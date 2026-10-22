TRỰC TIẾP CAHN vs Thanh Hóa vòng 5 V-League 2026/2027: Nhà ĐKVĐ trút giận

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CAHN vừa phải nhận thất bại đầu tiên tại V-League 2026/2027 khi để thua Hà Nội FC với tỷ số 1-2 trong trận derby Thủ đô. Trận thua này khiến thầy trò HLV Mano Polking rơi xuống vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 9 điểm. Vì thế, cuộc tiếp đón Thanh Hóa là cơ hội để đội bóng ngành công an tìm lại niềm vui chiến thắng.

Thất bại trước Hà Nội FC chắc chắn khiến CAHN không thể hài lòng. Với vị thế đương kim vô địch V-League cùng lực lượng được đánh giá thuộc hàng tốt nhất giải đấu, đội bóng của HLV Polking luôn đặt mục tiêu giành chiến thắng trong mọi trận đấu, đặc biệt khi được chơi trên sân nhà.

Do đó, ở trận đấu sớm nhất vòng 5, mục tiêu của CAHN không gì khác ngoài việc giành trọn 3 điểm để lấy lại thể diện, đồng thời tiếp tục cuộc đua ở nhóm đầu bảng. Một chiến thắng cũng sẽ giúp các cầu thủ lấy lại sự hưng phấn trước chặng đường phía trước.

Tuy nhiên, điều khiến HLV Polking phải tính toán là dấu hiệu quá tải của các học trò sau quãng thời gian thi đấu liên tục trên nhiều đấu trường. Việc phân phối sức lực và có những điều chỉnh nhân sự hợp lý sẽ đóng vai trò quan trọng trong hành trình bảo vệ ngôi vương của CAHN.

Ở chiều ngược lại, Thanh Hóa vừa để thua Nam Định 0-2 ngay trên sân nhà. Kết quả này không quá bất ngờ khi đội bóng xứ Thanh vẫn gặp nhiều khó khăn về kinh phí và sở hữu lực lượng không được đánh giá cao, đặc biệt ở các vị trí ngoại binh. Dù đã có nhà tài trợ mới và tình hình đang dần ổn định hơn, Thanh Hóa vẫn còn nhiều việc phải làm để cải thiện sức cạnh tranh.

Trong bối cảnh ấy, việc thầy trò HLV Mai Xuân Hợp giành được 6 điểm và đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng cũng có thể xem là kết quả đáng khích lệ. Dẫu vậy, sau thất bại trước Nam Định, Thanh Hóa tiếp tục đối mặt với thử thách lớn khi phải làm khách trên sân của CAHN.

Xét về chất lượng đội hình lẫn lợi thế sân bãi, đội bóng xứ Thanh đều bị đánh giá thấp hơn đối thủ. Vì thế, mục tiêu thiết thực nhất của Thanh Hóa là nỗ lực giành ít nhất 1 điểm. Nếu hoàn thành được nhiệm vụ này, đó đã là thành công của thầy trò HLV Mai Xuân Hợp. Tuy nhiên, đây chắc chắn không phải nhiệm vụ dễ dàng.