Trực tiếp Thể Công Viettel 0-5 Seoul FC: Đội chủ nhà gặp nhiều thử thách
VOV.VN - Trực tiếp Thể Công Viettel vs Seoul diễn ra vào 19h15 ngày 28/10 trong khuôn khổ vòng bảng cúp C2 châu Á 2026/27.
Trực tiếp Thể Công Viettel vs Seoul diễn ra vào 19h15 ngày 28/10 trong khuôn khổ vòng bảng cúp C2 châu Á 2026/27.
66': Thẻ đỏ! Yazan Al Arab phạm lỗi với Khuất Văn Khang và phải nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với thẻ đỏ. Seoul FC chỉ còn chơi với 10 người.
62': Không vào! Wesley Nata dứt điểm góc hẹp đầy nguy hiểm nhưng bóng đi chệch cột dọc.
60': Thay người! Doãn Ngọc Tân vào sân thay Đinh Viết Tú.
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54': VÀOOOOO !!!!! Babec căng ngang để Leonardo Ruiz xử lý khéo léo, xoay người dứt điểm nhanh cận thành mang về bàn thắng. Tỉ số trận đấu là Thể Công Viettel 0-5 Seoul FC.
51': Nguy hiểm! Cheon Seong Hoon hãm bóng bằng ngực trong vòng cấm nhưng ở tình huống dứt điểm đối mặt, cầu thủ này sút không trúng tâm bóng tạo điều kiện cho Văn Việt bắt gọn.
47': Không vào! Từ đường chuyền của Triệu Việt Hưng, Văn Tú băng vào dứt điểm từ sát vòng cấm nhưng bóng đi vọt xà ngang đầy đáng tiếc.
Hiệp hai bắt đầu!
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Hiệp một kết thúc! Tỉ số của trận đấu đang là Thể Công Viettel 0-4 Seoul FC.
45+1': Không vào! Tận dụng sai lầm của cầu thủ đối phương, Trung Hiếu băng vào lốp bóng qua đầu thủ môn Seoul FC nhưng bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc.
45': Bù giờ! Hiệp một có 2 phút bù giờ.
42': Nguy hiểm! Seoul FC có tình huống phối hợp trong vòng cấm để Cho Young Wook dứt điểm cận thành nhưng thủ thành Văn Việt đã kịp thời băng ra khép góc cản phá.
37': Bóng dội xà ngang! Leonardo Ruiz dứt điểm vào góc gần nhưng bóng đập trúng xà ngang Thể Công Viettel.
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35': VÀOOOOO !!!!! Moon Seon Min băng xuống ở cánh phải rồi căng ngang vào vòng cấm để Cho Young Wook thoải mái dứt điểm ghi bàn. Tỉ số trận đấu là Thể Công Viettel 0-4 Seoul FC.
30': VÀOOOOOO !!!! Bóng được tạt về cột hai để Leonardo Ruiz đánh đầu chuyền cho Hwang Do Yun băng vào đánh đầu cận thành ghi bàn. Tỉ số của trận đấu là Thể Công Viettel 0-3 Seoul FC.
26': Không được! Seoul FC có tình huống treo bóng từ vị trí phạt góc nhưng các cầu thủ Thể Công Viettel đã phá bóng ra.
21': VÀOOOOO !!!!! Anderson Oliveira hãm bóng bằng ngực đẩy bóng một nhịp trong vòng cấm rồi dứt điểm nhanh vào góc cao khung thành khiến thủ thành Văn Việt không thể cản phá. Tỉ số của trận đấu là Thể Công Viettel 0-2 Seoul FC.
19': Nguy hiểm! Từ tình huống bóng hai, Văn Tú hãm bóng bằng ngực ở ngoài vòng cấm rồi dứt điểm ngay nhưng bóng đi không trúng khung thành Seoul FC.
16': Không có phạt đền! Romario ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài xác định không có lỗi của cầu thủ bên phía Seoul FC.
13': Nguy hiểm! Cho Young Wook đi bóng vào vòng cấm rồi dứt điểm sệt chéo góc nhưng thủ thành Văn Việt kịp thời đổ người bắt gọn bóng.
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8': VÀOOOOO !!!!! Từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Anderson Oliveira băng xuống rất nhanh rồi chuyền vào để Moon Seon Min thoải mái dứt điểm trong vòng cấm mang về bàn thắng. Tỉ số của trận đấu là Thể Công Viettel 0-1 Seoul FC.
6': Không được! Rimario thử sức với cú sút xa từ khoảng cách gần 30 mét nhưng bóng đi nhẹ và chệch khung thành Seoul FC.
3': Nguy hiểm! Từ đường mớm bóng của đồng đội, Babec tung ra cú sút ngay từ sát vòng cấm nhưng bóng đi cao so với khung thành Thể Công Viettel.
Trận đấu bắt đầu! Seoul FC là đội giao bóng trước.
Các cầu thủ Thể Công Viettel đã đến sân để chuẩn bị cho trận đấu với Seoul FC (Ảnh: Thể Công Viettel)
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