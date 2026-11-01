Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 1/11: CLB nữ TP.HCM thua đội bóng Ấn Độ là East Bengal ở trận ra quân Cúp C1 nữ châu Á 2026/2027.

East Bengal là đội bóng thể hiện sự vượt trội ngay từ đầu với nhiều cầu thủ ngoại gốc châu Phi. Phút 19, trung vệ Chesna của CLB nữ TP.HCM để bóng chạm tay trong vòng cấm sau cú sút của cầu thủ bên phía East Bengal. Trọng tài xác định phạt đền cho East Bengal sau khi tham khảo công nghệ VS.

Trên chấm phạt đền, Ikwaput thực hiện cú sút vào góc rất khó, thủ môn Kim Thanh dù đổ người đúng hướng cũng không thể cứu thua.

Đến phút 34, East Bengal tấn công thẳng vào trung lộ, các hậu vệ của CLB nữ TP.HCM không thể ngăn cản pha bóng càn lướt và dứt điểm tốc độ của Ikwaput.

Những nỗ lực sau đó chỉ giúp đại diện Việt Nam gỡ được 1 bàn của Quỳnh Anh. CLB nữ TP.HCM chấp nhận thất bại 1-2 chung cuộc.