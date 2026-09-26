Trực tiếp Việt Nam 0-0 Philippines FIFA ASEAN Cup 2026: Đội hình siêu mạnh

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Tuyển Việt Nam tự tin hướng tới chiến thắng trước Philippines trong trận mở màn FIFA ASEAN Cup 2026, diễn ra lúc 19h30 ngày 26/9 trên sân Si Jalak Harupat, Bandung, Indonesia.

Sau đúng một tháng kể từ khi bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam tiếp tục bước vào một hành trình mới với nhiều thử thách tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Đây là lần đầu FIFA tổ chức giải đấu này, vì vậy các đội tuyển đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đặt mục tiêu cạnh tranh ngôi vô địch và cần giành kết quả thuận lợi ngay trong trận ra quân.

So với đội hình từng đăng quang ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam có một số thay đổi nhân sự. Nhiều cầu thủ vắng mặt vì những lý do bất khả kháng, chủ yếu liên quan đến chấn thương, như Văn Vĩ, Thành Chung, Quang Hải hay Đặng Văn Lâm.

HLV Kim Sang Sik tự tin trước trận đấu (Ảnh: Hoài Thương).

Thay vào đó, HLV Kim Sang Sik trao cơ hội cho hai tân binh Việt kiều Nguyễn Adou Leygley Minh và Williams Minh Hoàng. Ngô Đăng Khoa cũng trở lại đội tuyển, trong khi Minh Khoa nhận được sự kỳ vọng ở tuyến giữa.

Về cơ bản, tuyển Việt Nam nhiều khả năng vẫn duy trì bộ khung từng giúp đội tuyển đăng quang ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik có thể trao cơ hội cho những gương mặt mới khi trận đấu diễn ra thuận lợi, qua đó đánh giá khả năng thích nghi và mức độ phù hợp của từng cầu thủ với hệ thống chiến thuật.

Trong khung thành, Patrick Lê Giang nhiều khả năng được lựa chọn. Bộ ba trung vệ gồm Xuân Mạnh, Adou Leygley Minh và Việt Anh có thể đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ cầu môn, trong khi Tiến Anh và Cao Quang Vinh hoạt động ở hai hành lang.

Ở tuyến giữa, nếu Hoàng Đức chưa đạt trạng thái thể lực và phong độ tốt nhất, HLV Kim Sang Sik có thể sử dụng Thành Long đá cặp với Minh Khoa. Phía trên, Hoàng Hên, Xuân Son và Đình Bắc được kỳ vọng tạo sức ép lên hàng phòng ngự Philippines.

Philippines thay đổi mạnh lực lượng

Khác với tuyển Việt Nam, Philippines có sự thay đổi đáng kể về lực lượng khi gần một nửa đội hình so với ASEAN Cup 2026 được thay thế. HLV Carles Cuadrat triệu tập nhiều cầu thủ Philippines đang thi đấu tại châu Âu, Mỹ và các giải đấu hàng đầu châu Á nhằm tăng sức cạnh tranh tại bảng đấu có Việt Nam và Thái Lan.

Đáng chú ý, hàng công Philippines sở hữu tiền đạo Bjorn Martin Kristensen, người hiện khoác áo KFUM Oslo tại Na Uy. Ngoài ra, Andre Leipold của SC Verl (Đức), Jarveu Gayoso của Penang FC (Malaysia) và Sebastian Rasmussen của Hobro IK II (Na Uy) cũng là những phương án đáng chú ý trên hàng công.

Philippines được đánh giá thấp hơn tuyển Việt Nam về tương quan lực lượng, nhưng đội bóng này vẫn có khả năng gây nhiều khó khăn cho đối thủ. Lối chơi thiên về bóng dài và bóng bổng có thể tạo ra những tình huống nguy hiểm, đặc biệt khi tuyển Việt Nam mất một số cầu thủ giàu kinh nghiệm.

Vì vậy, thầy trò HLV Kim Sang Sik cần duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu, đồng thời hạn chế những tình huống cố định và các pha bóng bổng trước khung thành Patrick Lê Giang.

Tuyển Việt Nam hướng tới 3 điểm

Tuyển Việt Nam dành sự tôn trọng cao nhất cho Philippines nhưng có cơ sở để hướng tới chiến thắng trong trận mở màn. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Việt Nam thắng 4 và hòa 1 trước Philippines.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik cần phát huy khả năng kiểm soát bóng, tổ chức tấn công chủ động và tận dụng tốt những cơ hội tạo ra. Nếu thi đấu đúng sức, Đình Bắc cùng các đồng đội có thể hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Philippines diễn ra lúc 19h30 ngày 26/9 trên sân Si Jalak Harupat, Bandung, Indonesia.