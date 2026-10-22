TRỰC TIẾP CAHN vs Thanh Hóa vòng 5 V-League 2026/2027: Nhà ĐKVĐ trút giận
Thứ Năm, 14:00, 22/10/2026
VOV.VN - TRỰC TIẾP CAHN vs Thanh Hóa vòng 5 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 19h15 ngày 22/10/2026 trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội. Đây được xem là màn trút giận của nhà ĐKVĐ V-League sau thất bại trước Hà Nội FC ở vòng đấu trước.
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CAHN vừa phải nhận thất bại đầu tiên tại V-League 2026/2027 khi để thua Hà Nội FC với tỷ số 1-2 trong trận derby Thủ đô. Trận thua này khiến thầy trò HLV Mano Polking rơi xuống vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 9 điểm. Vì thế, cuộc tiếp đón Thanh Hóa là cơ hội để đội bóng ngành công an tìm lại niềm vui chiến thắng.
Thất bại trước Hà Nội FC chắc chắn khiến CAHN không thể hài lòng. Với vị thế đương kim vô địch V-League cùng lực lượng được đánh giá thuộc hàng tốt nhất giải đấu, đội bóng của HLV Polking luôn đặt mục tiêu giành chiến thắng trong mọi trận đấu, đặc biệt khi được chơi trên sân nhà.
Do đó, ở trận đấu sớm nhất vòng 5, mục tiêu của CAHN không gì khác ngoài việc giành trọn 3 điểm để lấy lại thể diện, đồng thời tiếp tục cuộc đua ở nhóm đầu bảng. Một chiến thắng cũng sẽ giúp các cầu thủ lấy lại sự hưng phấn trước chặng đường phía trước.
Tuy nhiên, điều khiến HLV Polking phải tính toán là dấu hiệu quá tải của các học trò sau quãng thời gian thi đấu liên tục trên nhiều đấu trường. Việc phân phối sức lực và có những điều chỉnh nhân sự hợp lý sẽ đóng vai trò quan trọng trong hành trình bảo vệ ngôi vương của CAHN.
Ở chiều ngược lại, Thanh Hóa vừa để thua Nam Định 0-2 ngay trên sân nhà. Kết quả này không quá bất ngờ khi đội bóng xứ Thanh vẫn gặp nhiều khó khăn về kinh phí và sở hữu lực lượng không được đánh giá cao, đặc biệt ở các vị trí ngoại binh. Dù đã có nhà tài trợ mới và tình hình đang dần ổn định hơn, Thanh Hóa vẫn còn nhiều việc phải làm để cải thiện sức cạnh tranh.
Trong bối cảnh ấy, việc thầy trò HLV Mai Xuân Hợp giành được 6 điểm và đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng cũng có thể xem là kết quả đáng khích lệ. Dẫu vậy, sau thất bại trước Nam Định, Thanh Hóa tiếp tục đối mặt với thử thách lớn khi phải làm khách trên sân của CAHN.
Xét về chất lượng đội hình lẫn lợi thế sân bãi, đội bóng xứ Thanh đều bị đánh giá thấp hơn đối thủ. Vì thế, mục tiêu thiết thực nhất của Thanh Hóa là nỗ lực giành ít nhất 1 điểm. Nếu hoàn thành được nhiệm vụ này, đó đã là thành công của thầy trò HLV Mai Xuân Hợp. Tuy nhiên, đây chắc chắn không phải nhiệm vụ dễ dàng.
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Đội hình dự kiến:
CAHN: Nguyễn Filip, Văn Toản, Pendant Quang Vinh, Adou Minh, Văn Đô, Putros Jirjis, Quang Hải, Mauk Stefan, Thành Long, Leo Artur, Alan.
Thanh Hóa: Thanh Diệp, Thanh Nam, Văn Lợi, Tuấn Cảnh, Đức Mạnh, Abdurakhmanov, Văn Tùng, Thong Khamsavath, Di Mateo, Saliou Guindo, Matheus.
TRỰC TIẾP CAHN vs Thanh Hóa
Trong 9 lần đối đầu kể từ năm 2023 đến nay, Thanh Hóa có 2 chiến thắng trước CAHN, trong đó có trận tranh Siêu cúp quốc gia mùa giải 2023/2024. Ngoài ra, đội bóng xứ Thanh có 1 trận hòa và phải nhận 6 thất bại. Thống kê đối đầu đang nghiêng hẳn về phía CAHN. Đây cũng là cơ sở để đội chủ nhà tự tin hướng đến chiến thắng trong cuộc tiếp đón Thanh Hóa lần này.
Sau 4 vòng đấu, Ninh Bình dẫn đầu với 10 điểm, CAHN xếp thứ hai với 9 điểm và SLNA đứng thứ ba với 8 điểm. Nam Định, CA TP.HCM và Hà Tĩnh cùng có 7 điểm, cho thấy khoảng cách giữa các đội vẫn đủ sít sao để một chiến thắng có thể làm thay đổi đáng kể cục diện.
Trong khi đó, CAHN cần nhanh chóng phản ứng sau thất bại ở trận derby Thủ đô. Trước Hà Nội FC, đội bóng của HLV Mano Polking kiểm soát thế trận và tung ra 14 cú dứt điểm, nhưng chỉ có một bàn thắng. Ngược lại, Hà Nội FC ghi hai bàn sau 8 lần dứt điểm, trong đó có 5 cú sút trúng đích, cho thấy sự hiệu quả trong những thời điểm quyết định.
Thất bại này là lời nhắc rằng đội hình nhiều ngôi sao không đồng nghĩa chiến thắng sẽ tự đến. Việc phải chia sức trên nhiều đấu trường có thể ảnh hưởng đến thể lực và sự ổn định của CAHN, trong khi những vấn đề về khả năng tận dụng cơ hội vẫn cần được giải quyết.
Ở vòng 5, CAHN tiếp Thanh Hóa lúc 19h15 ngày 22/10 trên sân Hàng Đẫy. Đội bóng xứ Thanh có 6 điểm sau bốn vòng, vừa thua Nam Định 0-2, nhưng vẫn là đối thủ giàu năng lượng và không ngại tranh chấp. CAHN sở hữu lực lượng được đánh giá cao hơn, song cần chứng minh thất bại derby chỉ là cú vấp thay vì dấu hiệu của sự hụt hơi.
Nếu giành trọn 3 điểm, CAHN sẽ tiếp tục gây sức ép lên Ninh Bình. Ngược lại, việc tiếp tục phải nhận kết quả bất lợi có thể khiến đoàn quân của HLV Polking bị nhóm bám đuổi thu hẹp khoảng cách.
Có lợi thế sân nhà cùng lực lượng được đánh giá cao hơn, CAHN nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm trước Thanh Hóa. Tuy nhiên, bài toán thể lực vẫn là điều khiến HLV Mano Polking phải lo lắng khi các học trò đang có dấu hiệu quá tải sau lịch thi đấu dày đặc. Nhà cầm quân này sẽ cần có những tính toán hợp lý về nhân sự để vừa bảo đảm sức cạnh tranh, vừa giúp các trụ cột có thời gian hồi phục.
Trong khi đó, Thanh Hóa hiểu rằng chuyến làm khách lần này sẽ vô cùng khó khăn. Dù vậy, với lối chơi khó chịu và tinh thần không dễ buông xuôi, đội bóng xứ Thanh vẫn có thể gây ra những trở ngại nhất định cho chủ nhà. Mục tiêu giành điểm là có cơ sở, nhưng để thực hiện được điều đó, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp sẽ phải nỗ lực rất nhiều.