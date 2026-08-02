Phát triển du lịch biển Việt Nam: Từ lợi thế tự nhiên đến động lực tăng trưởng mới

VOV.VN - Nhiều địa phương như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa... đã hình thành các trung tâm du lịch biển có sức hút lớn đối với du khách. Tuy nhiên, việc khai thác tiềm năng du lịch biển vẫn còn không ít hạn chế về hạ tầng kết nối, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh cũng như các yêu cầu phát triển bền vững.
VOV.VN - Chiều 31/7, xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ công bố Quy hoạch chung xã Hòa Thắng và Quy hoạch phân khu khu vực Hòa Thắng. Đây là cơ sở quan trọng để khai thác tiềm năng du lịch, dịch vụ, đô thị, năng lượng tái tạo và thu hút đầu tư vào khu vực ven biển phía Đông tỉnh Lâm Đồng.
VOV.VN - Chương trình trải nghiệm “Đón nhịp chợ cá bình minh” diễn ra từ 5 giờ đến 8 giờ sáng các ngày 23 - 25/7, tại bãi biển Mân Thái, thành phố Đà Nẵng. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 (Enjoy Danang Festival 2026), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.
VOV.VN -Tối 19/7, Festival Biển Khánh Hòa 2026 chính thức khép lại sau ba ngày sôi động với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc. Thành công của sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh Khánh Hòa sau hợp nhất, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác, tạo nền tảng để địa phương đăng cai các sự kiện quốc tế.
VOV.VN - Chiều 18/7, đường Trần Phú, phường Nha Trang rực rỡ sắc màu với lễ hội đường phố trong khuôn khổ Festival Biển Khánh Hòa 2026. Gần 1.500 nghệ sĩ, diễn viên, vũ công, thiếu nhi cùng các hoa hậu, á hậu trong nước và quốc tế mang đến những màn trình diễn carnival sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách.
VOV.VN - Là một làng chài mộc mạc gắn liền với nghề biển, điểm đến Làng Lò (phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) thu hút du khách nhờ cảnh quan tự nhiên, bản sắc văn hóa còn được gìn giữ. Du lịch cộng đồng tại đây có sự cộng hưởng từ quản lý, định hướng của địa phương kết hợp phát huy nội lực và các nguồn lực khác.