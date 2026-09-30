Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 30/9: Thể thao Việt Nam có thêm 1 HCĐ
VOV.VN - Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 30/9, chờ thêm tin vui từ các nội dung thi đấu cầu mây của Đoàn thể thao Việt Nam.
Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 30/9, chờ thêm tin vui từ các nội dung thi đấu cầu mây của Đoàn thể thao Việt Nam.
Cập nhật huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam ngày 30/9
HCĐ (1): Lưu Diễm Quỳnh (boxing hạng 75kg nữ).
Ở một số nột dung đáng chú ý, U23 Hàn Quốc đang thi đấu trận bán kết bóng đá nam với U23 Trung Quốc. Trong khi đó, ở môn quần vợt, tay vợt Eala (Phillippines) chuẩn bị ra sân thi đấu nội dung đơn nữ vòng tứ kết.
Trong buổi chiều, các VĐV Việt Nam sẽ còn tranh tài ở môn cầu mây và golf.
Boxing: Lưu Diễm Quỳnh giành HCĐ nội dung 75kg nữ sau khi thua 0-5 trước VĐV Trung Quốc ở bán kết.
Trực tiếp U16 Việt Nam 0-1 U16 Kyrgyzstan giải CFA Team China 2026
VOV.VN - Trực tiếp U16 Việt Nam vs U16 Kyrgyzstan giải CFA Team China 2026, diễn ra lúc 13h ngày hôm nay 30/9.
Judo: Lâm Thị Ngân Hà thua VĐV Trung Quốc ở trận đầu tiên loạt tranh vé vớt, hết cơ hội giành huy chương.
Golf: 3 VĐV nam Việt Nam là Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng, Nguyễn Tuấn Anh có thành tích không quá cao ở vòng 1 nội dung cá nhân.
Vật: Đặng Thị Linh thua VĐV Trung Quốc ở vòng loại hạng 68kg nữ.
Bắn súng: Phạm Quang Huy, Vũ Tiến Nam và Hà Minh Thành kết thúc loạt bắn nhanh nội dung 25m súng ngắn thể thao nam với điểm số không cao. Bộ ba này sẽ cần nỗ lực rất nhiều ở phần bắn chậm vào ngày mai.
Boxing: Nguyễn Thị Tâm thắng VĐV Kazakhstan ở bán kết hạng 51kg nữ bằng tính điểm với tỷ số 5-0, giành quyền vào thi đấu chung kết. Như vậy võ sĩ Việt Nam đã ít nhất có được HCB.
Judo: Lâm Thị Ngân Hà thua VĐV Nhật Bản ở tứ kết hạng 52kg nữ. VĐV Việt Nam vẫn còn cơ hội xuống thi đấu ở nhánh tranh HCĐ.
Judo: Hà Ngọc Chi thua VĐV Ấn Độ ở hạng 48kg nữ, Lâm Thị Ngân Hà thắng đối thủ Nepal để vào tứ kết hạng 52kg nữ.
Cầu mây: Các VĐV nội dung bốn nam của Việt Nam ngược dòng đánh bại Myanmar 2-1.
Cầu mây: Các VĐV nội dung bốn nam của Việt Nam đang thi đấu với Myanmar.
Kết quả bóng đá hôm nay 30/9: Tây Ban Nha thắng đậm, Anh hưởng niềm vui
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 30/9: Tây Ban Nha thắng đậm Croatia 4-1 trong khi ĐT Anh cũng hưởng niềm vui ở loạt trận mới nhất của UEFA Nations League.
Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 29/9: Đội nữ Triều Tiên tranh HCV với Nhật Bản
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Đoàn thể thao Trung Quốc cán mốc 100 HCV tại ASIAD 2026
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VĐV Thái Lan giành HCV chạy 100m nam, phá 2 kỷ lục ASIAD
VOV.VN - VĐV Thái Lan - Puripol Boonson đã giành HCV chạy 100m nam, đồng thời phá kỷ lục ASIAD với thành tích 9 giây 90.
Cầu mây: Các VĐV nội dung bốn nữ giành chiến thắng 2-0 trước Ấn Độ trong trận ra quân,
Cầu mây: Các VĐV Việt Nam bước vào thi đấu nội dung bốn nữ. Đây là nội dung đã mang về HCV ở kỳ ASIAD trước.
Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 30/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam, các VĐV nước nhà sẽ thi đấu ở một số nội dung đáng chú ý như cầu mây, bắn súng, vật hay boxing.
Tại môn boxing, 2 nữ VĐV Nguyễn Thị Tâm và Lưu Diễm Quỳnh sẽ có những trận đấu bán kết với các đối thủ đến từ Kazakhstan và Trung Quốc. Nếu giành chiến thắng, 2 võ sĩ Việt Nam sẽ tiến vào trận chung kết tranh HCV.
Ở môn cầu mây, các VĐV đội 4 người nam và 4 người nữ Việt Nam đều sẽ ra sân thi đấu vòng bảng. Đây là những trận đấu quan trọng trong hành trình tìm vé vào thi đấu những trận đấu quan trọng, tranh huy chương vào các ngày 2 và 3/10.
Trong khi đó, tại môn bắn súng, các VĐV nam gồm Phạm Quang Huy, Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành sẽ ra sân thi đấu nội dung cuối cùng là 25m súng ngắn thể thao với phần thi bắn nhanh.
Tại môn vật, các VĐV nam và nữ của Việt Nam sẽ ra sàn thi đấu nhiều nội dung vật tự do và vật cổ điển với hy vọng có thể mang về huy chương.
ASIAD 2026 ngày thi đấu 29/9: Thể thao Việt Nam có HCV thứ 2
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