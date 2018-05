Nhiều chi tiết bất ngờ về nghi án vợ siết cổ chồng đến chết ở Phú Thọ

Liên quan tới vụ việc Hoàng Thị Lập (39 tuổi, trú tại khu 21, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) dùng khăn siết cổ chồng mình là Khổng Văn T. tử vong, ngày 9/5, trao đổi với PV, ông Khổng Văn Chung (anh trai ruột của nạn nhân T– PV) cho biết, cơ quan công an vừa tiến hành thực nghiệm hiện trường trong căn nhà nơi xảy ra án mạng.

Ông Khổng Văn Chung - anh trai nạn nhân - trao đổi với PV

Theo tình tiết thực nghiệm hiện trường, khoảng 4h sáng 20/4, anh Khổng Văn T. thức dậy hút thuốc lào ở gian nhà ngoài, lúc này giữa 2 vợ chồng T và Lập xảy ra cự cãi lớn tiếng. Tức giận, T. tát Lập 3 cái vào mặt, sau đó Lập bỏ chạy lên phòng con trai ở tầng 2, còn T bỏ vào phòng đi ngủ tiếp. Trong cơn giận vì bị chồng tát, Lập kể lại chuyện với con trai là Khổng Minh V (13 tuổi), rồi ra ngoài mua bánh mì về cho con gái lớn ăn.

Trở về nhà, thấy chồng đã ngủ say, Lập gọi con trai xuống phòng anh T. yêu cầu “trợ giúp” mình giết bố. Thấy con lưỡng lự, sợ hãi, Lập trấn an sau đó lấy khăn xoắn lại bước đến đầu giường quàng khăn qua cổ T siết mạnh. Thấy bố giãy giụa, V lao vào ôm, ghì đè đến khi anh T không còn động đậy. Gây án xong, 2 mẹ con thay quần áo cho nạn nhân, thay chăn gối đầu trên giường nhằm xóa dấu vết hiện trường.

“Khoảng 8h sáng 20/4, tôi nhận được cuộc điện thoại báo là em tôi đã chết. Tôi tức tốc sang xem sự tình thì thấy T. nằm trên giường, người vẫn còn hơi ấm. Qua quan sát, tôi thấy trên cổ T. có vết lằn lớn, nghi sự chẳng lành, tôi đã gọi điện báo cho công an xã Tứ Xã”, ông Chung nhớ lại.

Ông Chung bức xúc cho biết, gần đây, nghe nhiều người nói Lập có đi vay rất nhiều tiền của anh em, ngân hàng, trong đó có số tiền của những người không quen biết, không rõ sử dụng vào mục đích gì. Ông cũng cho Lập vay 4 triệu đồng từ nhiều năm nay, mỗi lần ông hỏi, Lập thường khất lần nói chưa có, hẹn tới hẹn lui, nghĩ là anh em trong nhà nên ông không nhắc tới nữa. Năm ngoái, khi khánh thành nhà, Lập còn “chày cối” không chịu trả tiền sơn căn nhà 2 tầng lên đến 90 triệu đồng cho đơn vị thi công. Nhận thấy sự “quá đà” của Lập, ông Chung đã nhiều lần khuyên can, nhưng Lập đều bỏ ngoài tai.

Chia sẻ với PV, ông Chung cho rằng, nguyên nhân dẫn đến sự ra tay sát hại chồng của Lập không phải là do 3 cái tát sáng hôm đó. “Tôi cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến Lập giết em trai tôi xuất phát từ 2 hợp đồng bảo hiểm của em trai tôi”, ông Chung nhận định.

Sau đó, ông Chung cũng cung cấp cho PV 2 bản hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (Mannulife), 1 bản có giá trị 400 triệu đồng, bản còn lại giá trị 150 triệu đồng. Cả hai hợp đồng đều do ông Khổng Văn T ký và có biên lai đóng tiền.

Một tình tiết khá đặc biệt mà phóng viên được biết, khoảng 10h ngày 20/4, một nhân viên hãng bảo hiểm đã có mặt tại nhà nạn nhân để “chứng thực” người mua bảo hiểm đã chết. Nếu xét về thời điểm người nhà nạn nhân nhận được tin báo thì nhân viên hãng bảo hiểm này chỉ biết sau gia đình khoảng 2 tiếng.

Theo nguồn tin tin cậy, nhân viên của hãng bảo hiểm này đã bị cơ quan công an triệu tập để lấy lời khai vì tình nghi liên quan tới sự việc.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc

Liên quan tới sự việc này, ông Bùi Văn Nghiệp – Trưởng công an xã Tứ Xã cho biết, sau khi nhận được tin báo của ông Chung, thấy sự việc có dấu hiệu hình sự, công an xã đã báo cáo công an huyện Lâm Thao. Lực lượng công an huyện và công an tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại hiện trường, hoàn tất thủ tục khám nghiệm tử thi.

“Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trên gác xép của căn nhà có 1 chiếc chăn, lõi gối đầu dính nhiều máu. Bước đầu đấu tranh khai thác, Lập cho biết sau khi đi tưới rau ngoài ruộng trở về nhà, thấy chồng đã tử vong trên giường nên gọi điện báo cho người thân. Một nhóm điều tra viên được cử ra ruộng rau nhưng không hề có dấu chân nào tại đây. Nhận thấy nhiều bất thường trong lời khai nên cơ quan công an đã tạm giữ Lập để tiếp tục điều tra”, ông Nghiệp cho biết.

Cũng theo Trưởng công an xã Tứ Xã, Lập sinh ra trong gia đình có 2 chị em, bố Lập từng có tiền án về tội "giết người cướp tài sản”, mãn hạn tù được vài năm thì chết. Ở địa phương, Lập làm ruộng, thu nhập gia đình ở mức trung bình. “Ở địa phương Lập được đánh giá là người thiếu trung thực”, ông Nghiệp nói./.

