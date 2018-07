Áp thấp nhiệt đới gần bờ, áp sát các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 07 giờ ngày 22/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Nam Định đến Thanh Hóa khoảng 160km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 50km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Đường đi và vùng ảnh hưởng của ATNĐ. Ảnh do Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cung cấp.

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên): toàn bộ khu vực Vịnh Bắc Bộ.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 07 giờ ngày 23/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ Kinh Đông, cách huyện đảo Bạch Long Vĩ khoảng 140km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 60km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng cùa hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió giật cấp 6-7; ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ và Cô Tô) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8 và có mưa dông mạnh. Biển động mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km.

Quốc lộ 18, đoạn dưới dốc Đèo Bụt (qua phường Quanh Hanh, TP Cẩm Phả) bị ngập nặng, có đoạn ngập sâu tới 1,5m, khiến các phương tiện giao thông không thể qua lại. (Ảnh: Vu Hung)

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay (22/7), ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa dông mạnh. Khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động./.

Tin lũ khẩn cấp trên các sông

Mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế, sông Bưởi, sông Mã và sông Cả đang lên.

Lúc 04h/21/7, mực nước trên các sông như sau: Sông Bưởi tại Kim Tân: 11,34m, trên BĐ2 0,34m

Sông Mã tại Lý Nhân: 9,95m, dưới BĐ2 1,05m; tại Giàng: 3,46m, dưới BĐ1 0,54m

Sông Cả tại Nam Đàn: 6,08m, trên BĐ1 0,68m.

Lúc 05 giờ ngày 22/07, mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế: 4,09m (trên BĐ3: 0,09m)

Dự báo lũ: Mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế sẽ lên chậm và đạt đỉnh ở mức 4,10m (trên BĐ3: 0,1m) vào khoảng 06h-08h/22/7 sau đó xuống chậm:

Lúc 13h/22/7, mực nước tại Bến Đế lên mức 3,9m (dưới BĐ3: 0,1m); Lúc 1h/23/7, mực nước tại Bến Đế xuống mức 3,5m (mức BĐ2).

Nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng ở tỉnh Ninh Bình đặc biệt tại các huyện: Nho Quan, Gia Viễn.

Mực nước sông Bưởi và sông Mã, sông Cả tiếp tục lên. Đến chiều tối nay (22/7), mực nước trên các sông như sau: Sông Bưởi tại Kim Tân lên mức 12,0m, ở mức BĐ3 và còn dao động ở mức cao; Sông Mã tại Lý Nhân lên mức 10,2m, dưới BĐ2 0,8m; tại Giàng lên mức 4,2m, trên BĐ1 0,2m.

Sông Cả tại Nam Đàn lên mức 6,3m, dưới BĐ2 0,6m và duy trì ở mức đỉnh.

Nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng thấp vẫn tiếp tục diễn ra, đặc biệt tại huyện Thạch Thành, Yên Định (Thanh Hóa).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt tại tỉnh Nghệ An: cấp 1; tỉnh Thanh Hóa: cấp 2

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. (Cần chú ý theo dõi thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất chi tiết đến cấp huyện trong các bản tin nhanh cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Tin mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ và mưa dông ở Tây Nguyên, Nam Bộ

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh nối với áp thấp nhiệt đới trên vịnh Bắc Bộ nên trong đêm qua (21/7) ở các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, ven biển và Nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 10-25mm; có nơi trên 30mm như: Lạc Sơn (Hòa Bình) 59mm, Kim Bôi (Hòa Bình) 41mm, Đông Hà (Quảng Trị) 34mm, Khe Sanh (Quảng Trị) 55mm,…

Lũ trên sông Hồng tại Yên Bái lên cao.

Hiện nay (22/7): Dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới trên Vịnh Bắc Bộ đang có xu hướng dịch chuyển theo hướng Đông Đông Bắc.

Trong ngày hôm nay (22/7), ở khu vực ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế còn có mưa vừa, mưa to; riêng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có nơi mưa rất to. Từ đêm nay mưa lớn ở Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ giảm dần.

Thời tiết khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay (22/7) có mưa, mưa rào. Từ đêm nay mưa giảm dần.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh nên trong 2-3 ngày tới tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm); trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh./.

Đường sắt Hà Nội - Lào Cai đã được khôi phục lại sau mưa lũ VOV.VN -Sau 1 ngày bị ngập nước, ách tắc do mưa lớn, đường sắt Hà Nội - Lào Cai đã được thông tuyến, hoạt động trở lại. Sơn La có thêm 1 người chết do mưa lũ VOV.VN - Theo báo cáo của văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, trên địa bàn tỉnh đã có thêm 1 người chết vì mưa lũ. Mưa lũ ở Yên Bái làm 9 người chết, trên 3.000 ngôi nhà bị thiệt hại VOV.VN -Đến 9h sáng 21/7, con số thiệt hại do mưa lũ gây ra tại tỉnh Yên Bái là 9 người chết, 9 người vẫn còn đang mất tích. Mưa lũ ở Yên Bái đã khiến 8 người thiệt mạng, nhiều người bị thương VOV.VN - Tiếp tục thông tin về tình hình mưa lũ tại Yên Bái, đến nay toàn tỉnh đã có 26 người chết, mất tích và bị thương. Cấm nhiều vị trí trên tuyến đường sắt Yên Lào qua Yên Bái do mưa lũ VOV.VN -Mực nước trên sông Hồng lên cao đã làm ngập úng nhiều điểm trên tuyến đường sắt Yên Bái – Lào Cai đi dọc theo dòng sông.