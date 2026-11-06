Truyện ngắn: "Bốc hơi"

Truyện ngắn "Xòe hoa trên đỉnh Pú Vạp"

VOV.VN - Quan tâm tới đề tài giàu tính bản sắc quê hương và nguồn cội, nhà văn trẻ Đặng Thùy Tiên có một số truyện ngắn đi sâu khai thác nét văn hóa dân tộc miền núi gắn với biến thiên lịch sử. “Xòe hoa trên đỉnh Pú Vạp” là một trong những truyện ngắn như thế.