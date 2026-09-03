Thời sự quốc tế sáng 3/9: Mỹ phá vỡ ‘lằn ranh đỏ’, phản kích lên tàu dầu của Iran

Xem thêm:
>> Tổng thống Nga Putin phát biểu nóng về Ukraine và Iran
>> Nóng thế giới hôm nay 3/9: Cuộc chiến Mỹ - Iran bùng phát với nhiều thương vong
VOV.VN - Nga vừa tuyên bố sát cánh cùng Iran giữa vòng trừng phạt. Mỹ - Iran tiếp tục giao tranh. Lãnh đạo châu Âu và NATO phản ứng sau vụ tấn công UAV ở Đức. Quan hệ Moscow - Berlin leo thang căng thẳng sau quyết định đóng cửa Lãnh sự quán Nga tại Bonn. Ba Lan ưu tiên công nghiệp quốc phòng trong nước.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Bình luận của bạn đang được xem xét
Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s
VOV.VN - Moscow tuyên bố sẽ đáp trả sau khi Đức thông báo đóng cửa lãnh sự quán Nga. Đại sứ Nga khẳng định Đức không đưa ra được bằng chứng cho cáo buộc Nga tấn công bằng UAV tại sân bay Đức.
VOV.VN - Moscow tuyên bố sẽ đáp trả sau khi Đức thông báo đóng cửa lãnh sự quán Nga. Đại sứ Nga khẳng định Đức không đưa ra được bằng chứng cho cáo buộc Nga tấn công bằng UAV tại sân bay Đức.
VOV.VN - Quân đội Israel có kế hoạch tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran nếu Tehran khai hỏa vào Israel trước; thông tin này được trang Al-Monitor đăng tải, dẫn lời các nguồn tin trong giới lãnh đạo Israel.
VOV.VN - Quân đội Israel có kế hoạch tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran nếu Tehran khai hỏa vào Israel trước; thông tin này được trang Al-Monitor đăng tải, dẫn lời các nguồn tin trong giới lãnh đạo Israel.
VOV.VN - Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ cho biết họ đã hoàn tất đợt oanh tạc mới nhất nhắm vào Iran, sử dụng máy bay cất cánh từ tàu sân bay và tên lửa phóng từ chiến hạm trong đêm.
VOV.VN - Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ cho biết họ đã hoàn tất đợt oanh tạc mới nhất nhắm vào Iran, sử dụng máy bay cất cánh từ tàu sân bay và tên lửa phóng từ chiến hạm trong đêm.
VOV.VN - Liên hợp quốc hôm 1/9 cho biết công tác ứng phó hậu quả lũ quét tại Nepal đang bước sang giai đoạn mới khi số người chết và mất tích gia tăng, đồng thời các đánh giá sơ bộ ước tính lượng rác thải lên tới hơn 2,2 triệu tấn.
VOV.VN - Liên hợp quốc hôm 1/9 cho biết công tác ứng phó hậu quả lũ quét tại Nepal đang bước sang giai đoạn mới khi số người chết và mất tích gia tăng, đồng thời các đánh giá sơ bộ ước tính lượng rác thải lên tới hơn 2,2 triệu tấn.
VOV.VN - Tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông 2026 ở Vladivostok, đại diện Việt Nam và Nga cùng nhấn mạnh yêu cầu đưa hợp tác liên vùng Á – Âu đi vào chiều sâu, không chỉ dừng ở trao đổi thương mại và đối thoại, mà hướng tới các dự án cụ thể về sản xuất, vận tải, logistics, công nghệ và kết nối con người.
VOV.VN - Tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông 2026 ở Vladivostok, đại diện Việt Nam và Nga cùng nhấn mạnh yêu cầu đưa hợp tác liên vùng Á – Âu đi vào chiều sâu, không chỉ dừng ở trao đổi thương mại và đối thoại, mà hướng tới các dự án cụ thể về sản xuất, vận tải, logistics, công nghệ và kết nối con người.
VOV.VN - Bấp chấp sức ép quân sự, ngoại giao và kinh tế ngày càng gia tăng của Mỹ, giới chức Iran tiếp tục khẳng định Tehran sẽ không mở lại eo biển Hormuz, nếu Washington không chịu thực thi các cam kết liên quan.
VOV.VN - Bấp chấp sức ép quân sự, ngoại giao và kinh tế ngày càng gia tăng của Mỹ, giới chức Iran tiếp tục khẳng định Tehran sẽ không mở lại eo biển Hormuz, nếu Washington không chịu thực thi các cam kết liên quan.