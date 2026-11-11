TRỰC TIẾP Việt Nam 2-0 Đài Bắc Trung Hoa: Đình Bắc lập siêu phẩm

TRỰC TIẾP Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa

Trận đấu này không chỉ đơn thuần là màn khởi đầu của một giải đấu mà nó còn giống như sự khởi đầu của một giai đoạn mới của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Trong lần tập trung này, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã triệu tập rất nhiều nhân tố mới hoặc ít lên tuyển trước đây. Đó sẽ là cơ hội để họ chứng tỏ khả năng, nhằm hy vọng có được những vị trí chính thức ở ĐT Việt Nam trong những giải đấu sắp tới.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Kim Sang Sik nói: "Các trận đấu sắp tới với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan là 2 trận đấu cuối trong năm nay và tôi cũng như các cầu thủ sẽ cố gắng thi đấu hết mình để đem về 2 chiến thắng tạo niềm vui cho người hâm mộ.

TRỰC TIẾP Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa giao hữu quốc tế 2026

Một trong những vấn đề được quan tâm là quyết định triệu tập Đình Bắc trong bối cảnh cầu thủ này liên tục phải thi đấu ở cấp CLB. HLV Kim Sang Sik thừa nhận quá trình lựa chọn nhân sự gặp nhiều khó khăn do một số cầu thủ chấn thương hoặc có dấu hiệu quá tải sau khi thi đấu tại V-League và các Cúp quốc tế.

Riêng với Đình Bắc, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết: “Đây là cầu thủ trẻ đã thi đấu với mật độ dày trong thời gian qua. Tuy nhiên, cậu ấy có sức khỏe tốt và ý chí chiến đấu cao nên tôi tin cậu ấy vẫn sẽ thi đấu tốt cho ĐT Việt Nam ở đợt hội quân lần này”.

Về phần Đài Bắc Trung Hoa, HLV Matt Ross mang 25 cầu thủ sang Việt Nam lần này, trong đó đáng chú ý có Jhon Estama Benchy, cầu thủ sinh ra tại Haiti và đã nhập tịch Đài Bắc Trung Hoa.

Sau 5 năm thi đấu liên tục tại Đài Bắc Trung Hoa kể từ năm 2019, Benchy chính thức ra sân cho đội tuyển quốc gia này vào năm 2024. Sự góp mặt của cầu thủ nhập tịch có thể chơi tốt ở cả vị trí trung phong và tiền vệ chạy cánh này là một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong danh sách 25 cầu thủ mà HLV Matt Ross lựa chọn.

Trong lịch sử đối đầu, Việt Nam đã chạm trán Đài Bắc Trung Hoa 4 lần. Riêng ở 3 lần trong hơn chục năm gần đây, Việt Nam thắng 2 trận nhưng đều bị thủng lưới trong cả 3 trận đấu ấy.

Cả Đài Bắc Trung Hoa lẫn Việt Nam không triệu tập đội hình mạnh nhất cho trận đấu này. Việt Nam không sử dụng đội hình mạnh nhất nhưng chất lượng cầu thủ hiện tại vẫn được đánh giá cao hơn so với Đài Bắc Trung Hoa. Nếu có sự gắn kết nhuần nhuyễn giữa các cầu thủ mới và cũ, đoàn quân của ông Kim Sang Sik đủ sức để đánh bại đối thủ kém hơn đến 77 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.