Đối tượng cầm đầu vụ hỗn chiến có súng ở Đồng Nai ra đầu thú

Liên quan đến vụ hai nhóm người truy sát nhau bằng hung khí giữa ban ngày gây bức xúc, lo lắng cho nhiều người dân tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, sáng 6/4, đối tượng được cho cầm đầu gây ra vụ việc Phan Văn Ngọc (29 tuổi, quê tỉnh Nghệ An), tạm trú ấp Trầu, Phước Thiền, Nhơn Trạch đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch đầu thú và khai nhận hành vi của mình. Toàn bộ sự việc được Camera ghi lại.

Qua công tác điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định do mâu thuẫn từ trước đó, ngày 1/4, Phan Văn Ngọc cùng nhiều đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) mang theo hung khí đi trên 2 xe máy và 1 chiếc ô tô bán tải đến trước cửa Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Đ.A (đóng tại ấp 2, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) đòi gặp ông Võ Quốc Tuấn (41 tuổi, Phó giám đốc Công ty dịch vụ bảo vệ Đ.A) để nói chuyện.

Sau nhiều lần liên hệ không gặp, đến thời điểm trên thấy ông Tuấn xuất hiện, Ngọc yêu cầu ông phải đến xin lỗi cha vợ của mình (do nghĩ rằng ông Tuấn đã đánh cha vợ của Ngọc trước đó). Tuy nhiên, ông Tuấn không đồng ý đi xin lỗi nên Ngọc xông vào túm cổ áo đánh. Chưa dừng lại đó, đối tượng này còn lấy rựa (mang theo trên xe ô tô) tấn công ông Tuấn.

Thấy nhóm của Ngọc cầm hung khí tấn công thuộc cấp của mình, ông Trần Huy Thông (48 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Đ.A) đang ngồi trên chiếc xe ô tô đậu trước cửa công ty cầm súng (công cụ hỗ trợ) bắn 3 phát chỉ thiên để cảnh cáo. Lúc này ông Tuấn cũng đã lấy súng (công cụ hỗ trợ) mang theo trong người tấn công lại nhóm của Ngọc khiến 1 người trong nhóm này trúng đạn vào tay.

Thấy có đánh nhau, ông Nguyễn Hữu Nghĩa (48 tuổi, nhân viên của Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Đ.A) lấy cây côn nhị khúc đánh trả nhóm Ngọc thì bị Ngọc dùng rựa chém vào mắt phải gây thương tích nặng.

Toàn bộ diễn biến của vụ việc trên được camera ở gần hiện trường ghi lại và được người dân đưa lên mạng xã hội, thu hút rất nhiều người theo dõi. Sự việc cũng đã gây hoang mang dư luận tại địa phương.

Theo tin từ lãnh đạo Công an huyện Nhơn Trạch, bước đầu cơ quan công an xác định Phan Văn Ngọc (thường gọi Ngọc "sẹo") là người gây ra vụ hỗn chiến. Ngọc là đối tượng cộm cán tại địa phương. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn nên lực lượng công an đang ráo riết truy tìm./.