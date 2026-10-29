Thời sự quốc tế sáng 29/10: Ukraine tiến công từ dưới lòng đất, tái chiếm 75km2

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VOV.VN - Lệnh ngừng bắn do Nga thực hiện này là một phần trong công tác chuẩn bị cho một chiến dịch nhân đạo gần thị trấn Alyoshki.
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