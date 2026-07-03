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Trực tiếp Australia 0-0 Ai Cập vòng 32 đội World Cup 2026: Niềm hy vọng của AFC

Thứ Sáu, 20:47, 03/07/2026
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VOV.VN - Trực tiếp trận Australia vs Ai Cập vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 1h ngày 4/7/2026 theo giờ Việt Nam.

Xin chào các độc giả của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi trực tiếp trận Australia vs Ai Cập vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 1h ngày 4/7/2026 theo giờ Việt Nam.

20:46

Theo PV Đỗ Việt Nga/VOV - Australia phản ánh, Thủ tướng Australia Anthony Albanese khẳng định người dân nước này có thể được nghỉ làm 1 tuần nếu ĐT Australia vô địch World Cup 2026. 

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Thủ tướng Australia Anthony Albanese. (Ảnh: Reuters).
19:51
19:50
 

 

19:06

 

14:00

Ngày 4/7, những trận đấu tiếp theo của vòng 32 đội World Cup 2026 sẽ diễn ra. Vào lúc 1h, Australia sẽ chạm trán Ai Cập ở sân AT&T, Airlington, Dallas (Mỹ).

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Để có mặt ở trận đấu này, Ai Cập giành ngôi nhì bảng G với thành tích bất bại (1 thắng, 2 hòa) trong khi Australia có được ngôi nhì bảng D với 1 thắng, 1 hòa và 1 thua).

Lúc này, Australia là đại diện duy nhất còn lại của AFC. Do đó, phần lớn các CĐV châu Á đều kỳ vọng Australia sẽ có thể tiến sâu ở giải đấu năm nay mà trước mắt là đánh bại Ai Cập ở vòng 32 đội.

Trong quá khứ, Australia đã nhiều lần giành quyền tham dự vòng knock-out của một kỳ World Cup nhưng họ chưa từng giành chiến thắng. Do đó, nếu đánh bại được Ai Cập ở trận đấu tới, đó sẽ là kết quả lịch sử của đội bóng này.

Australia vẫn luôn thể hiện sự khó lường ở sân chơi World Cup. Họ có thể thua những đội bóng bị đánh giá thấp hơn đôi chút nhưng lại có thể vượt qua các đối thủ ngang tầm hoặc chơi ngang ngửa với các đội bóng mạnh hơn.

Australia đang thể hiện lối chơi pressing mạnh mẽ cùng khả năng "chịu đòn" đáng nể. Đội bóng này cho thấy sự hiệu quả tối đa trong cách chơi dưới thời HLV Tony Popovic.

Chắc chắn ở trong trận đấu tới, Australia sẽ lại thi đấu mạnh mẽ, quyết liệt và chờ đợi cơ hội để phản công. Kinh nghiệm và sự già dơ ở đấu trường World Cup sẽ là điểm tựa để Australia nghĩ đến việc vượt qua Ai Cập ở màn so tài sắp tới.

Về phần Ai Cập, đội bóng này không tham dự World Cup nhiều bằng Australia và đây cũng là lần đầu tiên họ vượt qua được vòng bảng của một kỳ World Cup.

Tuy nhiên, trong đội hình của đội bóng châu Phi có những nhân tố không thể xem thường như Mohamed Salah hay Omar Marmoush. Đặc biệt Salah đã có dấu hiệu tìm lại phong độ ở vòng bảng với những tình huống đóng góp trực tiếp vào bàn thắng của ĐT Ai Cập.

Xét về tổng quan, Australia và Ai Cập được đánh giá không quá chênh lệch về trình độ. Thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA phần nào thể hiện rõ điều đó. Trong khi Australia hạng 27 thì Ai Cập cũng đứng hạng 29. Vì thế, trận đấu tới sẽ rất khó đoán và rất có thể một ngôi sao dù đã qua thời đỉnh cao như Salah cũng có thể là điểm khác biệt.

13:58
 

 

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Trần Tiến/VOV.VN
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