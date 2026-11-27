Trực tiếp Nam Định vs CAHN diễn ra vào 18h00 ngày 27/11 trong khuôn khổ vòng 9 V-League 2026/27.
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VOV.VN - Sau loạt trận giữa tuần của các Cúp châu Á 2026/2027, Thể Công Viettel đã bị loại ở Cúp C2 và niềm hy vọng của bóng đá Việt Nam chỉ còn lại ở đấu trường Cúp C1 với sự tham dự của CLB CAHN.
VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 25-11 có những nội dung đáng chú ý sau đây: CLB Nam Định nhận tin dữ trước trận gặp CAHN ở vòng 9 V-League; U17 Việt Nam quyết thắng U17 Mali để vào vòng knock-out U17 World Cup; HLV Pochettino cùng MU đối mặt thử thách khó khăn tiếp theo ở Champions League.
VOV.VN - Trận thắng Vissel Kobe giúp CLB CAHN có được thêm 100.000 USD tiền thưởng, nâng tổng mức tiền thưởng của đội bóng này từ đầu mùa vượt qua mốc 1 triệu USD.
Màn so tài giữa Nam Định vs CAHN được đánh giá là trận cầu "đinh" của vòng 9 V-League 2026/27. Dù được chơi trên sân nhà, Nam Định sẽ gặp thách thức rất lớn trong việc giữ vị trí đầu bảng khi chạm trán nhà ĐKVĐ V-League, đặc biệt khi thầy trò HLV Polking đang có tinh thần tốt khi vừa thắng Vissel Kobe tại cúp C1 châu Á.
Mùa này, Nam Định đang có phong độ ổn định với bộ khung được định hình cũng như không phải chia sức ở nhiều đấu trường. Nam Định đang là đội có hàng công tốt bậc nhất V-League giai đoạn đầu mùa với 18 bàn ghi được, đồng thời cũng biết cách giải quyết trận đấu khi gặp những đối thủ khó chịu.
Việc chỉ phải tập trung ở đấu trường V-League giúp Nam Định thể hiện được màn trình diễn ổn định, thay vì bộ mặt bất ổn khi phải chia sức ở nhiều đấu trường như mùa trước. Vì vậy dù gặp nhà ĐKVĐ V-League, đội bóng thành Nam vẫn được đánh giá có phần nhỉnh hơn nhờ có nhiều thời gian nghỉ ngơi cũng như được chơi trên sân nhà.
Trong khi đó, CAHN dù vừa thắng Vissel Kobe (Nhật Bản) ở cúp C1 châu Á nhưng chính điều đó khiến đội bóng Thủ đô gặp khó khăn trước chuyến làm khách trên sân Thiên Trường. Các cầu thủ trụ cột khó lòng giữ được thể trạng tốt nhất khi CAHN vừa trải qua một trận đấu khá "căng" tại đấu trường châu lục, cũng như trải qua quãng thời gian thi đấu với mật độ dày.
Dù vậy, đây vẫn là màn so tài đáng để chờ đợi khi cả hai đội đều hướng đến lối chơi tấn công, người hâm mộ hoàn toàn có thể chờ đợi một trận đấu đôi công đẹp mắt.
VOV.VN - Chiến thắng 3-1 trước Vissel Kobe không chỉ giúp CAHN tạo nên bất ngờ lớn tại Cúp C1 châu Á 2026/2027, mà còn mở ra cơ hội cạnh tranh tấm vé vào vòng tiếp theo cho thầy trò HLV Polking.
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