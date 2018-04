Kẻ sát hại nam sinh viên rồi phi tang xác ân hận về lỗi lầm của mình

1. Liên quan đến vụ việc nam sinh bị sát hại, phi tang xác ở Hà Nội, sau 24h gây án, nghi phạm Chử Tuấn Sơn (SN 1969, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm) đã bị bắt và bị di lý từ Bình Dương về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, người dân phát hiện xác chết trong bao tải ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm. Nạn nhân là anh Vũ Thanh T. (SN 1996). Trong ảnh: Đối tượng Chử Tuấn Sơn. (Ảnh: Lê Tùng/VOV.VN). 2. Chiều 27/4, đại diện Cục phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng người Lào về hành vi mua bán, vận chuyển 33 bánh heroin từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Hiện, vụ việc đang được cơ quan điều tra hai nước Việt Nam-Lào phối hợp làm rõ. Trong ảnh: Hai đối tượng vận chuyển ma túy bị bắt giữ cùng tang vật. (Ảnh: Huy Nam). 3. Cựu TGĐ Oceanbank mong đem hết tài sản khắc phục để thoát án tử hình: Tại phiên toà phúc thẩm, chiều 27/4, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn- cựu Tổng giám đốc ngân hàng Oceanbank xin được dùng các tài sản đã bị kê biên gồm cổ phiếu, nhà cửa... được bán đi để khắc phục hậu quả, mong được giảm nhẹ hình phạt về tội Tham ô tài sản nếu bị kết tội. Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn tại tòa. (Ảnh: Đức Minh/VOV.VN). 4. Nữ sinh bị đâm tử vong trước cổng trường ở Bắc Giang: Trưa ngày 27/4, tại quán ăn trước cổng trường THPT Tứ Sơn, nữ sinh Nguyễn Thị Lệ T. (SN 2001, trú tại xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn) cự cãi với 1 nam thanh niên tên Đ. và bị đối tượng này đâm tử vong. Ngay sau khi gây án mạng, Đ. đã đến cơ quan công an đầu thú. Trong ảnh: Cổng trường THPT Tứ Sơn, nơi xảy ra sự việc đau lòng. (Ảnh: CTV Lê Huy/VOV.VN). 5. Đốt ô tô, nổ súng vào nhà dân ở Thanh Hóa: Ngày 27/4, Công an huyện Yên Định (Thanh Hóa) cho biết, cơ quan điều tra Công an huyện đang điều tra, truy tìm các đối tượng đã đốt xe ô tô và nổ súng vào nhà ông N.T.H (ở xã Định Bình, huyện Yên Định). Trong ảnh: Đối tượng bịt mặt cầm súng bắn thẳng vào nhà ông H. (Ảnh: CTV Hạ Thiên/VOV.VN). 6. Ngày 27/4, bị can Vũ Mạnh Tùng, Phó Tổng giám đốc Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn vừa bị bắt về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Vụ án thuộc diện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Trong ảnh: Bị can Vũ Mạnh Tùng. (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an). 7. Nghi can giết người va quẹt xe ở Sài Gòn bị bắt: Công an TP HCM đã di lý Phạm Anh Tuấn (32 tuổi) từ Hà Nội về Sài Gòn, điều tra hành vi Giết người. Trước đó, Tuấn cùng nhóm bạn đã đâm chết nam thanh niên sau vụ va quẹt xe ở TP HCM. Sau khi gây án, Tuấn trốn ra Hà Nội. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Vnexpress).

1. Liên quan đến vụ việc nam sinh bị sát hại, phi tang xác ở Hà Nội, sau 24h gây án, nghi phạm Chử Tuấn Sơn (SN 1969, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm) đã bị bắt và bị di lý từ Bình Dương về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, người dân phát hiện xác chết trong bao tải ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm. Nạn nhân là anh Vũ Thanh T. (SN 1996). Trong ảnh: Đối tượng Chử Tuấn Sơn. (Ảnh: Lê Tùng/VOV.VN). 2. Chiều 27/4, đại diện Cục phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng người Lào về hành vi mua bán, vận chuyển 33 bánh heroin từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Hiện, vụ việc đang được cơ quan điều tra hai nước Việt Nam-Lào phối hợp làm rõ. Trong ảnh: Hai đối tượng vận chuyển ma túy bị bắt giữ cùng tang vật. (Ảnh: Huy Nam). 3. Cựu TGĐ Oceanbank mong đem hết tài sản khắc phục để thoát án tử hình: Tại phiên toà phúc thẩm, chiều 27/4, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn- cựu Tổng giám đốc ngân hàng Oceanbank xin được dùng các tài sản đã bị kê biên gồm cổ phiếu, nhà cửa... được bán đi để khắc phục hậu quả, mong được giảm nhẹ hình phạt về tội Tham ô tài sản nếu bị kết tội. Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn tại tòa. (Ảnh: Đức Minh/VOV.VN). 4. Nữ sinh bị đâm tử vong trước cổng trường ở Bắc Giang: Trưa ngày 27/4, tại quán ăn trước cổng trường THPT Tứ Sơn, nữ sinh Nguyễn Thị Lệ T. (SN 2001, trú tại xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn) cự cãi với 1 nam thanh niên tên Đ. và bị đối tượng này đâm tử vong. Ngay sau khi gây án mạng, Đ. đã đến cơ quan công an đầu thú. Trong ảnh: Cổng trường THPT Tứ Sơn, nơi xảy ra sự việc đau lòng. (Ảnh: CTV Lê Huy/VOV.VN). 5. Đốt ô tô, nổ súng vào nhà dân ở Thanh Hóa: Ngày 27/4, Công an huyện Yên Định (Thanh Hóa) cho biết, cơ quan điều tra Công an huyện đang điều tra, truy tìm các đối tượng đã đốt xe ô tô và nổ súng vào nhà ông N.T.H (ở xã Định Bình, huyện Yên Định). Trong ảnh: Đối tượng bịt mặt cầm súng bắn thẳng vào nhà ông H. (Ảnh: CTV Hạ Thiên/VOV.VN). 6. Ngày 27/4, bị can Vũ Mạnh Tùng, Phó Tổng giám đốc Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn vừa bị bắt về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Vụ án thuộc diện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Trong ảnh: Bị can Vũ Mạnh Tùng. (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an). 7. Nghi can giết người va quẹt xe ở Sài Gòn bị bắt: Công an TP HCM đã di lý Phạm Anh Tuấn (32 tuổi) từ Hà Nội về Sài Gòn, điều tra hành vi Giết người. Trước đó, Tuấn cùng nhóm bạn đã đâm chết nam thanh niên sau vụ va quẹt xe ở TP HCM. Sau khi gây án, Tuấn trốn ra Hà Nội. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Vnexpress).