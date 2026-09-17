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TRỰC TIẾP Việt Nam 0-5 Nhật Bản: Bàn thắng sớm đầu hiệp hai

Thứ Năm, 18:42, 17/09/2026
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VOV.VN - TRỰC TIẾP Việt Nam vs Nhật Bản môn bóng đá nữ ASIAD 2026 diễn ra vào lúc 17h30 hôm nay 17/9 trên sân vận động Shizuoka, Nhật Bản (theo giờ Việt Nam).

Xin chào quý độc giả của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đã đến với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu bóng đá giữa Việt Nam vs Nhật Bản thuộc lượt trận 2 bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026 diễn ra vào lúc 17h30 hôm nay 17/9 trên sân vận động Shizuoka, Nhật Bản (theo giờ Việt Nam). 

18:45

56': TÁO BẠO !!! Hải Yến quyết định tung cú sút từ rất xa nơi giữa sân, tuy nhiên bóng đi thiếu chính xác và không thể gây khó khăn cho thủ môn Asano Natsumi của Nhật Bản.

18:41

52' VÀO VÀO VÀO !!! Việt Nam 0-5 Nhật Bản

Xuất phát từ đường căng ngang vào vòng cấm của đồng đội, Kamiya Chiina chọn đúng vị trí để dứt điểm 1 chạm cận thành đánh bại thủ thành Kim Thanh, nâng tỉ số lên 5-0 cho Nhật Bản.

18:39

49': NGUY HIỂM !!! Hoàng Thị Loan xử lý lóng ngóng làm mất bóng vào chân Nishio Hanon. Cầu thủ khoác áo số 21 của Nhật Bản sau đó quyết định đi bóng thẳng vào vòng cấm của Việt Nam sau đó tung cú sút sệt nhưng thiếu lực và thủ môn Kim Thanh ôm gọn thành công.

18:34

46': HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!

18:33
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Hiệp 1 khép lại với lợi thế 4 bàn cho chủ nhà Nhật Bản.
18:20

45+3': KHÉP LẠI HIỆP 1 !!! Nhật Bản tạm thời dẫn trước Việt Nam 4-0.

18:19

45+3': VÀO OOO !!! Việt Nam 0-4 Nhật Bản

Hamada Megu chọn vị trí tốt trong vòng cấm rồi bật cao đánh đầu đưa bóng đi vào góc cao khung thành tuyển nữ Việt Nam khiến thủ môn Kim Thanh bó tay. Tỉ số là 4-0 cho Nhật Bản.

18:15

43': PHẢN LƯỚI ĐÁNG TIẾC !!! Việt Nam 0-3 Nhật Bản

Trong một nỗ lực phá bóng từ tình huống treo bóng của đối thủ vào vòng cấm của tuyển nữ Việt Nam, Cù Thị Huỳnh Như bay người đánh đầu nhưng lại đưa bóng đi thẳng vào khung thành của Kim Thanh. Tỉ số là 0-3 cho Nhật Bản.

18:11

40': KHÔNG ĐƯỢC !!! Ngân Thị Vạn Sự nhận đường chuyền từ Vũ Thị Hoa, sau đó khống chế bóng gọn gàng trong vòng cấm Nhật Bản. Tuy nhiên, Vạn Sự sau đó bị mất đà và không thể dứt điểm thành công. Thủ môn Asano Natsumi kịp thời lao ra để hóa giải tình huống.

18:09

38': KHÔNG VÀO !!! Takarada Saori nhận bóng trong tư thế trống trải ở ngoài vòng cấm của tuyển nữ Việt Nam, sau đó cầu thủ này quyết định dứt điểm đưa bóng đi mạnh nhưng lại chệch cột dọc của thủ môn Kim Thanh.

18:03

33': KHÔNG ĐƯỢC !!! Kamiya Chiina xoay xở tốt trong vòng vây của 3 cầu thủ Việt Nam, sau đó tung cú dứt điểm bằng chân trái nhưng bóng đi vọt xà khung thành của thủ môn Kim Thanh.

18:00

30': Trong những phút vừa qua, các cô gái tuyển nữ Việt Nam đã chủ động đẩy cao đội hình chơi pressing chặt chẽ hơn, thay vì lùi sâu đội hình như quãng đầu thời gian hiệp 1. Dù vậy, chủ nhà Nhật Bản vẫn thi đấu hết sức tập trung và chưa để lộ sơ hở.

17:58
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Cổ động viên của tuyển nữ Nhật Bản trên khán đài sân vận động Shizuoka. (Ảnh: FAT)
17:55

24': TIẾC NUỐI !!! Vũ Thị Hoa xử lý khéo léo ở khu vực giữa sân trước khi thả đường chọc khe vào trung lộ cho Trúc Hương băng lên từ phía sau. Tuy vậy, Trúc Hương đã không đủ thể lực để chiếm lợi thế trước trung vệ của Nhật Bản, khiến tình huống trôi qua tiếc nuối.

17:51

19': VÀO VÀO VÀO !!! Việt Nam 0-2 Nhật Bản

Từ tình huống đá phạt góc bên phía cánh phải theo hướng tấn công, Shiokoshi Yuzuho nhận bóng ở rìa vòng cấm rồi tung cú sút sệt, bóng khẽ chạm chân Hoàng Thị Loan gây đổi hướng làm bó tay thủ môn Kim Thanh. Tỉ số lúc này là 2-0 cho Nhật Bản.

17:49

18': KHÔNG VÀO !!! Takarada Saori bật cao đánh đầu đưa bóng đi sát cột dọc nhưng thủ môn Kim Thanh tiếp tục thi đấu tập trung để cản phá thành công.

17:47

17': NỖ LỰC !!! Tuyển nữ Việt Nam sau khi nhận bàn thua vẫn thi đấu kiên cường, không nóng vội, tiếp tục triển khai lối đá phòng ngự phản công, kéo thấp đội hình để chờ những sơ hở từ đối thủ.

17:44

12': VÀO VÀO VÀO !!! Việt Nam 0-1 Nhật Bản

Kamiya Chiina xử lý bóng khéo léo nơi rìa vòng cấm của ĐT nữ Việt Nam trước khi tung cú sút đưa bóng đi căng vào góc gần, đánh bại thủ môn Kim Thanh, mở tỉ số cho ĐT nữ Nhật Bản. 

17:41

10': HOAN HÔ KIM THANH !!! Trúc Hương để mất bóng ở khu vực ngoài vòng cấm, tạo cơ hội cho cầu thủ nữ Nhật Bản tung cú dứt điểm đưa bóng đi căng vào sát cột dọc khung thành ĐT nữ Việt Nam, tuy nhiên thủ thành Kim Thanh đã chơi tập trung để đẩy bóng thành công. 

17:37

5': KHÔNG VÀO !!! Takarada Saori khéo léo thoát xuống xâm nhập vòng cấm của ĐT nữ Việt Nam sau đó tung cú dứt điểm vào góc xa, bóng đi qua tầm với của thủ môn Kim Thanh nhưng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

17:35

4': Trong những phút đầu trận, các cầu thủ Nhật Bản dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm, trong khi tuyển nữ Việt Nam chủ động lùi sâu đội hình để chơi phòng ngự phản công.

17:31

1': TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!! Các cầu thủ đội chủ nhà Nhật Bản ra sân trong trang phục áo trắng quần xanh và nắm quyền giao bóng trước, trong khi dàn cầu thủ tuyển nữ Việt Nam xuất phát với trang phục áo đỏ quần đỏ. 

16:45
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Đội hình xuất phát của ĐT nữ Việt Nam.
16:40
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16:34
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Danh sách đăng ký thi đấu của ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Nhật Bản.
08:44

ĐT nữ Việt Nam "đội mưa" tập luyện, quyết tâm gây bất ngờ trước Nhật Bản

Để chuẩn bị cho trận đấu với Nhật Bản tại lượt trận 2 bảng E bóng đá nữ ASIAD 2026, ĐT nữ Việt Nam đã có buổi tập tại Iwata Sport Exchange Village Yumeria Ball Stadium trong điều kiện trời mưa, nhiệt độ khoảng 22-23 độ C.

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Ảnh: VFF

Do thời tiết không thuận lợi, buổi tập được rút ngắn, với trọng tâm là các nội dung chiến thuật nhằm chuẩn bị cho cuộc đối đầu với ĐT nữ Nhật Bản tại lượt trận thứ hai bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026.

Dù thời tiết không thuận lợi, các cầu thủ vẫn thể hiện tinh thần tập luyện tích cực, chủ động bảo ban và hỗ trợ nhau trong từng nội dung. Ban huấn luyện cũng điều chỉnh giáo án phù hợp, tập trung vào những yêu cầu chiến thuật và phương án vận hành lối chơi trước đối thủ Nhật Bản.

Bên cạnh thời gian trên sân, các cầu thủ cùng ban huấn luyện cũng dành thời gian xem video, nghiên cứu đối thủ, qua đó nắm bắt đặc điểm lối chơi và những tình huống có thể xuất hiện trong trận đấu. Từ những phân tích này, toàn đội tiếp tục điều chỉnh cách tiếp cận và hoàn thiện sự phối hợp giữa các tuyến.

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Ảnh: VFF

Trong thời gian thi đấu tại ASIAD 2026, ĐT nữ Việt Nam cũng duy trì chế độ sinh hoạt phù hợp với lịch thi đấu từng trận. Việc phân bổ thời gian tập luyện, nghỉ ngơi và phục hồi được chú trọng, giúp các cầu thủ giữ trạng thái thể lực và sự tập trung tốt nhất cho từng cuộc so tài. 

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Ảnh: VFF
08:39

Sau cú sảy chân trước Đài Bắc Trung Hoa, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc không còn nhiều lựa chọn ngoài việc chơi một trận đấu kỷ luật, chặt chẽ và chấp nhận thử thách cực đại mang tên Nhật Bản.

Thất bại 1-2 ở trận ra quân không chỉ khiến đội tuyển nữ Việt Nam rơi xuống vị trí thứ 3 bảng E, mà còn phơi bày hàng loạt vấn đề tồn tại từ trước. Đó là sự thiếu ổn định trong tổ chức phòng ngự, những khoảng trống lộ ra khi bị gây sức ép và khả năng duy trì cự ly đội hình chưa thực sự hợp lý. Khi đối đầu một đối thủ có tốc độ, kỹ thuật và khả năng khai thác không gian tốt như Nhật Bản, những điểm yếu này nếu không được khắc phục sẽ nhanh chóng bị trừng phạt.

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ĐT nữ Việt Nam nhận thất bại 1-2 trước Đài Bắc Trung Hoa ở trận ra quân. (Ảnh: VFF)

Nhật Bản không chỉ là đội mạnh nhất bảng E mà còn là ứng viên hàng đầu cho tấm HCV. Đội tuyển nữ Nhật Bản bước vào giải với lợi thế sân nhà, lực lượng đồng đều và phong cách chơi bóng hiện đại, nơi tốc độ và kỹ thuật được đẩy lên mức tối đa. Trước Thái Lan, họ đã phô diễn sức mạnh tấn công đáng sợ, với những pha lên bóng nhanh, chính xác và gần như không cho đối thủ cơ hội thở.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách Nhật Bản khai thác khoảng trống. Không cần kiểm soát bóng quá lâu, họ vẫn có thể tạo ra khác biệt chỉ bằng vài đường chuyền mang tính sát thương cao. Với một hàng thủ còn nhiều lỗ hổng như Việt Nam, đây rõ ràng là mối đe dọa thường trực.

Lịch sử đối đầu cũng không mang lại nhiều sự lạc quan. Trong hơn một thập kỷ qua, đội tuyển nữ Việt Nam chưa từng có điểm trước Nhật Bản, thậm chí phần lớn là những thất bại với cách biệt đáng kể. Điều đó phản ánh khoảng cách trình độ vẫn còn tồn tại, đặc biệt ở khả năng kiểm soát thế trận và xử lý trong không gian hẹp.

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Ảnh: VFF

Trong thế trận nhiều khả năng phải lùi sâu, cơ hội của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đến từ những tình huống chuyển trạng thái. Khi Nhật Bản dâng cao đội hình, khoảng trống phía sau hàng thủ của họ sẽ là nơi Việt Nam có thể khai thác nếu đủ tỉnh táo và chính xác trong từng đường chuyền.

Đây cũng là lúc vai trò của những cầu thủ giàu tốc độ như Thanh Nhã trở nên đặc biệt quan trọng. Với khả năng bứt tốc và xử lý trong không gian hẹp, Thanh Nhã có thể trở thành mũi khoan tạo đột biến trong những pha phản công hiếm hoi. Vấn đề nằm ở chỗ, để những tình huống như vậy xuất hiện, đội tuyển nữ Việt Nam cần giữ được sự tỉnh táo và không để trận đấu trôi quá nhanh theo nhịp của đối thủ.

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Thanh Nhã được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng ở màn so tài với ĐT nữ Nhật Bản. (Ảnh: VFF)

Phát biểu trước trận, HLV Hoàng Văn Phúc thừa nhận đội sẽ phải chơi phòng ngự, nhưng là phòng ngự có tổ chức và chủ động. Điều này cho thấy ban huấn luyện đã xác định rõ thực tế, thay vì mạo hiểm chơi đôi công. Một thế trận chặt chẽ, kiên nhẫn chờ đợi sai lầm của đối phương có thể không mang lại sự hấp dẫn, nhưng lại là con đường khả dĩ nhất để nuôi hy vọng có điểm.

Tinh thần cũng sẽ là yếu tố quan trọng. Sau thất bại ở trận mở màn, áp lực là điều không thể tránh khỏi, nhưng nếu biết cách biến áp lực thành động lực, đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra một bộ mặt khác.

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Ảnh: VFF

Nhìn tổng thể, đây vẫn là trận đấu mà Nhật Bản nắm nhiều lợi thế hơn về mọi mặt. Nhưng trong bóng đá, không phải lúc nào đội mạnh hơn cũng dễ dàng đạt được điều mình muốn. Nếu giữ được sự tập trung, hạn chế sai lầm và tận dụng tốt những cơ hội hiếm hoi, đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có thể khiến đối thủ phải trải qua một trận đấu không hề dễ dàng.

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TRỰC TIẾP Việt Nam vs Nhật Bản môn bóng đá nữ ASIAD 2026
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