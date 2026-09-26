Trực tiếp Việt Nam 1-0 Philippines FIFA ASEAN Cup 2026: Đình Bắc ghi bàn
VOV.VN - Trực tiếp Việt Nam vs Philippines trong khuôn khổ bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 19h30 hôm nay 26/9.
45': PHẠT GÓC !!! ĐT Việt Nam được hưởng 2 quả phạt góc liên tiếp bên cánh phải, nhưng không làm khó được hàng thủ đối phương.
43': PHẠT GÓC !!! Philippines đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, Kristensen có cơ hội dứt điểm, nhưng bóng đi cao hơn khung thành đối phương.
42': NGUY HIỂM !!! Lê Giang bắt bóng hụt từ pha treo bóng của đồng đội, may mắn cho thủ môn này là đồng đội của anh đã kịp thời phá bóng giải nguy trước khi cầu thủ đối phương băng vào dứt điểm.
41': ĐÁ PHẠT !!! Philippines đá phạt trực tiếp, Schneider bấm bóng vào vòng cấm địa của Việt Nam, nhưng thủ môn Lê Giang đã ôm gọn.
38': Philippines đang nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng Việt Nam vẫn đang chơi chặt chẽ, bọc lót cho nhau rất tốt.
33': KHÔNG ĐƯỢC !!! Philippines tấn công bên cánh phải, bóng được phất dài cho Gayoso tăng tốc, nhưng do sân trơn, bóng lăn nhanh nên cầu thủ này đã không theo kịp bóng.
30': ĐÁ PHẠT !!! Tiến Anh đá phạt, bóng được treo vào vòng cấm Philippines, nhưng hậu vệ đối phương đá phá bóng giải nguy thành công.
25': VÀO VÀO VÀO !!! Minh Hoàng có cơ hội trong vòng cấm địa, tiền đạo này căng ngang bóng đập chân hậu vệ đối phương bật ra tìm đúng đến vị trí trí của Đình Bắc, tiền đạo của CAHN dứt điểm chuẩn xác, ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu.
25': PHẠT GÓC !!! Philippines đá phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng Xuân Mạnh đã giải nguy thành công.
22': XÀ NGANG CỨU THUA !!! Schneider tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa đánh bại Lê Giang, nhưng may mắn là xà ngang đã cứu thua cho Việt Nam.
20': Philippines đang chủ động dâng cao đội hình, kiểm soát bóng và tấn công về phía khung thành của Lê Giang. Gayoso có cơ hội trong vòng cấm, nhưng may mắn cho Việt Nam là cầu thủ này sút không trúng tâm bóng.
16': SÚT XA !!! Lê Phạm Thành Long có bóng trước vòng cấm địa, tiền vệ này tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi không khó nên bị thủ môn Mendoza Kevin Ray ôm gọn.
14': KHÔNG ĐƯỢC !!! Đình Bắc đẩy bóng tốc độ bên cánh phải, nhưng không vượt qua được Tabinas Jefferson. Tiền đạo thuộc biên chế CAHN đang bị đối phương theo kèm rất chặt.
12': KHÔNG VÀO !!! Kristensen đánh đầu từ pha tạt bóng của đồng đội bên cánh phải, nhưng trước tác động của hậu vệ bên phía Việt Nam nên cầu thủ của Philippines đã không thể dứt điểm đưa bóng trúng đích.
10': Sau quãng thời gian đầu thăm dò, ĐT Việt Nam đang chủ động kiểm soát bóng và tổ chức tấn công vây hãm khung thành của Philippines, nhưng bàn thắng vẫn chưa đến.
8': NGUY HIỂM !!! Tiến Anh tạt bóng rất tốt từ bên cánh phải vào vòng cấm của Philippines, nhưng hậu vệ đối phương đã nỗ lực hóa giải thành công. Hai đội đang thi đấu cởi mở và tạo ra thế trận hấp dẫn.
6': KHÔNG VÀO !!! Leipold Andre có bóng trong vòng cấm địa, cầu thủ này tung cú dứt điểm bằng chân trái, nhưng bóng đi chệch khung thành của Lê Giang.
6': KHÔNG ĐƯỢC !!! Hoàng Hên có bóng ở trung lộ, tiền vệ của Hà Nội FC bấm bóng cho Đình Bắc xâm nhập vòng cấm địa, nhưng hàng thủ đối phương đã đoán được ý đồ và hóa giải thành công.
4': PHẠM LỖI !!! Bailey Zico phạm lỗi với Minh Hoàng trước vòng cấm địa, ĐT Việt Nam được hưởng quả phạt trực tiếp ở cự ly thuận lợi. Tuy nhiên, Tiến Anh lại sút bóng đi chệch khung thành của đối phương.
3': NGUY HIỂM !!! Leipold Andre tì đè khiến Bùi Hoàng Việt Anh vất vả phá bóng đi hết đường biên. Philippines đang gây ra nhiều khó khăn cho ĐT Việt Nam.
1': KHÔNG ĐƯỢC !!! Philippines tấn công bên cánh phải, nhưng Tabinas Paul đỡ bóng hỏng làm bóng đi hết đường biên dọc. Mặc dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng Philippines đang nhập cuộc khá chủ động và tự tin.
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Kết quả FIFA ASEAN Cup 2026: Thái Lan thắng đậm trước trận gặp Việt Nam
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Do trước trận đấu đã có cơn mưa rất lớn nên trận đấu vẫn chưa thể diễn ra theo đúng kế hoạch.
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Một số hình ảnh trước trận đấu (Ảnh: Phạm Hà//VOV-Jakarta)
Bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026 tại Việt Nam đã chính thức có chủ khi FPT Play sở hữu quyền phát sóng giải đấu và trực tiếp trọn vẹn tất cả các trận đấu trên hệ thống của mình.
Đến 18h ngày 26/9, thông tin bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026 tại Việt Nam đã được xác nhận. FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền giải đấu, qua đó người hâm mộ trong nước có thể theo dõi đầy đủ các trận đấu, trong đó có cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Philippines lúc 19h30 ngày 26/9.
FPT Play truyền hình trực tiếp toàn bộ các trận đấu FIFA ASEAN Cup 2026 trên ứng dụng FPT Play, Smart TV, Smart Mobile, PC/Laptop, FPT Play Box và website FPT Play.
Đáng chú ý, FPT Play cũng đồng ý cấp quyền trình chiếu phi thương mại miễn phí các trận đấu cho những đơn vị, tổ chức có nhu cầu. Hoạt động trình chiếu phải đáp ứng các điều kiện gồm không thu phí người xem, không lồng ghép quảng cáo hoặc tài trợ riêng, quy mô dưới 5.000 người và sử dụng tín hiệu trực tiếp hợp pháp từ FPT Play.
Với các hình thức trình chiếu không đáp ứng những tiêu chí trên, đơn vị tổ chức cần liên hệ FPT Play trước khi triển khai và tuân thủ quy định của FIFA.
Như vậy, người hâm mộ Việt Nam vẫn có thể theo dõi hành trình của thầy trò HLV Kim Sang Sik tại FIFA ASEAN Cup 2026, với các trận vòng bảng gặp Philippines, Thái Lan và Pakistan.
Hình ảnh trong phòng thay đồ của Việt Nam trước trận đấu với Philippines (Ảnh: VFF)
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Bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026 tại Việt Nam chính thức ngã ngũ khi không có đài truyền hình nào mua quyền phát sóng giải đấu do mức giá quá cao. Vì vậy, người hâm mộ trong nước không thể theo dõi trận tuyển Việt Nam gặp Philippines lúc 19h30 ngày 26/9 trên các kênh truyền hình Việt Nam.
FIFA ban đầu chào giá gói bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026 khoảng 3 triệu USD, tương đương gần 80 tỷ đồng. Sau đó, FIFA giảm giá xuống khoảng 2,6 triệu USD, nhưng mức phí này vẫn vượt khả năng khai thác thương mại của các đơn vị truyền hình.
Trong thời gian qua, một đài truyền hình lớn tại Việt Nam đã tích cực đàm phán với FIFA để tìm phương án sở hữu bản quyền. Tuy nhiên, sau quá trình cân nhắc, đơn vị này quyết định không mua vì chi phí quá cao. Các nhà đài khác cũng không tham gia thương vụ, khiến FIFA ASEAN Cup 2026 rơi vào tình trạng “trắng sóng” tại Việt Nam.
Tình trạng tương tự cũng xuất hiện ở nhiều quốc gia Đông Nam Á khi các đơn vị truyền hình không chấp nhận mức giá mà FIFA đưa ra.
Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam lần lượt gặp Philippines ngày 26/9, Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10 tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026. Hai trận đầu diễn ra trên sân Si Jalak Harupat, trước khi thầy trò HLV Kim Sang Sik trở lại Jakarta.
Việt Nam không có bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026
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Tuyển Việt Nam tự tin hướng tới chiến thắng trước Philippines trong trận mở màn FIFA ASEAN Cup 2026, diễn ra lúc 19h30 ngày 26/9 trên sân Si Jalak Harupat, Bandung, Indonesia.
Sau đúng một tháng kể từ khi bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam tiếp tục bước vào một hành trình mới với nhiều thử thách tại FIFA ASEAN Cup 2026.
Đây là lần đầu FIFA tổ chức giải đấu này, vì vậy các đội tuyển đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đặt mục tiêu cạnh tranh ngôi vô địch và cần giành kết quả thuận lợi ngay trong trận ra quân.
So với đội hình từng đăng quang ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam có một số thay đổi nhân sự. Nhiều cầu thủ vắng mặt vì những lý do bất khả kháng, chủ yếu liên quan đến chấn thương, như Văn Vĩ, Thành Chung, Quang Hải hay Đặng Văn Lâm.
Thay vào đó, HLV Kim Sang Sik trao cơ hội cho hai tân binh Việt kiều Nguyễn Adou Leygley Minh và Williams Minh Hoàng. Ngô Đăng Khoa cũng trở lại đội tuyển, trong khi Minh Khoa nhận được sự kỳ vọng ở tuyến giữa.
Về cơ bản, tuyển Việt Nam nhiều khả năng vẫn duy trì bộ khung từng giúp đội tuyển đăng quang ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik có thể trao cơ hội cho những gương mặt mới khi trận đấu diễn ra thuận lợi, qua đó đánh giá khả năng thích nghi và mức độ phù hợp của từng cầu thủ với hệ thống chiến thuật.
Trong khung thành, Patrick Lê Giang nhiều khả năng được lựa chọn. Bộ ba trung vệ gồm Xuân Mạnh, Adou Leygley Minh và Việt Anh có thể đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ cầu môn, trong khi Tiến Anh và Cao Quang Vinh hoạt động ở hai hành lang.
Ở tuyến giữa, nếu Hoàng Đức chưa đạt trạng thái thể lực và phong độ tốt nhất, HLV Kim Sang Sik có thể sử dụng Thành Long đá cặp với Minh Khoa. Phía trên, Hoàng Hên, Xuân Son và Đình Bắc được kỳ vọng tạo sức ép lên hàng phòng ngự Philippines.
Philippines thay đổi mạnh lực lượng
Khác với tuyển Việt Nam, Philippines có sự thay đổi đáng kể về lực lượng khi gần một nửa đội hình so với ASEAN Cup 2026 được thay thế. HLV Carles Cuadrat triệu tập nhiều cầu thủ Philippines đang thi đấu tại châu Âu, Mỹ và các giải đấu hàng đầu châu Á nhằm tăng sức cạnh tranh tại bảng đấu có Việt Nam và Thái Lan.
Đáng chú ý, hàng công Philippines sở hữu tiền đạo Bjorn Martin Kristensen, người hiện khoác áo KFUM Oslo tại Na Uy. Ngoài ra, Andre Leipold của SC Verl (Đức), Jarveu Gayoso của Penang FC (Malaysia) và Sebastian Rasmussen của Hobro IK II (Na Uy) cũng là những phương án đáng chú ý trên hàng công.
Philippines được đánh giá thấp hơn tuyển Việt Nam về tương quan lực lượng, nhưng đội bóng này vẫn có khả năng gây nhiều khó khăn cho đối thủ. Lối chơi thiên về bóng dài và bóng bổng có thể tạo ra những tình huống nguy hiểm, đặc biệt khi tuyển Việt Nam mất một số cầu thủ giàu kinh nghiệm.
Vì vậy, thầy trò HLV Kim Sang Sik cần duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu, đồng thời hạn chế những tình huống cố định và các pha bóng bổng trước khung thành Patrick Lê Giang.
Tuyển Việt Nam hướng tới 3 điểm
Tuyển Việt Nam dành sự tôn trọng cao nhất cho Philippines nhưng có cơ sở để hướng tới chiến thắng trong trận mở màn. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Việt Nam thắng 4 và hòa 1 trước Philippines.
Thầy trò HLV Kim Sang Sik cần phát huy khả năng kiểm soát bóng, tổ chức tấn công chủ động và tận dụng tốt những cơ hội tạo ra. Nếu thi đấu đúng sức, Đình Bắc cùng các đồng đội có thể hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân.
Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Philippines diễn ra lúc 19h30 ngày 26/9 trên sân Si Jalak Harupat, Bandung, Indonesia.
Trực tiếp Việt Nam vs Philippines trong khuôn khổ bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 19h30 hôm nay 26/9.
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