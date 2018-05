Phát hiện thêm điểm mới của Hội thánh Đức Chúa Trời tại Thanh Hóa

Ngày 11/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Yên Định vừa phát hiện, xử lý 2 đối tượng là thành viên của Hội Thánh Đức Chúa trời xâm nhập vào địa bàn huyện Yên Định để lôi kéo, kết nạp thêm hội viên. Bản cam kết của đối tượng Chung (ảnh: Công an Thanh Hóa)

Các đối tượng bị xử lý gồm: Lê Xuân Chung (37 tuổi) và Trịnh Đình Dũng (43 tuổi) cùng trú tại huyện Thạch Thành, Thanh Hóa. Sau khi kiểm tra hành chính hành chính nơi ở của 2 đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ những quyển kinh thánh và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động tuyên truyền, giao giảng trái phép.

Thông tin ban đầu được biết, Chung và Dũng đã theo Hội thánh Đức Chúa Trời từ năm 2017. Đến đầu tháng 5/2018, 2 đối tượng này đã đến huyện Yên Định thuê nhà và dưới vỏ bọc là nhân viên bán bảo hiểm, bán sơn nhà, thợ sửa điện nước để tiếp cận những người dân nhẹ dạ rồi lôi kéo họ tham gia Hội thánh Đức Chúa Trời.

Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.