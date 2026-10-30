Trực tiếp Hà Nội FC 1-1 Ninh Bình: Hai Long "nhảy múa" kiến tạo bàn gỡ hoà
VOV.VN - Trực tiếp Hà Nội FC vs Ninh Bình diễn ra vào 19h15 ngày 30/10 trong khuôn khổ vòng 6 V-League 2026/27.
Trực tiếp Hà Nội FC vs Ninh Bình diễn ra vào 19h15 ngày 30/10 trong khuôn khổ vòng 6 V-League 2026/27.
82': Thay người! Hà Nội FC có sự thay đổi trên hàng công khi Hồ Thanh Minh và Lê Xuân Tú vào sân, Hai Long và Văn Quyết được thay ra.
80': Nguy hiểm! Friday dứt điểm chéo góc khiến thủ môn Quan Văn Chuẩn buộc phải đẩy bóng cứu thua cho Hà Nội FC, Văn Thuận băng vào đỡ bóng rồi chích mũi giày dứt điểm khiến Sade phải phá bóng ngay trên vạch vôi. Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, trọng tài xách định Văn Thuận đã dùng tay chơi bóng.
78': Không được! Iuval Sade tung ra cú sút xa về phía khung thành Ninh Bình nhưng bóng đi thiếu chính xác.
76': Không được! Lucao bật cao đánh đầu nhưng bóng đi không trúng khung thành Hà Nội FC.
72': Sút xa! Hoàng Đức quyết định sút xa nhưng bóng đập vào cầu thủ Hà Nội FC đổi hướng đi hết đường biên ngang.
68': Không được! Xuân Mạnh chỉnh bóng rồi sút xa nhưng bóng đi thiếu chính xác.
64': VÀOOOOOO !!!!! Hai Long "nhảy múa" trong vòng cấm trước hàng loạt cầu thủ Ninh Bình rồi chuyền cho Iuval Sade dứt điểm cận thành rất căng khiến thủ thành Đặng Văn Lâm không thể cản phá. Tỉ số trận đấu là Hà Nội FC 1-1 Ninh Bình.
63': Nguy hiểm! Văn Thuận ngoặt bóng trước vòng cấm rồi dứt điểm nhưng thủ thành Quan Văn Chuẩn đã bắt gọn bóng.
61': Không vào! Văn Quyết ra chân rất nhanh trong vòng cấm nhưng thủ thành Văn Lâm đã bay người cứu thua cho Ninh Bình.
55': Thẻ vàng! Công Nhật buộc phải phạm lỗi với Văn Thuận để tránh tình huống nguy hiểm. Trọng tài rút thẻ vàng với cầu thủ của Hà Nội FC.
48': Không được! Văn Quyết liên tục giả sút để xoay người dứt điểm trong vòng cấm. Tuy nhiên, cú sút cuối cùng của Văn Quyết bị Lê Phát lăn xả cản phá giải nguy cho Ninh Bình.
Hiệp hai bắt đầu! Ninh Bình có sự thay đổi người khi Quốc Việt và Văn Thuận vào sân, Ngọc Mỹ và Dụng Quang Nho rời sân.
Hiệp một kết thúc! Tỉ số của trận đấu đang là Hà Nội FC 0-1 Ninh Bình.
45': Bù giờ! Hiệp một có 1 phút bù giờ.
42': Không được! Lucao đi bóng xuống sát đáy biên rồi tạt bóng nhưng Trương Tiến Anh có pha đánh đầu với nên không thể tạo ra nguy hiểm về phía khung thành Hà Nội FC.
36': Không vào! Từ tình huống treo bóng ở vị trí phạt góc, Xuân Mạnh bật cao đánh đầu nhưng Hoàng Thái Bình cản phá bóng ngay trên vạch vôi cứu thua cho Ninh Bình.
34': Không được! Lucao có đường chuyền vượt tuyến để Lê Phát sử dụng tốc độ băng lên. Tuy nhiên, thủ thành Quan Văn Chuẩn đã băng ra ngoài vòng cấm để phá bóng tránh cho Hà Nội FC đối mặt với tình huống nguy hiểm.
31': Không được! Dụng Quang Nho nhận bóng ở sát đáy biên rồi trả ngược cho Lucao dứt điểm nhưng cú sút nhẹ nên không gây ra được khó khăn cho thủ thành Quan Văn Chuẩn.
28': Nguy hiểm! Từ quả tạt của Công Nhật, thủ thành Đặng Văn Lâm đấm hụt khiến bóng đi đến vị trí của Hai Long. Tuy nhiên, cầu thủ của Hà Nội FC không kịp dứt điểm cận thành để ghi bàn.
25': Kiểm tra phạt đền! Trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn tham khảo VAR sau đó xác định không có phạt đền.
21': Không được! Hai Long nhận bóng trong vòng cấm rồi lắc người xử lý nhằm tìm kiếm góc sút nhưng các cầu thủ Ninh Bình đã kịp thời ngăn chặn.
Tin bóng đá 30-10: Bóng đá Indonesia và Campuchia bỏ xa Việt Nam ở các giải châu Á
VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 30-10 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Bóng đá Indonesia và Campuchia bỏ xa Việt Nam trên bảng xếp hạng các giải đấu có đại diện tham dự Cúp C1 châu Á và Cúp C2 châu Á mùa giải 2026/27; Tâm điểm Hà Nội FC vs Ninh Bình ở vòng 6 V-League 2026/27…
16': VÀOOOOOOO !!!!! Sau pha bóng đập vào người bật ra của Sade Iuval khi nỗ lực phòng ngự, Lê Phát dứt điểm chìm hiểm hóc khiến Quan Văn Chuẩn không thể cứu thua. Tỉ số của trận đấu là Hà Nội FC 0-1 Ninh Bình.
15': Không vào! Lê Phát đẩy bóng một nhịp trong vòng cấm để qua người rồi bẻ lòng vào góc gần, bóng đi nhẹ nên Quan Văn Chuẩn đã kịp thời khép góc trong pha đối mặt để cứu thua cho Hà Nội FC.
13': Không vào! Từ tình huống phá bóng của cầu thủ Ninh Bình, Felida băng vào dứt điểm ngay từ sát vòng cấm nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
U23 Việt Nam chạm trán thử thách lớn trong dịp FIFA Days
VOV.VN - Trong dịp FIFA Days tháng 11/2026, U23 Việt Nam cũng đón nhận thử thách lớn từ các đối thủ mạnh tại giải đấu diễn ra ở Gia Lai.
9': Nguy hiểm! Ngọc Mỹ có pha dứt điểm vào cột gần từ sát vòng cấm nhưng thủ thành Quan Văn Chuẩn đã bắt gọn cứu thua cho Hà Nội FC.
8': Không được! Ninh Bình có tình huống rót bóng ra sau lưng hàng phòng ngự Hà Nội FC cho Lucao băng lên nhưng thủ thành Quan Văn Chuẩn đã kịp thời băng ra ngoài vòng cấm phá bóng.
5': Thế trận chặt chẽ! Trong những phút đầu trận, cả hai đội đều thi đấu thăm dò nhằm tìm ra khoảng trống ở hàng phòng ngự đối phương.
Trận đấu bắt đầu! Ninh Bình là đội giao bóng trước.
Lịch thi đấu Cúp C1 nữ châu Á 2026/2027: Đại diện Việt Nam gặp thách thức lớn
VOV.VN - Lịch thi đấu Cúp C1 nữ châu Á 2026/2027: Đại diện Việt Nam gặp thách thức lớn khi phải chạm trán các CLB đến từ Hàn Quốc và Triều Tiên.
Kết quả bóng đá hôm nay 30/10: U15 Việt Nam thua Hungary, xếp hạng 82 ở World Cup
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 30/10: U15 Việt Nam thua Hungary 2-3 và xếp hạng 82 chung cuộc ở U15 World Cup.
Vòng 6 V-League 2026/27 đón nhận diễn biến bất ngờ từ các khán đài
VOV.VN - Vòng 6 V-League 2026/27 đang có diễn biến đầy bất ngờ với sức hút đến từ những trận cầu đầy thú vị.
Bầu không khí sôi động trước trận đấu giữa Hà Nội FC vs Ninh Bình (Ảnh: Hoài Thương)
Lịch sử đối đầu giữa Thanh Hóa vs Hà Tĩnh trước vòng 6 V-League 2026/2027
VOV.VN - Thông tin lịch sử đối đầu giữa Thanh Hóa vs Hà Tĩnh trước vòng 6 V-League 2026/2027.
Nhập môn Pickleball: Hướng dẫn bài tập Drill để cải thiện kỹ năng trên bếp
VOV.VN - Hướng dẫn 2 bài tập Drill trong Pickleball qua những phân tích đơn giản và dễ hiểu từ Huy Mê Pick. Bên cạnh đó là những lưu ý quan trọng giúp người chơi cải thiện khả năng Dink, phản xạ trong các pha đua tốc độ và từng bước làm chủ khu vực bếp.
HLV Cristiano Roland: U17 Việt Nam tích luỹ kinh nghiệm quý giá cho World Cup
VOV.VN - Đánh giá về quá trình U17 Việt Nam chuẩn bị cho U17 World Cup 2026, HLV trưởng Cristiano Roland ghi nhận sự đồng hành của LĐBĐVN và nhấn mạnh ý nghĩa của việc đầu tư cho bóng đá trẻ đối với tương lai của bóng đá Việt Nam.
Hà Nội FC liệu có lặp lại lịch sử trước Ninh Bình?
VOV.VN - Trong bối cảnh đang gặp nhiều khó khăn, Hà Nội FC liệu có lặp lại lịch sử khi từng để thua Ninh Bình ngay trên sân nhà ở mùa giải trước.
Hà Nội FC nhận án phạt nặng trước cuộc đối đầu Ninh Bình ở vòng 6 V-League 2026/27
VOV.VN - Hà Nội FC nhận án phạt từ Ban Kỷ luật LĐBĐVN trước trận đấu gặp Ninh Bình ở vòng 6 V-League 2026/27 diễn ra lúc 19h30 ngày 30/10 trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội.
Tin bóng đá 26-10: HLV Harry Kewell không chỉ đạo Hà Nội FC ở vòng 6 V-League
VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 26-10 có những nội dung đáng chú ý sau đây: HLV Harry Kewell không chỉ đạo trực tiếp Hà Nội FC ở vòng 6 V-League; HLV Polking quyết tâm cùng CAHN gây bất ngờ trên đất Trung Quốc; Quả bóng Vàng 2026 khó đoán khi kết quả bình chọn được giữ kín…
Màn so tài giữa Hà Nội FC vs Ninh Bình được đánh giá là một trong những trận cầu đáng chú ý bậc nhất tại vòng 6 V-League 2026/27. Đây là hai đội bóng sở hữu nhiều tuyển thủ cũng như sở hữu lối chơi có bản sắc riêng của bóng đá Việt Nam.
Hà Nội FC đang ở thời điểm rất khó khăn khi vừa để thua Đà Nẵng ở vòng đấu trước, qua đó tiếp tục thể hiện phong độ không ổn định ở giai đoạn đầu mùa. Ngoài ra, đội bóng Thủ đô cũng đang khó khăn về lực lượng khi vắng Duy Mạnh và Hoàng Hên dài hạn do chấn thương, còn hậu vệ trẻ Anh Tiệp không thể ra sân trong trận đấu này do nhận thẻ đỏ ở trận gặp Đà Nẵng trước đó.
Trên băng ghế huấn luyện, HLV trưởng Harry Kewell không thể ra đường biên chỉ đạo trực tiếp do nhận thẻ đỏ cũng trong trận gặp Đà Nẵng. Bên cạnh đó, HLV thể lực Bruno Luis Inarra nhận án phạt vì phản ứng sau trận đấu. Đây cũng là yếu tố khiến Hà Nội FC gặp nhiều khó khăn trong trận đấu này.
Ninh Bình rất muốn giành chiến thắng ngay trên sân Hàng Đẫy như cách đã làm ở mùa giải trước (thắng 2-1). Đặc biệt sau trận thua CA TP.HCM, Ninh Bình cần một cú hích về mặt tâm lý để tiếp tục đua vô địch. Đối đầu với Hà Nội FC đang gặp khó khăn về nhiều mặt, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ hướng tới việc giành chiến thắng trong màn so tài này.
Trận đấu giữa Hà Nội FC vs Ninh Bình sẽ diễn ra vào 19h15 hôm nay 30/10 trên SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội).
Kết quả V-League: CLB CA TP.HCM thắng kịch tính Ninh Bình, Hà Nội FC thua Đà Nẵng
VOV.VN - Kết quả V-League 2026/2027 ngày 25/10, CLB CA TP.HCM thắng kịch tính 1-0 trong chuyến làm khách của Ninh Bình, Hà Nội FC thua Đà Nẵng 0-1 sau khi phải chơi thiếu người.