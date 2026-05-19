Trực tiếp U17 Nhật Bản 0-1 U17 Uzbekistan: Thế trận hấp dẫn

U17 Uzbekistan tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những nền bóng đá trẻ hàng đầu châu Á khi giành vé vào bán kết đầy thuyết phục. Đội bóng Trung Á thể hiện phong độ ấn tượng với những chiến thắng trước U17 Australia và U17 Hàn Quốc, qua đó cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về chuyên môn cũng như bản lĩnh thi đấu. Lối chơi của U17 Uzbekistan mang đậm tính kỷ luật, đề cao khả năng kiểm soát bóng và phối hợp nhóm nhỏ kỹ thuật.

Tuy nhiên, thử thách dành cho U17 Uzbekistan ở bán kết sẽ vô cùng lớn khi đối thủ là ứng cử viên vô địch U17 Nhật Bản. Đại diện Đông Á thể hiện sức mạnh vượt trội với chuỗi 4 trận toàn thắng trên hành trình vào bán kết. Ở tứ kết, U17 Nhật Bản dễ dàng vùi dập U17 Tajikistan với tỷ số 5-0, qua đó khẳng định sức mạnh toàn diện.

Không chỉ sở hữu hàng công bùng nổ, U17 Nhật Bản còn duy trì sự cân bằng giữa công và thủ nhờ khả năng giữ cự ly đội hình cực tốt. Nếu U17 Uzbekistan nổi bật bởi tính tổ chức và sự chặt chẽ, thì U17 Nhật Bản cho thấy đẳng cấp cao hơn nhờ lối chơi hài hòa, hiệu quả và giàu tính đột biến.