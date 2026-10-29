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Thời sự quốc tế sáng 29/10: Ukraine tiến công từ dưới lòng đất, tái chiếm 75km2

Thứ Năm, 09:03, 29/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Volodymir Zelensky vừa khẳng định, các lực lượng Ukraine đang tái chiếm lãnh thổ thông qua một loạt chiến dịch tiến công, trong đó có chiến dịch chưa từng được công bố trước đây. Tổng thống Putin tiết lộ Nga đang tính chuyện hợp tác với Mỹ tại Bắc cực…

Xem thêm:

>> Kinh nghiệm xương máu của Israel và Ukraine thúc đẩy phòng không thế giới ra sao?

>> Ông Putin nêu mục tiêu chính của đàm phán 3 bên Nga - Mỹ - Ukraine

PV/VOV.VN
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