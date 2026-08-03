TRỰC TIẾP Indonesia 0-3 Việt Nam bảng A ASEAN Cup 2026: Xuân Son ghi bàn

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Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia lúc 20h30 ngày 3/8 trên sân Pakansari được xem là màn so tài mang tính bản lề của bảng A ASEAN Cup 2026. Sau hai lượt trận, Indonesia dẫn đầu với 6 điểm, hơn Việt Nam 2 điểm. Nếu giành chiến thắng, đội chủ nhà sẽ tạo khoảng cách 5 điểm và gần như cầm chắc vé vào bán kết.

Trong khi đó, Việt Nam cần ít nhất một trận hòa để duy trì quyền tự quyết trước lượt đấu cuối, còn chiến thắng sẽ giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik vươn lên dẫn đầu bảng. Ngược lại, nếu thua nhà đương kim vô địch nguy cơ lớn phải dừng bước ở vòng bảng.

Phát biểu với truyền thông trước trận Indonesia vs Việt Nam, HLV Kim Sang Sik khẳng định: “Chúng tôi biết truyền thông và đối thủ phân tích rất kỹ về Việt Nam. Chúng tôi đã nhìn nhận ra những điểm cần cải thiện sau các trận đấu trước và có phương án điều chỉnh phù hợp. Trận đấu này sẽ chứng minh sự chuẩn bị và bản lĩnh của Việt Nam”.

Trong khi đó, thủ môn Lê Giang Patrik cũng đánh giá đây là trận đấu có ý nghĩa quyết định đối với mục tiêu vào bán kết. Anh nhấn mạnh: “Trận đấu với Indonesia rất quan trọng đối với chúng tôi để tiến vào vòng bán kết ASEAN Cup 2026. Rõ ràng, chúng tôi phải giành chiến thắng. Dù thi đấu trên sân khách với những khó khăn nhất định, toàn đội sẽ thể hiện sự kiên cường và quyết tâm cao nhất”.

Khi được hỏi về tiền đạo Mitchell Baker, Lê Giang Patrik khẳng định đội tuyển không tập trung vào bất kỳ cá nhân nào mà hướng đến việc hóa giải sức mạnh tập thể của Indonesia.

Phong độ gần đây của Indonesia và Việt Nam khá cân bằng. Việt Nam thắng 4, hòa 1 trong 5 trận gần nhất, ghi 17 bàn và chỉ để lọt lưới một lần. Indonesia thắng 4, thua 1, ghi 12 bàn và nhận 2 bàn thua.

Về lịch sử đối đầu, trong 5 lần đối đầu gần nhất, Indonesia thắng 3 trận, còn Việt Nam thắng 2 trận. Ở lần gặp nhau gần nhất tại ASEAN Cup 2024, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 1-0 tại sân Việt Trì.

Đây là trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam trong việc cạnh tranh tấm vé vào vòng bán kết. Nếu như muốn nắm quyền tự quyết, nhà đương kim vô địch phải có điểm trước Indonesia.

Do đó, đây là trận đấu mà HLV Kim Sang Sik cần có những toan tính về nhân sự, chiến thuật một cách hợp lý. Nếu Việt Nam chơi không tốt như trước Singapore, “Những ngôi sao vàng” hoàn toàn có thể ôm hận.