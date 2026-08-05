“Đô thị xanh - từ yêu cầu thích ứng đến động lực phát triển”

Điều gì làm nên sức hút của một khu đô thị xanh?

VOV.VN - Không còn dừng ở nhiều cây xanh hay mặt nước, người mua nhà ngày càng quan tâm đến những giá trị "xanh" được tạo nên từ vật liệu, công nghệ và cách vận hành khu đô thị. Đó cũng là hướng phát triển mà Eurowindow Light City đang theo đuổi.