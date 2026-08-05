“Đô thị xanh - từ yêu cầu thích ứng đến động lực phát triển”

VOV.VN - Kết luận Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu phát triển nhanh nhưng phải bền vững; bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi năng lượng.
VOV.VN - Không còn dừng ở nhiều cây xanh hay mặt nước, người mua nhà ngày càng quan tâm đến những giá trị "xanh" được tạo nên từ vật liệu, công nghệ và cách vận hành khu đô thị. Đó cũng là hướng phát triển mà Eurowindow Light City đang theo đuổi.
VOV.VN - Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới Ngày Môi trường Thế giới (5/6), ngày 19/5, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2026 tại Công viên Văn hóa Láng Le, xã Bình Lợi.
VOV.VN - Sáng nay, tại Đà Nẵng, Báo Tiền Phong phối hợp UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo “Thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng tới thành phố sinh thái và thông minh”. Hội thảo thu hút 200 đại biểu tham gia.
VOV.VN - Trong bối cảnh hiện nay, tăng trưởng xanh không còn là lựa chọn mang tính khuyến nghị mà đã trở thành điều kiện để bảo đảm năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và phát triển bền vững.
VOV.VN - Xây dựng một Việt Nam xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn phải bằng hành động cụ thể, bằng sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân.