Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam 0-0 Hàn Quốc ASIAD 2026
VOV.VN - Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Hàn Quốc trong khuôn khổ ASIAD 2026 diễn ra lúc 14h ngày 18/9/2026.
Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Hàn Quốc trong khuôn khổ ASIAD 2026 diễn ra lúc 14h ngày 18/9/2026 tại Komaki, Nhật Bản.
Set 1: 20-19: Lưu Thị Huệ nhảy chắn bóng thành công, ghi điểm cho ĐT Việt Nam.
Set 1: 19-18: Trà My dứt điểm trong tư thế khó nhưng vẫn ghi thêm điểm cho ĐT Việt Nam.
Set 1: 17-17: Dahyeon mắc lỗi khi nhảy lên dứt điểm sai nhịp, điểm cho ĐT Việt Nam.
Set 1: 15-15: Cầu thủ Hàn Quốc đập bóng không qua lưới, điểm cho ĐT Việt Nam.
Set 1: 11-13: ĐT Việt Nam có những cơ hội để dứt điểm nhưng không giành được ưu thế, tạo cơ hội cho Hàn Quốc gia tăng khoảng cách/
Set 1: 10-11: Thanh Thúy dứt điểm hàng sau nhưng bóng đã đi ra ngoài. ĐT Việt Nam khiếu nại và giành được điểm khi công nghệ video challenge chỉ ra rằng bóng đã chạm tay chắn cầu thủ Hàn Quốc.
Set 1: 7-9: So Hwi đuối đà nhưng vẫn kịp đẩy bóng về cuối sân, tạo nên khó khăn cho pha đỡ bước một của Quỳnh Hương.
Set 1: 7-7: Ánh Thảo chủ động đánh bóng chạm tay chắn cầu thủ Hàn Quốc ra ngoài.
Set 1: 6-6: Ánh Thảo đập bóng không thể cản phá. 2 đội đang giằng co từng điểm.
Set 1: 4-6: Hyunsoo ghi điểm cho Hàn Quốc với cú đánh tinh tế về khoảng trống cuối sân.
Set 1: 3-3: Ánh Thảo đập bóng chạm tay chắn Hàn Quốc ra ngoài.
Set 1: 1-3: Quỳnh Hương tận dụng pha bước một lỗi của cầu thủ Hàn Quốc để ghi điểm đầu tiên cho ĐT Việt Nam.
Set 1: 0-2: Sau một pha bóng giằng co kéo dài gần 1 phút, điểm đã thuộc về Hàn Quốc với pha đánh bóng bạt chắn quen thuộc.
Set 1: 0-1: Như Anh dứt điểm ra ngoài và điểm đầu tiên trong trận thuộc về Hàn Quốc.
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Trong những trận đấu đã qua, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước Qatar và 3-0 trước Hong Kong (Trung Quốc) nên đã chắc chắn giành quyền vào tứ kết. Trận đấu hôm nay sẽ mang ý nghĩa cạnh tranh ngôi nhất, nhì bảng.
Đây là lần thứ ba trong năm nay, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam gặp ĐT bóng chuyền nữ Hàn Quốc. Ở 2 trận đấu trước đó tại AVC Cup và giải vô địch châu Á, Thanh Thúy và đồng đội đều để thua.
5 trận đấu còn lại diễn ra trong ngày hôm nay là: Qatar vs Hong Kong (Trung Quốc), Kazakhstan vs Trung Quốc (11h), Mông Cổ vs Kyrgyzstan (14h), Đài Bắc Trung Hoa vs Thái Lan và Indonesia vs Nhật Bản (17h). Sau những trận đấu ngày hôm nay, BTC sẽ xác định được đủ 8 đội và 4 cặp đấu của vòng tứ kết.
Tại môn bóng chuyền nữ ASIAD 2026, 14 đội tuyển được chia thành 4 bảng và thi đấu vòng tròn một lượt tại vòng bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết.
Từ vòng tứ kết, các đội tiếp tục thi đấu theo thể thức loại trực tiếp để xác định những đội vào bán kết và chung kết. Các trận đấu cuối cùng sẽ quyết định thứ hạng và chủ nhân những tấm huy chương tại ASIAD 2026.
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