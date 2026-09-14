Trực tiếp Việt Nam 0-1 Đài Bắc Trung Hoa: Đôi công hấp dẫn
VOV.VN - Trực tiếp Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa môn bóng đá nữ ASIAD 2026 diễn ra vào lúc 14h hôm nay 14/9.
23': NGUY HIỂM !!! Thủ môn Kim Thanh chuyền bóng lỗi, tiền đạo Đài Bắc Trung Hoa cướp được bóng, may mắn cho Việt Nam là cầu thủ đối phương đã không tận dụng thành công để ghi thêm bàn thắng.
21': Sau kh nhận bàn thua, đội tuyển nữ Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ, nhưng đại diện Đông Nam Á đang gặp khó khăn trước lối chơi áp sát của đối phương. Những đường chuyền của đội tuyển Việt Nam cũng thiếu đi độ chuẩn xác cần thiết.
18': SÚT XA !!! Chen Jin-wen có khoảng trống trước vòng cấm địa, cầu thủ này tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi không hiểm nên đã bị thủ môn đội tuyển Việt Nam ôm gọn.
16': VÀO VÀO VÀO !!! Đài Bắc Trung Hoa tấn công trung lộ, Su Yu-hsuan phá bẫu việt vị và tăng tốc xâm nhập vòng cấm rồi tung cú dứt điểm sắc bén đánh bại thủ môn Kim Thanh ghi bàn mở tỉ số trận đấu.
13': KHÔNG ĐƯỢC !!! Thanh Nhã đi bóng tốc độ bên cánh trái, nhưng pha ngoặt bóng cuối cùng của cầu thủ này lại hơi dài nên bị hậu vệ Đài Bắc Trung Hoa hóa giải thành công.
12': KHÔNG ĐƯỢC !!! Nguyễn Thị Hoa có khoảng trống trước vòng cấm địa, cầu thủ này tung cú dứt điểm, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của đối phương.
11': Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đang gặp khó trước lối chơi áp sát nhanh và không ngại va chạm của đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa.
5': Đội tuyển nữ Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa nhập cuộc khá thận trọng, hai đội thi đấu chặt chẽ, không có nhiều cơ hội ghi bàn được tạo ra.
1': Trận đấu bắt đầu !!!! ĐT nữ Việt Nam giao bóng trước.
Một số hình ảnh trước trận đấu (Ảnh: VFF).
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ĐT nữ Việt Nam sẽ bước vào ASIAD 2026 bằng cuộc đối đầu với Đài Bắc Trung Hoa. Trong lịch sử, hai đội từng gặp nhau 10 lần tại đấu trường châu lục, trong đó Việt Nam giành 5 chiến thắng, hòa 2 và nhận 3 thất bại. Thành tích này phần nào cho thấy sự cân bằng nhưng cũng mang đến cơ sở để thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm.
Đáng chú ý, ĐT nữ Việt Nam vẫn còn món nợ với đối thủ sau thất bại 0-1 tại giải vô địch bóng đá nữ châu Á hồi tháng 3 năm nay. Trước đó, tại ASIAD 2018, hai đội hòa 0-0 sau 90 phút, trước khi Đài Bắc Trung Hoa giành chiến thắng 4-3 trong loạt sút luân lưu.
Tại ASIAD 2026, Việt Nam nằm cùng bảng với Đài Bắc Trung Hoa, Nhật Bản và Thái Lan. Theo điều lệ, hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết. Vì vậy, chiến thắng trong trận ra quân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với ĐT nữ Việt Nam.
Đội tuyển tham dự giải lần này với nhiều thay đổi về lực lượng khi một số trụ cột như Huỳnh Như, Nguyễn Thị Vạn và Trần Thị Hải Linh không góp mặt. Trong quá trình chuẩn bị, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc thắng Jiangsu Suning 1-0 nhưng thua ĐT nữ Trung Quốc 0-3.
ASIAD 2026 được xem là thử thách lớn với ĐT nữ Việt Nam trong giai đoạn chuyển giao lực lượng. Tuy nhiên, nếu đánh bại Đài Bắc Trung Hoa, các học trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ tạo cú hích quan trọng về tinh thần, đồng thời mở rộng đáng kể cơ hội cạnh tranh vé vào tứ kết.
Trực tiếp Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa môn bóng đá nữ ASIAD 2026 diễn ra vào lúc 14h hôm nay 14/9.
Xem trực tiếp Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa bóng đá nữ ASIAD 2026 ở đâu?
VOV.VN - Xem trực tiếp đội tuyển nữ Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa môn bóng đá nữ ASIAD 2026 ở đâu.