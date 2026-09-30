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Trực tiếp U23 Nhật Bản 0-1 U23 Uzbekistan bán kết bóng đá nam ASIAD 2026

Thứ Tư, 18:34, 30/09/2026
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VOV.VN - Trực tiếp U23 Nhật Bản vs U23 Uzbekistan bán kết bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra lúc 17h30 ngày 30/9 theo giờ Việt Nam.

Trực tiếp U23 Nhật Bản vs U23 Uzbekistan bán kết bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra lúc 17h30 ngày 30/9 theo giờ Việt Nam. 

19:00
truc tiep u23 nhat ban 0-1 u23 uzbekistan ban ket bong da nam asiad 2026 hinh anh 1
Ảnh: Reuters. 
19:00

71' Nhật Bản đang gây áp lực rất lớn khiến các cầu thủ Uzbekistan chỉ biết chống đỡ. 

18:54

65' Ozeki đánh gót hay cho Ishibashi băng lên dứt điểm, thủ môn Muratbaev của Uzbekistan phải dùng chân để cản phá. 

18:50

60' Yokoyama đi bóng bên cánh trái rồi cắt vào trong và dứt điểm căng, buộc thủ môn của Uzbekistan phải trổ tài cứu thua. 

18:45
truc tiep u23 nhat ban 0-1 u23 uzbekistan ban ket bong da nam asiad 2026 hinh anh 2
Ảnh: UFA. 
18:44

55' Orinboev chuyền bóng dài cho Ibraimov băng lên dứt điểm, bóng đi đến thẳng vị trí của thủ môn bên phía Nhật Bản. 

18:38

49' Nhật Bản đang đẩy cao đội hình tấn công. Đội chủ nhà rõ ràng muốn gỡ hòa càng sớm càng tốt. 

18:34

Hiệp 2 bắt đầu. Nhật Bản có sự thay người khi Yokoyama được tung vào sân, 

18:19
truc tiep u23 nhat ban 0-1 u23 uzbekistan ban ket bong da nam asiad 2026 hinh anh 3
Ảnh: Reuters. 
18:19

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 cho Uzbekistan. 

18:15

44' Nhật Bản vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. 

18:03

32' Tình huống hiếm hoi Nhật Bản đưa được bóng vào vòng cấm Uzbekistan nhưng các hậu vệ của đại diện Trung Á đã dễ dàng hóa giải. 

18:01
17:59
truc tiep u23 nhat ban 0-1 u23 uzbekistan ban ket bong da nam asiad 2026 hinh anh 4
Ảnh: Reuters. 
17:59

28' Uzbekistan được hưởng quả đá phạt bên cánh phải, Urinboev tung ra cú sút kỹ thuật, bóng đi chệch khung thành Nhật Bản trong gang tấc. 

17:56

24' U23 Uzbekistan đang là đội chơi tốt hơn. Đại diện Trung Á cầm bóng, chuyền bóng và thoát pressing rất ấn tượng. Trong khi đó, U23 Nhật Bản chưa có được tình huống ép sân nào đáng kể. 

17:49

18' U23 Uzbekistan có tình huống phạt góc, bóng được hướng về cột xa nhưng cầu thủ áo trắng đã không thể khống chế thành công.

17:47
truc tiep u23 nhat ban 0-1 u23 uzbekistan ban ket bong da nam asiad 2026 hinh anh 5
Khoảnh khắc Bakhromov sút tung lưới U23 Nhật Bản. (Ảnh: Reuters). 
17:44

13' Uzbekistan phải có sự thay đổi người bất đắc dĩ. Ibraimov vào thay cho Saidnurullaev bị chấn thương, không thể tiếp tục thi đấu. 

17:41

9' VÀO OOO!!!  U23 Uzbekistan có tình huống phản công mẫu mực, Khamidov căng ngang vào trong cho Bakhromov dứt điểm một chạm tung lưới đội chủ nhà.

17:37

6' Cầu thủ Nhật Bản phá bóng hụt, mở ra cơ hội cho Bakhromov tung ra cú sút ngay nhưng bóng lại tìm đến đúng vị trí của thủ môn đội chủ nhà. 

17:36

5' Trận đấu khởi đầu với tốc độ không quá cao. U23 Nhật Bản đang là đội chủ động hơn, đúng với những dự đoán trước trận. 

17:29

1' Trận đấu bắt đầu !!!! U23 Nhật Bản giao bóng trước. 

17:24
truc tiep u23 nhat ban 0-1 u23 uzbekistan ban ket bong da nam asiad 2026 hinh anh 7
truc tiep u23 nhat ban 0-1 u23 uzbekistan ban ket bong da nam asiad 2026 hinh anh 8
Ảnh: Reuters. 
16:25
truc tiep u23 nhat ban 0-1 u23 uzbekistan ban ket bong da nam asiad 2026 hinh anh 9
Đội hình xuất phát của 2 đội. 
16:03
10:17

Toàn thắng 4 trận, U23 Nhật Bản và U23 Uzbekistan bước vào bán kết bóng đá nam ASIAD 2026 với phong độ gần như hoàn hảo. Cuộc đối đầu lúc 19h30 ngày 30/9 hứa hẹn là phép thử lớn nhất của cả hai từ đầu giải.

truc tiep u23 nhat ban 0-1 u23 uzbekistan ban ket bong da nam asiad 2026 hinh anh 10
Ảnh: JFA. 

U23 Nhật Bản ghi 13 bàn và chưa thủng lưới. Đội chủ nhà lần lượt thắng U23 Hong Kong (Trung Quốc) 2-0, U23 Kyrgyzstan 7-0 và U23 Thái Lan 3-0 để đứng đầu bảng A.

Đến tứ kết, họ gặp sự kháng cự quyết liệt hơn từ U23 Triều Tiên, nhưng vẫn thắng 1-0 nhờ bàn của Brian Nwadike - cầu thủ đang chơi bóng tại Đan Mạch. Trong 4 trận vừa qua, điểm chung là các cầu thủ trẻ Nhật Bản luôn bảo vệ được lợi thế sau khi ghi bàn. Đáng chú ý, đội hình HLV Go Oiwa sử dụng tại ASIAD là lứa U21, trẻ hơn giới hạn tuổi của môn bóng đá nam.

U23 Uzbekistan có hành trình không kém phần thuyết phục, khi mở màn bằng chiến thắng 5-1 trước U23 Philippines, sau đó thắng cùng tỷ số 2-0 trước U23 Kuwait và U23 Việt Nam.

Ở tứ kết, đội bóng Trung Á vượt qua U23 Saudi Arabia 3-0. Tổng cộng, U23 Uzbekistan ghi 12 bàn và chỉ nhận một bàn thua sau bốn trận. Hai chiến thắng gần nhất trước U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia cho thấy họ đủ sức duy trì hiệu quả khi mức độ cạnh tranh tăng lên.

Sự tương đồng về kết quả khiến màn so tài này khó có chỗ cho sai lầm. Ngoài ra, cũng giống như U23 Nhật Bản, U23 Uzbekistan cũng có nòng cốt là cầu thủ 21 tuổi.

U23 Nhật Bản có lợi thế thi đấu trên sân nhà và từng thắng Uzbekistan 1-0 trong trận giao hữu giữa hai đội hồi tháng 6. Mức độ căng thẳng của cuộc chiến lần này trên sân Nagai ở Osaka sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

10:12
 

 

10:11
truc tiep u23 nhat ban 0-1 u23 uzbekistan ban ket bong da nam asiad 2026 hinh anh 11
Trần Tiến/VOV.VN
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