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Diễn viên Bình An: Hành trình trưởng thành phía sau màn ảnh nhỏ
Thứ Hai, 06:00, 03/08/2026

Diễn viên Bình An: Hành trình trưởng thành phía sau màn ảnh nhỏ

VOV.VN - Bình An là nam diễn viên điển trai của màn ảnh Việt, nổi tiếng với ngoại hình thư sinh chuẩn “hot boy” và chiều cao ấn tượng. Anh từng bước thoát mác “bình hoa di động” để khẳng định thực lực qua hàng loạt vai diễn đa dạng trong các bộ phim giờ vàng VTV.

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