hành trình mới sau hơn 20 năm ca hát
Thứ Ba, 06:00, 03/11/2026

Đăng Khôi và một hành trình mới sau hơn 20 năm ca hát

VOV.VN - Ca khúc Cô bé mùa đông, một trong những bản hit đình đám của V-pop những năm 2000, từng gắn liền với thanh xuân của biết bao khán giả thế hệ 8X, 9X. Và giọng ca đã làm nên dấu ấn của ca khúc ấy chính là Đăng Khôi, một trong những gương mặt được yêu thích của làng nhạc Việt thời bấy giờ.

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