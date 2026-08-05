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“Đô thị xanh - từ yêu cầu thích ứng đến động lực phát triển”
Thứ Tư, 16:41, 05/08/2026

“Đô thị xanh - từ yêu cầu thích ứng đến động lực phát triển”

VOV.VN - Kết luận Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu phát triển nhanh nhưng phải bền vững; bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi năng lượng.

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PV/VOV1
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