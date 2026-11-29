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VOV.VN - Nga tuyên bố bắn hạ hơn 1.200 UAV của Ukraine chỉ trong một đêm, trong đó hàng trăm chiếc hướng về thủ đô Moscow. Những đợt tập kích đường không dồn dập giữa hai bên đang phủ bóng lên triển vọng hòa đàm, bất chấp việc Kiev đưa ra đề xuất ngừng bắn tại Biển Đen.
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VOV.VN - Núi lửa Marapi ở Indonesia phun trào ngày 29/11, tạo cột tro bụi. Nhà chức trách cảnh báo người dân và du khách không đến gần khu vực bán kính 3 km quanh miệng núi lửa.
VOV.VN - Núi lửa Marapi ở Indonesia phun trào ngày 29/11, tạo cột tro bụi. Nhà chức trách cảnh báo người dân và du khách không đến gần khu vực bán kính 3 km quanh miệng núi lửa.
VOV.VN - Ngày 29/11, Trung Quốc tổ chức kỳ thi công chức quốc gia hằng năm. Năm nay, nước này dự định tuyển dụng 35.700 người, nhưng có tới 3,45 triệu ứng viên, tỷ lệ cạnh tranh trung bình là 97 người/1 vị trí, trong đó, có 1 vị trí tỷ lệ chọi lên tới 6.000 người.
VOV.VN - Ngày 29/11, Trung Quốc tổ chức kỳ thi công chức quốc gia hằng năm. Năm nay, nước này dự định tuyển dụng 35.700 người, nhưng có tới 3,45 triệu ứng viên, tỷ lệ cạnh tranh trung bình là 97 người/1 vị trí, trong đó, có 1 vị trí tỷ lệ chọi lên tới 6.000 người.
VOV.VN - Thượng tá Vũ Đình Rạng là phi công đầu tiên trên thế giới bắn trúng và làm bị thương máy bay B-52 của Mỹ. Chiến công ông Rạng đêm 20/11/1971 gây rúng động không quân Mỹ, ngăn họ sử dụng B-52 ném bom tuyến đường Trường Sơn suốt 4 tháng, đồng thời tạo thêm tiền đề cho chiến thuật tiêm kích ta đánh B-52 năm 1972.
VOV.VN - Thượng tá Vũ Đình Rạng là phi công đầu tiên trên thế giới bắn trúng và làm bị thương máy bay B-52 của Mỹ. Chiến công ông Rạng đêm 20/11/1971 gây rúng động không quân Mỹ, ngăn họ sử dụng B-52 ném bom tuyến đường Trường Sơn suốt 4 tháng, đồng thời tạo thêm tiền đề cho chiến thuật tiêm kích ta đánh B-52 năm 1972.
VOV.VN - Pakistan sẽ triển khai binh sĩ tới Saudi Arabia nhằm tăng cường năng lực phòng thủ cho quốc gia vùng Vịnh này, trong bối cảnh Riyadh đối mặt với những lo ngại an ninh gia tăng sau các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen.
VOV.VN - Pakistan sẽ triển khai binh sĩ tới Saudi Arabia nhằm tăng cường năng lực phòng thủ cho quốc gia vùng Vịnh này, trong bối cảnh Riyadh đối mặt với những lo ngại an ninh gia tăng sau các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen.
VOV.VN - Trước tình thế không còn nhiều lựa chọn, Thủ tướng Israel Netanyahu đề nghị thỏa thuận chia sẻ quyền lực với đối thủ chính Gadi Eisenkot.
VOV.VN - Trước tình thế không còn nhiều lựa chọn, Thủ tướng Israel Netanyahu đề nghị thỏa thuận chia sẻ quyền lực với đối thủ chính Gadi Eisenkot.
VOV.VN - Theo Chỉ số Tỷ phú Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index) - bảng xếp hạng dựa trên giá trị cổ phiếu của các công ty - tài sản của doanh nhân người Mỹ Elon Musk đã tăng thêm 39,7 tỷ USD chỉ trong 24 giờ mới đây.
VOV.VN - Theo Chỉ số Tỷ phú Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index) - bảng xếp hạng dựa trên giá trị cổ phiếu của các công ty - tài sản của doanh nhân người Mỹ Elon Musk đã tăng thêm 39,7 tỷ USD chỉ trong 24 giờ mới đây.
VOV.VN - Những cuộc xung đột vũ trang mà Mỹ tham gia trong năm 2026 đã khiến họ tổn thất số lượng lớn máy bay, nhiều hơn các nước khác. Tuy nhiên, Mỹ vẫn duy trì vị thế số 1 trong lĩnh vực không quân.
VOV.VN - Những cuộc xung đột vũ trang mà Mỹ tham gia trong năm 2026 đã khiến họ tổn thất số lượng lớn máy bay, nhiều hơn các nước khác. Tuy nhiên, Mỹ vẫn duy trì vị thế số 1 trong lĩnh vực không quân.
VOV.VN - Trung Quốc, Nhật Bản cùng các đối tác thương mại khác của Mỹ đã lên tiếng phản đối kế hoạch tăng thuế của chính quyền Tổng thống Mỹ Trump, đồng thời bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đang duy trì năng lực sản xuất dư thừa.
VOV.VN - Trung Quốc, Nhật Bản cùng các đối tác thương mại khác của Mỹ đã lên tiếng phản đối kế hoạch tăng thuế của chính quyền Tổng thống Mỹ Trump, đồng thời bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đang duy trì năng lực sản xuất dư thừa.
VOV.VN - Theo các phương tiện truyền thông, quân đội Anh đã khởi động chiến dịch huy động lực lượng quân nhân dự bị quy mô lớn nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh.
VOV.VN - Theo các phương tiện truyền thông, quân đội Anh đã khởi động chiến dịch huy động lực lượng quân nhân dự bị quy mô lớn nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh.