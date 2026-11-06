VOV.VN - Truyện ngắn “Bốc hơi” của nhà văn Trác Diễm mang đến cảm nhận những trăn trở và nỗi bất lực của một người mẹ đơn thân trên hành trình nuôi dạy con.
VOV.VN - Trong truyện ngắn “Cô Thoan”, nhà văn Ninh Đức Hậu kể về hành trình ấy qua cuộc sống của một gia đình chịu nhiều mất mát, nơi nỗi đau và định kiến khiến cô con gái lớn khép lòng trước sự chăm sóc của mẹ kế.
VOV.VN - Qua hành trình mưu sinh của hai nhân vật, truyện ngắn “Miền đất hứa” của nhà văn Nguyễn Thế Đức gợi lên những trăn trở về thân phận người lao động yếu thế và cái giá của giấc mơ đổi đời.
VOV.VN - Quan tâm tới đề tài giàu tính bản sắc quê hương và nguồn cội, nhà văn trẻ Đặng Thùy Tiên có một số truyện ngắn đi sâu khai thác nét văn hóa dân tộc miền núi gắn với biến thiên lịch sử. “Xòe hoa trên đỉnh Pú Vạp” là một trong những truyện ngắn như thế.
VOV.VN - Được viết từ câu chuyện trong chính gia đình tác giả vào mùa dịch Covid, truyện theo dòng hồi tưởng của một người em khi chị dâu đang sống những ngày cuối đời.