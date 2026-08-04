Trực tiếp Myanmar 4-2 Lào: Liên tiếp những bàn thắng được ghi
VOV.VN - Trực tiếp Myanmar vs Lào trong khuôn khổ vòng bảng ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 17h00 ngày 4/8 theo giờ Việt Nam.
Trực tiếp Myanmar vs Lào trong khuôn khổ vòng bảng ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 17h00 ngày 4/8.
Hiệp một kết thúc! Tỉ số của trận đấu đang là Myanmar 4-2 Lào.
45+6': VÀOOOOOO !!!!!! Trên chấm phạt đền, Maung Maung Lwin thực hiện thành công cú sút mang về bàn thắng. Tỉ số của trận đấu là Myanmar 4-2 Lào.
45+4': Phạt đền! Phetsivilay có pha phạm lỗi từ phía sau trong vòng cấm khi Than Paing có tình huống đối mặt thủ môn trong vòng cấm.
45': Bù giờ! Hiệp một của trận đấu có 4 phút bù giờ.
41': VÀOOOOOO !!!!! Từ tình huống đá phạt góc, Win Naing Tun ra chân rất nhanh ở cột gần khiến các cầu thủ Lào không kịp phản ứng. Tỉ số trận đấu là Myanmar 3-2 Lào.
40': Không vào! Win Naing Tun xoay người loại bỏ cầu thủ phòng ngự rổi căng ngang để Than Paing băng vào dứt điểm cận thành nhưng không trúng tâm bóng, các cầu thủ Lào đã chơi lăn xả để phá bóng ra giải nguy cho khung thành.
35': Nguy hiểm! Từ điểm đặt bóng gần vòng cấm chếch về cánh trái theo hướng tấn công của ĐT Myanmar, Maung Maung Lwin quyết định sút thẳng vào góc cao của cột hai nhưng thủ thành Lokphathip bay người đấm bóng cứu thua cho ĐT Lào.
33': Tạt sâu! Maung Maung Lwin có pha treo bóng vào vòng cấm nhưng hơi sâu, thủ thành Lokphathip của ĐT Lào đấm bóng giải nguy.
31': Không được! Maung Maung Lwin khống chế bóng lỗi ở gần khung thành ĐT Lào làm lỡ mất nhịp tấn công của ĐT Myanmar.
27': Không được! ĐT Myanmar đẩy cao đội hình sau khi bị gỡ hoà nhưng gặp nhiều khó khăn trước lối chơi chặt chẽ của ĐT Lào.
23': VÀOOOOOO !!!!! Sangvilay đi bóng ở cánh trái vượt qua Zwe Khant Min để vào vòng cấm, sau đó dứt điểm chân trái quyết đoán ở góc hẹp, bóng găm cao vào nóc lưới Myanmar. Tỉ số trận đấu là Myanmar 2-2 Lào.
20': VÀOOOOO !!!!! Từ pha căng ngang của đồng đội, Win Naing Tun sút hụt bóng cận thành nhưng vô tình trở thành động tác giả khiến thủ thành Lào bị lỡ đà, bóng từ từ lăn vào lưới trống. Tỉ số trận đấu là Myanmar 2-1 Lào.
17': VÀOOOOOOO !!!!! Nhận bóng ngay giữa vòng cấm, Bounxai xoay người thực hiện động tác giả rồi dứt điểm quyết đoán vào góc gần mang về bàn thắng cho ĐT Lào. Tỉ số trận đấu là Myanmar 1-1 Lào.
15': Không kịp! Lwin Moe Aung dứt điểm từ ngoài vòng cấm đập chân cầu thủ Lào, bóng đến vị trí của Than Paing trong vòng cấm nhưng lực đi hơi mạnh khiến tiền đạo này không kịp dứt điểm.
10': Nguy hiểm! Từ tình huống đá phạt góc của đồng đội, Lwin Moe Aung bật cao đánh đầu ngược nhưng bóng đi chệch khung thành.
7': Không được! ĐT Lào nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng chưa tạo ra được tình huống hãm thành nguy hiểm nào.
2': VÀOOOOO !!!!! Ngay ở phút thứ 2, Lwin Moe Aung nhận bóng trong khung cấm rồi dứt điểm chéo góc về phía cột hai khiến thủ thành Lào không thể cản phá. Tỉ số trận đấu là Myanmar 1-0 Lào.
Trận đấu bắt đầu! ĐT Lào là đội giao bóng trước.
Người hâm mộ tới sân từ sớm để cổ vũ cho trận đấu giữa hai đội tuyển Myanmar vs Lào (Ảnh: MFF)
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Trong khi đó, ĐT Myanmar nếu thắng trong trận đấu này vẫn có cơ hội lớn để cạnh tranh tấm vé vào bán kết. Với lợi thế sân nhà cùng thành tích đối đầu vượt trội, ĐT Myanmar được đánh giá nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng.
Trong 7 lần gặp nhau gần nhất, ĐT Myanmar chưa từng thua khi chạm trán ĐT Lào. Trong ba lần gặp nhau gần nhất tại ASEAN Cup (trước đó là AFF Cup), ĐT Myanmar có hai chiến thắng và một trận hoà khi gặp ĐT Lào.
Dù vậy, ĐT Myanmar không thể chủ quan khi các chiến thắng trước ĐT Lào thời gian gần đây đều không hề dễ dàng. Nếu không thể giành chiến thắng, cánh cửa đi tiếp của ĐT Myanmar sẽ rất hẹp khi phải làm khách trên sân của ĐT Thái Lan trong trận đấu cuối vòng bảng.
Trận đấu giữa hai đội tuyển Myanmar vs Lào sẽ diễn ra vào 17h00 ngày 4/8. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.
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