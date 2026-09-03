English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thời sự quốc tế sáng 3/9: Mỹ phá vỡ ‘lằn ranh đỏ’, phản kích lên tàu dầu của Iran

Thứ Năm, 09:05, 03/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quân đội Mỹ tấn công hai tàu chở dầu của Iran trong đợt không kích hôm 1/9, đánh dấu lần đầu Mỹ nhắm trực tiếp vào tàu chở dầu Iran nhằm đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền ở eo biển Hormuz. Trong khi đó, Nga từ chối đóng băng xung đột với Ukraine.

Xem thêm:

>> Tổng thống Nga Putin phát biểu nóng về Ukraine và Iran

>> Nóng thế giới hôm nay 3/9: Cuộc chiến Mỹ - Iran bùng phát với nhiều thương vong

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nga phản ứng quyết liệt với Đức về cáo buộc tấn công bằng UAV
Nga phản ứng quyết liệt với Đức về cáo buộc tấn công bằng UAV

VOV.VN - Moscow tuyên bố sẽ đáp trả sau khi Đức thông báo đóng cửa lãnh sự quán Nga. Đại sứ Nga khẳng định Đức không đưa ra được bằng chứng cho cáo buộc Nga tấn công bằng UAV tại sân bay Đức.

Nga phản ứng quyết liệt với Đức về cáo buộc tấn công bằng UAV

Nga phản ứng quyết liệt với Đức về cáo buộc tấn công bằng UAV

VOV.VN - Moscow tuyên bố sẽ đáp trả sau khi Đức thông báo đóng cửa lãnh sự quán Nga. Đại sứ Nga khẳng định Đức không đưa ra được bằng chứng cho cáo buộc Nga tấn công bằng UAV tại sân bay Đức.

Al-Monitor: Israel sẵn sàng tấn công cơ sở hạt nhân Iran nếu căng thẳng gia tăng
Al-Monitor: Israel sẵn sàng tấn công cơ sở hạt nhân Iran nếu căng thẳng gia tăng

VOV.VN - Quân đội Israel có kế hoạch tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran nếu Tehran khai hỏa vào Israel trước; thông tin này được trang Al-Monitor đăng tải, dẫn lời các nguồn tin trong giới lãnh đạo Israel.

Al-Monitor: Israel sẵn sàng tấn công cơ sở hạt nhân Iran nếu căng thẳng gia tăng

Al-Monitor: Israel sẵn sàng tấn công cơ sở hạt nhân Iran nếu căng thẳng gia tăng

VOV.VN - Quân đội Israel có kế hoạch tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran nếu Tehran khai hỏa vào Israel trước; thông tin này được trang Al-Monitor đăng tải, dẫn lời các nguồn tin trong giới lãnh đạo Israel.

Máy bay Mỹ xuất kích từ tàu sân bay để oanh tạc chính xác mục tiêu Iran
Máy bay Mỹ xuất kích từ tàu sân bay để oanh tạc chính xác mục tiêu Iran

VOV.VN - Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ cho biết họ đã hoàn tất đợt oanh tạc mới nhất nhắm vào Iran, sử dụng máy bay cất cánh từ tàu sân bay và tên lửa phóng từ chiến hạm trong đêm.

Máy bay Mỹ xuất kích từ tàu sân bay để oanh tạc chính xác mục tiêu Iran

Máy bay Mỹ xuất kích từ tàu sân bay để oanh tạc chính xác mục tiêu Iran

VOV.VN - Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ cho biết họ đã hoàn tất đợt oanh tạc mới nhất nhắm vào Iran, sử dụng máy bay cất cánh từ tàu sân bay và tên lửa phóng từ chiến hạm trong đêm.

Lũ quét Nepal: Hơn 1.000 người chết, rác thải vượt ngưỡng 2,2 triệu tấn
Lũ quét Nepal: Hơn 1.000 người chết, rác thải vượt ngưỡng 2,2 triệu tấn

VOV.VN - Liên hợp quốc hôm 1/9 cho biết công tác ứng phó hậu quả lũ quét tại Nepal đang bước sang giai đoạn mới khi số người chết và mất tích gia tăng, đồng thời các đánh giá sơ bộ ước tính lượng rác thải lên tới hơn 2,2 triệu tấn.

Lũ quét Nepal: Hơn 1.000 người chết, rác thải vượt ngưỡng 2,2 triệu tấn

Lũ quét Nepal: Hơn 1.000 người chết, rác thải vượt ngưỡng 2,2 triệu tấn

VOV.VN - Liên hợp quốc hôm 1/9 cho biết công tác ứng phó hậu quả lũ quét tại Nepal đang bước sang giai đoạn mới khi số người chết và mất tích gia tăng, đồng thời các đánh giá sơ bộ ước tính lượng rác thải lên tới hơn 2,2 triệu tấn.

Tăng cường kết nối thực chất trong không gian Á - Âu
Tăng cường kết nối thực chất trong không gian Á - Âu

VOV.VN - Tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông 2026 ở Vladivostok, đại diện Việt Nam và Nga cùng nhấn mạnh yêu cầu đưa hợp tác liên vùng Á – Âu đi vào chiều sâu, không chỉ dừng ở trao đổi thương mại và đối thoại, mà hướng tới các dự án cụ thể về sản xuất, vận tải, logistics, công nghệ và kết nối con người.

Tăng cường kết nối thực chất trong không gian Á - Âu

Tăng cường kết nối thực chất trong không gian Á - Âu

VOV.VN - Tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông 2026 ở Vladivostok, đại diện Việt Nam và Nga cùng nhấn mạnh yêu cầu đưa hợp tác liên vùng Á – Âu đi vào chiều sâu, không chỉ dừng ở trao đổi thương mại và đối thoại, mà hướng tới các dự án cụ thể về sản xuất, vận tải, logistics, công nghệ và kết nối con người.

Iran tiếp tục gắn điều kiện Mỹ tuân thủ cam kết với việc mở lại eo biển Hormuz
Iran tiếp tục gắn điều kiện Mỹ tuân thủ cam kết với việc mở lại eo biển Hormuz

VOV.VN - Bấp chấp sức ép quân sự, ngoại giao và kinh tế ngày càng gia tăng của Mỹ, giới chức Iran tiếp tục khẳng định Tehran sẽ không mở lại eo biển Hormuz, nếu Washington không chịu thực thi các cam kết liên quan.

Iran tiếp tục gắn điều kiện Mỹ tuân thủ cam kết với việc mở lại eo biển Hormuz

Iran tiếp tục gắn điều kiện Mỹ tuân thủ cam kết với việc mở lại eo biển Hormuz

VOV.VN - Bấp chấp sức ép quân sự, ngoại giao và kinh tế ngày càng gia tăng của Mỹ, giới chức Iran tiếp tục khẳng định Tehran sẽ không mở lại eo biển Hormuz, nếu Washington không chịu thực thi các cam kết liên quan.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ