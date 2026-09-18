Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam 0-0 Hàn Quốc ASIAD 2026

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Hôm nay 18/9, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu thứ ba tại ASIAD 2026. Đối thủ của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ là Hàn Quốc. Màn so tài này sẽ diễn ra lúc 14h tại nhà thi đấu Park Arena Komaki.

Ảnh: AIGNOC.

Trong những trận đấu đã qua, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước Qatar và 3-0 trước Hong Kong (Trung Quốc) nên đã chắc chắn giành quyền vào tứ kết. Trận đấu hôm nay sẽ mang ý nghĩa cạnh tranh ngôi nhất, nhì bảng.

Đây là lần thứ ba trong năm nay, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam gặp ĐT bóng chuyền nữ Hàn Quốc. Ở 2 trận đấu trước đó tại AVC Cup và giải vô địch châu Á, Thanh Thúy và đồng đội đều để thua.

5 trận đấu còn lại diễn ra trong ngày hôm nay là: Qatar vs Hong Kong (Trung Quốc), Kazakhstan vs Trung Quốc (11h), Mông Cổ vs Kyrgyzstan (14h), Đài Bắc Trung Hoa vs Thái Lan và Indonesia vs Nhật Bản (17h). Sau những trận đấu ngày hôm nay, BTC sẽ xác định được đủ 8 đội và 4 cặp đấu của vòng tứ kết.

Tại môn bóng chuyền nữ ASIAD 2026, 14 đội tuyển được chia thành 4 bảng và thi đấu vòng tròn một lượt tại vòng bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết.

Từ vòng tứ kết, các đội tiếp tục thi đấu theo thể thức loại trực tiếp để xác định những đội vào bán kết và chung kết. Các trận đấu cuối cùng sẽ quyết định thứ hạng và chủ nhân những tấm huy chương tại ASIAD 2026.