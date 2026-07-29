VOV.VN - Qua góc nhìn của một chiến sĩ trẻ được kết nạp Đảng ngay tại mặt trận, truyện ngắn “Khoảng lặng” của nhà văn Thái Chí Thanh đã tái hiện chân thực những giây phút vào sinh ra tử, sự hy sinh thầm lặng cùng những phút yếu lòng rất đỗi con người của đồng đội nơi tuyến đầu.
VOV.VN - Qua truyện ngắn “Rừng xanh ấm hơi muông thú” của nhà văn Trần Nguyên Mỹ, bức tranh đại ngàn Tây Bắc hiện lên vừa hoang sơ, hùng vĩ, vừa đong đầy những nét đẹp văn hóa vùng cao cùng triết lý nhân sinh sâu sắc về tình yêu thiên nhiên.
VOV.VN - Nhà văn Cao Duy Sơn là một cây bút tên tuổi, là người trung thành với đề tài miền núi và từng được vinh danh bằng nhiều giải thưởng văn học trong nước cũng như quốc tế. Truyện ngắn “Chợ tình” là một tác phẩm nằm trong tuyển tập xuất bản năm 2026, tập hợp những sáng tác ưng ý nhất của ông.
VOV.VN - Buổi “Đọc truyện đêm khuya” hôm nay, mời các bạn cùng thưởng thức truyện ngắn “Săn mây” của Phan Ngọc Chính và cảm nhận một câu chuyện như thế, với lối hành văn tĩnh tại mà đầy chiêm nghiệm.
VOV.VN - Tiếp tục hành trình đi tìm lại những mảnh vỡ của thanh xuân, phần cuối của "Thời tiết của kí ức" sẽ đưa chúng ta theo chân ông Phúc - giờ đây đã là một ông già tứ cố vô thân - lầm lũi vào Nam tìm kiếm người thân trong vô vọng.
VOV.VN - Trong tập truyện ngắn Thời tiết của ký ức nhà văn Bảo Ninh đưa độc giả trở về Hà Nội trong một đêm mưa đầu đông, nơi nhân vật ông Phúc bị cuốn vào dòng hồi ức kéo dài gần 40 năm. Từ mối tình đầu dang dở đến những biến cố sau song sắt Hỏa Lò, ký ức hiện lên day dứt và ám ảnh như một cuốn phim quay chậm.