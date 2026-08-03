Diễn viên Bình An: Hành trình trưởng thành phía sau màn ảnh nhỏ

Kim Go Eun giành giải cao nhất tại Lễ trao giải Phim truyền hình Rồng Xanh

VOV.VN - Kim Go Eun, nữ diễn viên chính trong hai bộ phim truyền hình được bàn tán nhiều nhất năm 2025 “You and Everything Else” (2025) của Netflix và phim tình cảm “Yumi’s Cells” (2021–2026) của Tving đã nhận được giải thưởng cao nhất tại Lễ trao giải Phim truyền hình Rồng Xanh lần thứ năm.