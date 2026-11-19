VOV.VN - Tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực nhận lời khen từ trang chủ FIFA và trang chủ AFC trước trận ra quân của U17 Việt Nam tại U17 World Cup 2026.
16:01
16:00
U17 Australia - Đối thủ quen thuộc với U17 Việt Nam
U17 Australia là đối thủ quen thuộc với U17 Việt Nam khi đã liên tiếp chạm trán thầy trò HLV Cristiano Roland tại giải U17 Đông Nam Á 2026 và U17 châu Á 2026.
Tại đấu trường khu vực, U17 Việt Nam đã thắng U17 Australia 2-1 ở bán kết trước khi lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, U17 Việt Nam đã thua U17 Australia 0-3 khi đôi bên gặp lại nhau ở tứ kết giải đấu châu lục.
Hiện tại, U17 Australia đang được dẫn dắt bởi HLV Carl Veart. Tiền vệ Besian Kutleshi được FIFA đánh giá là cầu thủ đáng chú ý nhất của đại diện bóng đá châu Á.
Xét về thực lực, U7 Australia lúc này không được đánh giá cao bằng U17 Argentina. Tuy nhiên, thành tích tốt nhất của bóng đá Australia trong lịch sử U17 World Cup lại nhỉnh hơn Argentina khi từng là á quân vào năm 1999.
15:55
U17 Argentina - Chờ xem "Messi mới" thể hiện
Bóng đá Argentina luôn là "ông kẹ" tại các phiên bản World Cup, đặc biệt là các kỳ World Cup ở cấp độ trẻ. Tuy nhiên, trong lịch sử U17 Argentina chưa từng vô địch U17 World Cup và đạt thành tích tốt nhất là hạng ba vào các năm 1991, 1995, 2003.
Dù vậy, Argentina có truyền thống vượt qua vòng bảng U17 World Cup và được xem là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi đầu bảng C tại giải đấu lần này. Sau trận ra quân gặp U17 Australia, U17 Argentina sẽ lần lượt chạm trán U17 Mozambique và U17 Đàn Mạch.
Hiện tại, U17 Argentina đang được dẫn dắt bởi HLV Diego Placente. Theo trang chủ FIFA, ngôi sao đáng chú ý nhất của U17 Argentina là tiền vệ tấn công Giovanni Baroni.
Giovanni Baroni cũng thuận chân trái và mang áo số 10 nên có nét tương đồng với đàn anh Lionel Messi. Cầu thủ này cũng được FIFA lựa chọn vào top 10 cầu thủ đáng chờ đợi nhất tại U17 World Cup 2026.
Trực tiếp U17 Argentina vs U17 Australia bảng C U17 World Cup 2026 diễn ra lúc 23h00 ngày 19/11 theo giờ Việt Nam.
VOV.VN - Trước thềm trận ra quân tại VCK U17 World Cup 2026, thủ môn Lý Xuân Hòa khẳng định U17 Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng thời xác định tinh thần tập trung cao độ khi đối đầu với những đội bóng mạnh tại sân chơi thế giới.
VOV.VN - Trước thềm trận ra quân tại VCK U17 World Cup 2026, thủ môn Lý Xuân Hòa khẳng định U17 Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng thời xác định tinh thần tập trung cao độ khi đối đầu với những đội bóng mạnh tại sân chơi thế giới.
VOV.VN - Hướng tới trận ra quân tại VCK U17 World Cup 2026, tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân khẳng định U17 Việt Nam đang có sự chuẩn bị tốt, đồng thời bày tỏ quyết tâm cùng các đồng đội thi đấu hết mình trước những đối thủ mạnh tại sân chơi thế giới.
VOV.VN - Hướng tới trận ra quân tại VCK U17 World Cup 2026, tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân khẳng định U17 Việt Nam đang có sự chuẩn bị tốt, đồng thời bày tỏ quyết tâm cùng các đồng đội thi đấu hết mình trước những đối thủ mạnh tại sân chơi thế giới.