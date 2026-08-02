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Phát triển du lịch biển Việt Nam: Từ lợi thế tự nhiên đến động lực tăng trưởng mới
Chủ Nhật, 14:51, 02/08/2026

Phát triển du lịch biển Việt Nam: Từ lợi thế tự nhiên đến động lực tăng trưởng mới

VOV.VN - Nhiều địa phương như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa... đã hình thành các trung tâm du lịch biển có sức hút lớn đối với du khách. Tuy nhiên, việc khai thác tiềm năng du lịch biển vẫn còn không ít hạn chế về hạ tầng kết nối, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh cũng như các yêu cầu phát triển bền vững.

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