Trực tiếp Thể Công Viettel 0-5 Seoul FC: Đội chủ nhà gặp nhiều thử thách

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Màn so tài giữa Thể Công Viettel vs Seoul FC (Hàn Quốc) được đánh giá là cơ hội để một trong hai đội giành được chiến thắng đầu tiên tại cúp C2 châu Á mùa này. Thể Công Viettel mới giành được 1 điểm sau hai trận đấu vòng bảng, trong khi thành tích của Seoul FC còn đáng ngại hơn khi trải qua hai thất bại liên tiếp.

Trên thực tế, Seoul FC là một tập thể mạnh khi đang dẫn đầu bảng xếp hạng K-League. Tuy nhiên với việc tập trung đua vô địch để giành vé dự cúp C1 châu Á mùa sau, Seoul FC dường như không thực sự mặn mà ở đấu trường C2 châu Á.

Chỉ ba ngày sau chuyến làm khách của Thể Công Viettel, Seoul FC sẽ tiếp đón Incheon United tại K-League. Điều đó khiến Seoul FC sẽ phải cân nhắc để giữ sức cho các trụ cột. Đây cũng là cơ hội để Thể Công Viettel có được chiến thắng đầu tiên tại cúp C2 châu Á mùa này.