Diễn viên Bình An: Hành trình trưởng thành phía sau màn ảnh nhỏ

VOV.VN - Bình An là nam diễn viên điển trai của màn ảnh Việt, nổi tiếng với ngoại hình thư sinh chuẩn “hot boy” và chiều cao ấn tượng. Anh từng bước thoát mác “bình hoa di động” để khẳng định thực lực qua hàng loạt vai diễn đa dạng trong các bộ phim giờ vàng VTV.
VOV.VN - Kim Go Eun, nữ diễn viên chính trong hai bộ phim truyền hình được bàn tán nhiều nhất năm 2025 “You and Everything Else” (2025) của Netflix và phim tình cảm “Yumi’s Cells” (2021–2026) của Tving đã nhận được giải thưởng cao nhất tại Lễ trao giải Phim truyền hình Rồng Xanh lần thứ năm.
VOV.VN - Triệu Lộ Tư đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tài nguyên nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp. Động thái công khai phát thông báo tìm kiếm kịch bản phim gần đây cho thấy nữ “tiểu hoa đán” đã mất đi ánh hào quang của một ngôi sao được săn đón.
VOV.VN - Samantha Morton gây chú ý với vai phù thủy Circe trong “Odyssey” của Christopher Nolan. Phía sau màn trình diễn được đánh giá cao là hành trình nhiều biến động, từ những năm tháng sống tại trại trẻ mồ côi, lang thang trên đường phố đến sự nghiệp kéo dài hơn ba thập kỷ.
VOV.VN - Đảm nhận vai giám đốc Cương Đen trong “Lửa trắng” sau khi ghi dấu ấn với loạt vai giang hồ, Duy Hưng chia sẻ về tạo hình lịch lãm, phản ứng hài hước của khán giả và áp lực thể hiện nhân vật nhiều tầng tâm lý.