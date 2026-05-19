Trực tiếp U17 Nhật Bản 0-1 U17 Uzbekistan: Thế trận hấp dẫn
VOV.VN - Trực tiếp u17 Nhật Bản vs U17 Uzbekistan trong khuôn khổ bán kết U17 châu Á 2026 diễn ra vào lúc 22h ngày 19/5.
56': PHẠT GÓC !!! U17 Nhật Bản đá phạt góc, nhưng không làm khó được hàng thủ U17 Uzbekistan. Đội bóng áo xanh đang tạo ra sức ép lớn lên phần sân của đối phương.
53': KHÔNG ĐƯỢC !!! U17 Nhật Bản tấn công bên cánh trái, bóng được tạt vào vòng cấm để Ezemuokwe đánh đầu, nhưng bóng đi không trúng đích. U17 Nhật Bản vẫn bế tắc trước lối chơi chặt chẽ của nhà đương kim vô địch.
50': Những phút đầu hiệp 2, U17 Nhật Bản chủ động đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng U17 Uzbekistan vẫn thi đấu với cự ly đội hình tốt nên khiến đội bóng của HLV Shingi Ono gặp khó.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! U17 Uzbekistan tạm dẫn 1-0 U17 Nhật Bản.
45+4': CHẤN THƯƠNG !!! Tsuneyoshi dính chấn thương phải rời sân bằng cáng.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.
42': KHÔNG ĐƯỢC !!! U17 Uzbekistan tấn công bên cánh phải, bóng được phất dài cho Sadirjonov bứt tốc, nhưng không thành công.
39': Sau khi có bàn mở tỉ số, U17 Uzbekistan đang thi đấu rất tốt, kiểm soát thế trận và gây ra nhiều khó khăn cho U17 Nhật Bản.
36': PHẠT GÓC !!! U17 Uzbekistan đá phạt góc bên cánh trái, Erkinov treo bóng quá mạnh nên không gây ra được sự nguy hiểm cho khung thành của U17 Nhật Bản.
33': Các đội vừa được trọng tài cho nghỉ ít phút để tiếp nước.
28': VÀO VÀO VÀO !!! Aliyev được giao trọng trách sút phạt 11m, cầu thủ này đánh lừa thủ môn U17 Nhật Bản để mở tỉ số trận đấu cho U17 Uzbekistan.
26': PHẠT ĐỀN !!! Ravshanbekov đi bóng xâm nhập vòng cấm địa của U17 Nhật Bản buộc Ezemuokwe phải phạm lỗi, U17 Uzbekistan được hưởng 11m. Trung vệ của U17 Nhật Bản nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng.
24': KHÔNG THÀNH CÔNG !!! U17 Nhật Bản phản công nhanh, bóng được chuyền cho Kimura bên cánh trái, nhưng pha đẩy bóng tốc độ của cầu thủ này đã không vượt qua được hậu vệ đối phương.
21': KHÔNG VÀO !!! Rakhimov tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, nhưng không làm khó được thủ môn Oshita bên phía U17 Nhật Bản.
19': ĐÁNG TIẾC !!! U17 Uzbekistan tấn công trung lộ, nhưng đường chuyền cuối cùng của Aliyev lại không tốt nên đã bị hậu vệ U17 Nhật Bản truy cản thành công.
17': TRUY CẢN TỐT !!! U17 Uzbekistan tấn công bên cánh trái, nhưng Motosuna đã xoạc bóng chuẩn xác khiến cho Sadirjonov không thể xâm nhập vòng cấm địa. U17 Nhật Bản vẫn đang thi đấu rất tập trung.
13': KHÔNG ĐƯỢC !!! U17 Nhật Bản tấn công bên cánh phải, nhưng Mamatov đã băng về kịp thời hóa giải thành công. U17 Nhật Bản đang kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương.
9': Tuyến tiền vệ của U17 Nhật Bản chuyền hỏng, nhưng U17 Uzbekistan lại phản công không tốt nên đã bị hàng thủ đối phương dễ dàng hóa giải thành công.
8': PHẠT GÓC !!! U17 Nhật Bản đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, bóng được treo vào vòng cấm U17 Uzbekistan, nhưng không làm khó được hàng thủ đối phương.
6': THẺ VÀNG !!! Mamatov nhận thẻ vàng sau khi phạm lỗi với Tsuneyoshi.
5': Hai đội đang thi đấu thăm dò nên chưa tạo ra được cơ hội ghi bàn thực sự nguy hiểm. U17 Nhật Bản chủ động kiểm soát bóng, nhưng chưa làm khó được hàng thủ của đối phương.
2': KHÔNG VÀO !!! U17 Uzbekistan tổ chức tấn công bên cánh trái, bóng được luân chuyển vào vòng cấm địa, nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại không chuẩn xác.
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
AFC phân bổ suất dự cúp châu lục, bóng đá Việt Nam có 2 suất
VOV.VN - Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa chính thức công bố bảng xếp hạng các nền bóng đá cấp CLB nam sau khi mùa giải 2025/26 khép lại. Với tổng điểm tích lũy 38.020, bóng đá Việt Nam cán đích ở vị trí thứ 15 toàn châu lục.
Bốc thăm U17 World Cup 2026: Nín thở chờ đối thủ U17 Việt Nam
VOV.VN - Ngày 21/5 tới đây, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) sẽ chính thức tiến hành lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U17 World Cup 2026.
U17 Uzbekistan tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những nền bóng đá trẻ hàng đầu châu Á khi giành vé vào bán kết đầy thuyết phục. Đội bóng Trung Á thể hiện phong độ ấn tượng với những chiến thắng trước U17 Australia và U17 Hàn Quốc, qua đó cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về chuyên môn cũng như bản lĩnh thi đấu. Lối chơi của U17 Uzbekistan mang đậm tính kỷ luật, đề cao khả năng kiểm soát bóng và phối hợp nhóm nhỏ kỹ thuật.
Tuy nhiên, thử thách dành cho U17 Uzbekistan ở bán kết sẽ vô cùng lớn khi đối thủ là ứng cử viên vô địch U17 Nhật Bản. Đại diện Đông Á thể hiện sức mạnh vượt trội với chuỗi 4 trận toàn thắng trên hành trình vào bán kết. Ở tứ kết, U17 Nhật Bản dễ dàng vùi dập U17 Tajikistan với tỷ số 5-0, qua đó khẳng định sức mạnh toàn diện.
Không chỉ sở hữu hàng công bùng nổ, U17 Nhật Bản còn duy trì sự cân bằng giữa công và thủ nhờ khả năng giữ cự ly đội hình cực tốt. Nếu U17 Uzbekistan nổi bật bởi tính tổ chức và sự chặt chẽ, thì U17 Nhật Bản cho thấy đẳng cấp cao hơn nhờ lối chơi hài hòa, hiệu quả và giàu tính đột biến.
Trực tiếp u17 Nhật Bản vs U17 Uzbekistan trong khuôn khổ bán kết U17 châu Á 2026 diễn ra vào lúc 22h ngày 19/5.
Bốc thăm U17 World Cup 2026: Nín thở chờ đối thủ U17 Việt Nam
VOV.VN - Ngày 21/5 tới đây, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) sẽ chính thức tiến hành lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U17 World Cup 2026.