Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo nắm bắt cơ hội huy động vốn mở rộng thị trường
VOV.VN - Nghị quyết số 86, ngày 5/4/2026 của Chính phủ về chiến lược khởi nghiệp quốc gia đang mang đến cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Vậy, doanh nghiệp khởi nghiệp cần chuẩn bị gì để có thể thụ hưởng những chính sách mới, nắm bắt cơ hội huy động vốn và mở rộng thị trường?
Nghị quyết 86 của Chính phủ là dấu mốc quan trọng, mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam phát triển toàn diện. Ngày 15/9/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã phê duyệt Chương trình quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026 - 2035. Chương trình chuyển trọng tâm từ hỗ trợ phong trào sang hỗ trợ theo kết quả, lấy chất lượng doanh nghiệp, năng lực đổi mới sáng tạo, khả năng thương mại hóa công nghệ, huy động nguồn lực xã hội và sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ trên thị trường làm thước đo. Chương trình Khởi nghiệp sẽ cung cấp thêm thông tin đa chiều, để các startup chuẩn bị cho mình những điều kiện cần thiết, nắm bắt cơ hội huy động vốn, hợp tác và mở rộng thị trường.
Khách mời tham gia chương trình:
1/ Anh Vũ Văn Hiến, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp Hà Nội;
2/ Doanh nhân Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Học viện ASALA.
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