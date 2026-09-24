Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 24/9: Đoàn Thể thao Việt Nam có thêm HCB
Thứ Năm, 08:30, 24/09/2026
VOV.VN - Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 24/9, các VĐV Việt Nam sẽ thi đấu ở nhiều môn thể thao và kỳ vọng gặt hái thêm những tấm huy chương.
09:01
Rowing:
Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Thảo sẽ thi đấu chung kết nội dung thuyền bốn nữ hai mái chèo với các đối thủ tới từ Trung Quốc, Iran và Nhật Bản.
08:55
Điền kinh: Đội chạy tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ giành quyền vào chung kết
Đội chạy tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ gồm Tạ Ngọc Tưởng, Nguyễn Thị Hằng, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Ngọc đạt thành tích 3 phút 16,08 giây ở lượt chạy thứ nhất vòng loại và giành quyền vào thi đấu chung kết diễn ra tối nay 24/9.
08:32
Rowing: Trần Thị Thu Hằng, Lường Thị Thảo lỗi hẹn với huy chương
Trần Thị Thu Hằng, Lường Thị Thảo về đích thứ tư ở chung kết nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ môn Rowing với thành tích 7 phút 10 giây 19. Về nhất là cặp VĐV của Iran. Về nhì là cặp VĐV của Hong Kong Trung Quốc. Về thứ ba là cặp VĐV của Nhật Bản.
08:02
Wushu: Đinh Văn Tâm mang về HCB nội dung tán thủ hạng 56kg nam
Đinh Văn Tâm thua 0-2 trước Ou Jiaming ở trận chung kết nội dung tán thủ hạng 56kg nam, qua đó nhận HCB. Đây cũng là HCB đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026. Trước đó, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành 1 HCV và 8 HCĐ.
07:51
Rowing:
Hồ Thị Duy về cuối ở chung kết A nội dung nữ Thuyền đơn hạng nhẹ với thành tích 7 phút 58 giây 22.
07:47
Bóng chuyền bãi biển:
Đinh Thị Mỹ Nga và Mai Hồng Hạnh thua 0-2 (14-21, 11-21) trước cặp Yan Xu - Xia Xinyi của Trung Quốc.
21:48
ASIAD 2026 ngày thi đấu 23/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam kết thúc với điểm nhấn là có thêm 5 tấm huy chương ở các môn bắn súng và wushu.
Tại nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, ba VĐV Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thuỳ Trang và Bùi Thuý Thu Thuỷ đã giành HCĐ ở nội dung đồng đội.
Trong môn wushu, VĐV Dương Thuý Vi giành HCĐ ở nội dung kiếm thuật và thương thuật nữ. Trong môn wushu ở phần thi đối kháng, Nguyễn Thị Thu Thuỷ giành tấm HCĐ nội dung 60kg nữ.
Ngoài ra cũng trong môn wushu ở phần thi đối kháng, hai VĐV khác cũng giành HCĐ là Hứa Văn Đoàn (60kg nam) và Nguyễn Khắc Kiên (65kg nam).
Như vậy, tính đến hết ngày thi đấu 23/9, Đoàn Thể thao Việt Nam tạm xếp thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 với tổng cộng 1 HCV và 8 HCĐ.
Hôm nay 24/9, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ thi đấu ở nhiều môn tại ASIAD 2026 như bơi, điền kinh, boxing, canoeing, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, rowing, bắn súng, bóng chuyền bãi biển, cử tạ, wushu.
Trong đó, các môn như điền kinh, canoeing, rowing, bắn súng, thể dục dụng cụ hay cử tạ có thể cạnh tranh những tấm huy chương.
Ở môn bắn súng, Phạm Quang Huy cùng các đồng đội Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành sẽ tranh tài nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Đây là nội dung Quang Huy đã giành HCV ở kỳ ASIAD trước nên việc bảo vệ HCV sẽ là mục tiêu hàng đầu của xạ thủ 30 tuổi.
Môn bơi chứng kiến Nguyễn Huy Hoàng thi đấu ở nội dung 800m tự do nam. Đây là nội dung Huy Hoàng đặt kỳ vọng rất cao có thể cạnh tranh sau khi đã rút lui khỏi nội dung 1500m tự do cách đây ít ngày.
Tại môn điền kinh, Nguyễn Thị Oanh sẽ thi đấu nội dung chạy 10.000m nữ. Ngoài ra, Vũ Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Hường cũng có khả năng cạnh tranh huy chương ở nội dung nhảy ba bước nữ.
Bên cạnh đó, các môn canoeing và rowing hay thể dục dụng cụ cũng đã có VĐV Việt Nam vào thi đấu chung kết và khả năng cạnh tranh huy chương là hoàn toàn có thể.
VOV.VN - Bắn súng giành huy chương đầu tiên cho thể thao Việt Nam ngày 23/9 ở ASIAD 2026 khi các VĐV Bùi Thúy Thu Thủy, Nguyễn Thùy Trang và Trịnh Thu Vinh giành HCĐ đồng đội nội dung 10m súng ngắn hơi nữ.
VOV.VN - Bắn súng giành huy chương đầu tiên cho thể thao Việt Nam ngày 23/9 ở ASIAD 2026 khi các VĐV Bùi Thúy Thu Thủy, Nguyễn Thùy Trang và Trịnh Thu Vinh giành HCĐ đồng đội nội dung 10m súng ngắn hơi nữ.