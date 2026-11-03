Đăng Khôi và một hành trình mới sau hơn 20 năm ca hát

VOV.VN - Ca khúc Cô bé mùa đông, một trong những bản hit đình đám của V-pop những năm 2000, từng gắn liền với thanh xuân của biết bao khán giả thế hệ 8X, 9X. Và giọng ca đã làm nên dấu ấn của ca khúc ấy chính là Đăng Khôi, một trong những gương mặt được yêu thích của làng nhạc Việt thời bấy giờ.
VOV.VN - Ở Công diễn 6 của cuộc thi âm nhạc quốc tế Silk Way Star, Đăng Khôi lựa chọn mashup hai ca khúc “Cô bé mùa đông” và “Thương thương thương, yêu yêu yêu”, đồng thời gửi gắm câu chuyện tình hơn hai thập kỷ với bà xã Thủy Anh.
VOV.VN - Sau chiến thắng ở công diễn 4, Đăng Khôi tiếp tục lựa chọn chất liệu truyền thống Việt Nam tại Silk Way Star 2026. Với mashup “Lý ngựa ô” và “Tùy hứng lý ngựa ô”, nam ca sĩ kết hợp dân ca Nam Bộ, đàn bầu, đàn tranh, đờn ca tài tử và cải lương trên sân khấu quốc tế.
VOV.VN - Đăng Khôi giành chiến thắng tại Công diễn 4 của Silk Way Star, đồng thời lập ba kỷ lục về số nút vàng và điểm số. Tuy nhiên, ngay sáng hôm sau, nam ca sĩ phải đến bệnh viện tại Nghĩa Ô để thăm khám, điều trị sau thời gian làm việc với cường độ cao.
VOV.VN - Gia đình Đăng Khôi – Thủy Anh tiếp tục nhận được sự quan tâm khi hé lộ cuộc sống hôn nhân viên mãn sau nhiều năm gắn bó, cùng hành trình xây dựng tổ ấm 5 thành viên và sự đồng hành cả trong công việc lẫn đời sống thường nhật.